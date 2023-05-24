С озером, но без воды. Как живут в домах у «Локомотив-Арены» — здесь нет водопровода, уверенности в будущем и ощущения времени

Дома на горке

Обширный частный сектор возле «Локомотив-Арены» раскинулся на стыке трех районов — Центрального, Октябрьского и Дзержинского. Не по-новосибирски идеальные развязки бегут к парковкам спортивно-концертного комплекса, возле входа на постаменте установлен паровоз — и тут же вверх карабкаются частные дома: от почерневших от времени вековых изб до новеньких коттеджей, сделавших бы честь и солидному пригороду. Сносить такие, кажется, будет преступлением.



Сразу направо от арены — многочисленные линии Военной горки. Здесь утоптанные, но сухие грунтовые дороги, аккуратные дома и на удивление мало мусора. Участки огорожены высокими металлическими заборами. Звонков нет: не то гостей здешние жители не ждут, не то в их качестве работают собаки. Они здесь живут в каждом доме: постучишь в калитку — и за закрытыми дверями тут же тоненько заливаются малыши, а у самых заборов басят животные покрупнее. Пара домов, жители которых явно на работе, а лает как будто вся Военная горка. Время для прогулки явно выбрано не самое лучшее, большая часть дверей и калиток надежно заперта.