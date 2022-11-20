Как живут у озера на Фрунзе: «Ягуары» из дорогих коттеджей и цыгане из бедных домов — мэрия решила их расселить

Пока планы только планируются, вокруг озера Надежда пропадают частные дома. Сперва разрешение на строительство получила уже известная в городе СК «ВИРА-Строй», потом начали пропадать дома в другой части территории.



Коля («Это по-русски, вообще у меня сложное имя таджикское», — уточнил мужчина) живет в этом районе уже больше 20 лет. Сперва арендовал дом в части квартала на углу Журинского спуска и улицы Журинской, но весной дом снесли, и он с семьей перебрался на другую сторону Журинского спуска.

