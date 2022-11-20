Как живут у озера на Фрунзе: «Ягуары» из дорогих коттеджей и цыгане из бедных домов — мэрия решила их расселить

Власти Новосибирска в очередной раз пообещали благоустроить территорию около «Локомотив-Арены». Частный сектор снова хотят заменить на высотки — для этого территорию выставили на аукцион по начальной цене
Для частного сектора у озера на Фрунзе нашелся инвестор
Частного сектора в городе с каждым годом становится меньше, и это, в принципе, логично. Весной 2020 года дело дошло до территории у озера Надежда между Фрунзе и Ипподромской. В районе установили информационные щиты о том, что территория вот-вот отправится на редевелопмент: мэрия предлагает правообладателям земли присылать свои предложения по развитию своих участков, а в конце мая городские власти выпустили соответствующие постановления.
С тех пор прошло два года и мэрия Новосибирска выставила на торги участок частного сектора, где потенциальный инвестор должен заняться редевелопментом. Всего на участке 59 объектов, 52 из которых имеют собственника.
— Там планируется территория комплексного и устойчивого развития со сносом частного сектора, там есть уже потенциальный инвестор, — рассказывал тогда главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин. — Там жилая и общественно-деловая застройка.
Купили дом за 800 тысяч, а продали под застройку за
9 миллионов
Пока планы только планируются, вокруг озера Надежда пропадают частные дома. Сперва разрешение на строительство получила уже известная в городе СК «ВИРА-Строй», потом начали пропадать дома в другой части территории.
Коля («Это по-русски, вообще у меня сложное имя таджикское», — уточнил мужчина) живет в этом районе уже больше 20 лет. Сперва арендовал дом в части квартала на углу Журинского спуска и улицы Журинской, но весной дом снесли, и он с семьей перебрался на другую сторону Журинского спуска.
— Живу по-человечески, даже у соседа баню купил — потом самогрузом увезу, куда надо, — говорит Коля. — У меня вода есть зимняя — там, где я раньше жил, не было, а здесь есть. Электричество есть, газа нет, но есть печка, зимой буду топить.
Сноса хозяева его предыдущего дома ждали очень долго, но в накладе не остались: участок у них был большой, за него застройщик им, по словам мужчины, дал
Дом пенсионерки Антониды на улице Селезнева, 6а снесли одним из первых, не дождавшись, пока она окончательно переедет: пока перевозили на новое место гараж, она осталась караулить перенесенные в баню вещи. К этому моменту электричество на территории под снос успели отключить, а колонку, на которую местные жители ходят за водой, — перекрыть.
— Я неделю жила в бане: никого не трогали, меня сломали, и всё, тишина. Ни света, ни воды — со свечкой жила, — вспомнила она.
Как долго простоят здесь другие частные дома, ни Коля, ни другие местные жители не знают.
— Люди ходили узнавать, привозить на зиму топливо или нет, — никто ничего не знает, — пожаловался житель одного из них Виктор Бобровник. — Сейчас в ту вот сторону, где Журинский спуск, Войков тупик и улица Войкова — там сказали до ноября сдать документы в мэрию. А мне сказали: покупай уголь и живи зиму.
В ответ на вопрос о комфорте Виктор начинает хохотать: из удобств в большинстве домов только электричество. О том, как живут в явно дорогих и благоустроенных домах, местные не говорят: такого, чтобы все на улице собрались и вместе сделали дорогу, выбили проведение воды или газа, здесь нет, а значительную часть жителей составляют пенсионеры или цыгане.
Цыганка Марина живет здесь уже 25 лет, здесь у нее родились дети и подрастают внуки. От ее дома еще несколько по улице вниз, к озеру, явно цыганские: на заборах висят пестрые ковры, во дворах сушится белье, под калитками стоят старые автомобили, сложен собранный лом и другое барахло. Все двери — нараспашку.
