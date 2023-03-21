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В Новосибирске начнут искать застройщика территории у «Локомотив-Арены»

Местных жителей собираются расселить

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Благоустроить территорию у «Локомотив-Арены» хотят уже несколько лет

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Этой весной в Новосибирске собираются найти застройщика, который благоустроит территорию рядом с «Локомотив-Ареной». Ранее мэрия разрешила расселить дома в частном секторе рядом с озером Надежда.

— Весной будет определен застройщик, который зайдет на территорию, начнется расселение, облагораживание, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее, в 2020 году, территорию с жилыми домами выставили на аукцион за 58 миллионов рублей. Победитель должен был благоустроить озеро Надежда и выкупить недвижимость в границах проектируемой зоны. Несмотря на планы, к 2022 году там мало что изменилось. Читайте репортаж из этого района, который подготовила журналист НГС Лиза Пичугина.

В этом году в Тихом центре начали расселять деревянный дом, который построили в 1917 году. Он находится рядом с элитными высотками. После того как жители съедут, здание снесут.

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