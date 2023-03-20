Рядом с элитными высотками в Тихом Центре снесут деревянный дом — его уже начали расселять

В Новосибирске началось расселение аварийного дома на Коммунистической, 3а в Тихом Центре. Здание построили в 1917 году.
Деревянный двухэтажный дом признали аварийным в 2014 году, тогда износ составлял 64%. К тому моменту в здании были искривлены стены, некоторые участки осели, на перекрытиях появились глубокие трещины.
Рядом с домом находится другое старинное здание, построенное в начале века, на Коммунистической, 3. Его признали памятником архитектуры. В пяти минутах ходьбы расположен жилой комплекс MilkHouse, цены на жилье в котором исчисляются десятками миллионов рублей. В другом доме по соседству, на Коммунистической, 10, цены на квартиры начинаются от 12,2 миллиона рублей за «трешку» (по данным сайта N1.RU).
Расселение дома на Коммунистической, 3а началось в этом году по региональной адресной программе.
— Расселение осуществляется в соответствии со ст. 89 и 32 Жилищного кодекса РФ. Таким образом, нанимателям и собственникам будут предоставлены благоустроенные жилые помещения в установленный региональной программой срок, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.
К 16 марта из 34 жильцов дома расселили 8 человек. После того как жители съедут из старого здания, дом снесут.
Два года назад корреспонденты НГС побывали в доме на Коммунистической, 3а. С виду обычное старое здание внутри оказалось покрытым трещинами. Жильцам приходилось ходить по квартире в валенках из-за холода. Читайте подробности в нашем репортаже.