— У нас двери всегда открыты, и ночью, и днем: мы давно живем, уже привыкли. Чужие никто не ходят, только соседи, — говорит Марина. — Дружно живем, конечно, сколько лет: ни с кем не скандалили, ни с кем не ругались. Все так и живут, я с соседями вообще нормально живу.
Ее соседи Лидия и Антонина Александровна говорят, что правда, серьезных конфликтов с соседями у них не было, но споры бывают.
— Ковры когда начинают стирать, вода бежит, а у нас подпол рядом. Но я сейчас уже наплевала: снесут скорее, может, — рассказала Антонина Александровна. — Шумно бывает, а замечание сделаешь — сами понимаете. Но воровать не воруют. Нам и следователь сказал, когда они только переехали: они не будут пакостить, пока здесь живут, но когда будут уходить — держитесь.
На снос надеются обе женщины: жить здесь им не очень нравится, при первой возможности они готовы переезжать.
— Здесь некомфортно: трасса рядом, поэтому вся пыль сюда, если машины гоняют, тут всё слышно. Цыгане без конца шумят. Шум, наркотики, зимой закладки сколько раз видела, и соседям, и нам подкладывают, — пожаловалась Лидия.
Под снос эти дома определили уже с полвека назад, говорят местные жители, но толку никакого.
— Я еще в школе училась, когда нам сказали: «Под снос», — говорит жительница дома на Журинской, 106б Нина Алексеевна. — Потом я вышла замуж, мы какое-то время прожили со свекровкой, а потом построились здесь. Нам разрешили построить только 20 квадратов — «под снос». И вот мне уже 70 в следующем году, и всю жизнь тут всё под снос. Но вот ту сторону сносят, а нас…
Застройщик: «Местные хотят сорвать джекпот»
Дома через дорогу уже начали сносить: на месте двух из них уже только обломки. По данным ЕГРН, участки выкупила новосибирская компания «САВЕ». Ее директор Сергей Олейников планировал построить жилье.
— Пока там местные жители заломили такие цены, как в Москве, — хотят сорвать джекпот, — делился строитель. — Некоторые просят за 4 сотки по
Парк для волейбольных фанатов
Когда строительство волейбольного центра выходило на финишную прямую, Андрей Травников говорил, что территория частного сектора вокруг него и соседнего озера — «единственный такой запущенный район в центре Новосибирска».
— Эта территория будет осваиваться, появится озеро, уже часть берега благоустроена в рамках строительства, — говорил губернатор. — Также презентовали проект создания рекреационной зоны. Эта территория будет очень привлекательной, ожидаем, что в ближайшие годы здесь разовьется жилищное строительство. По сути, весь этот район будет готов к приему гиперчемпионата мира по волейболу в 2022 году.
Самого озера работы по благоустройству никак не коснулись. В департаменте строительства и архитектуры уточнили, что заниматься им будут поэтапно по мере комплексного развития всей территории: главное, что территорию включили в реестр потенциальных рекреационных зон.
По словам Александра Ложкина, часть земли вокруг озера уже зарезервирована под сквер. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сказала, что у властей есть желание благоустроить эту территорию.
Молодые архитекторы, студенты НГУАДИ неоднократно брались за эту часть города: озеро, магистрали, развитый общественный транспорт — у нее масса возможностей. Но по-настоящему хорошо что-то здесь спроектировать мало у кого получалось, признал Антон Гашенко.
— Вообще эта территория у озера очень сложна для освоения. Сложный рельеф и наличие озера делают задачу очень неоднозначной, — объяснил он. — Я считаю, там нужно органичное решение, задействующее ландшафтные особенности и не вступающее с ними в противоречие. Стремление организовать территорию по принципам классической композиции довольно опасно, может получиться нелепица.
Но пока нет конкретного проекта планировки района, говорить о какой-то организации территории сложно. И пока вся организация территории ограничивается только отдельными, никак не связанными между собой проектами строительства нового жилья.
Территория вокруг будущего волейбольного центра пока очень напоминает ситуацию другого туристического центра — аквапарка, разве что запущенной Лесоперевалку назвать всё-таки нельзя.