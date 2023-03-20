Рядом с элитными высотками в Тихом Центре снесут деревянный дом — его уже начали расселять

Рядом с домом находится другое старинное здание, построенное в начале века, на Коммунистической, 3. Его признали памятником архитектуры. В пяти минутах ходьбы расположен жилой комплекс MilkHouse, цены на жилье в котором исчисляются десятками миллионов рублей. В другом доме по соседству, на Коммунистической, 10, цены на квартиры начинаются от 12,2 миллиона рублей за «трешку» (по данным сайта N1.RU).