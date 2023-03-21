В Новосибирске начнут искать застройщика территории у «Локомотив-Арены»

— Весной будет определен застройщик, который зайдет на территорию, начнется расселение, облагораживание, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте».



Ранее, в 2020 году, территорию с жилыми домами выставили на аукцион за 58 миллионов рублей. Победитель должен был благоустроить озеро Надежда и выкупить недвижимость в границах проектируемой зоны. Несмотря на планы, к 2022 году там мало что изменилось. Читайте репортаж из этого района, который подготовила журналист НГС Лиза Пичугина.

