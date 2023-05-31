«Расцветай» отстранили от аукциона на благоустройство земли около «Локомотив Арены» — компания пошла в УФАС

В Новосибирске нашли застройщика, который займется участком около центра волейбола «Локомотив Арена». Аукцион выиграла компания ООО «Комфорт». С результатами аукциона не согласился другой претендент на участок — компания «Расцветай».
— На аукцион было заявлено четыре организации. «КМС», «Комфорт», «Расцветай» и «Академ-Мета». В соответствии с законодательством, есть требования к пакету документов, который сдается на участие в аукционе. Две организации — «Расцветай» и «Академ-Мета» — заявки были отклонены в соответствии с некомплектом документации. В аукционе участвовали «КМС» и компания «Комфорт». В результате аукциона победителем признана компания «Комфорт». На сегодня есть жалоба в УФАС от компании «Расцветай», сегодня будет рассматриваться, — рассказал о конкурсе на сессии Горсовета заместитель мэра Алексей Кондратьев.
НГС запросил комментарий по ситуации у ГК «Расцветай».
Как сообщили в пресс-центре мэрии, на благоустройство территории понадобится около миллиарда рублей. Больших затрат требует выкуп 65 домов частного сектора и благоустройство обводненного карьера «Верховое».
— Планируется расселение индивидуального жилого сектора в количестве 65 домовладений, выкуп земельных участков, находящихся в собственности граждан и юридических лиц, и благоустройство обводненного карьера «Верховое». Объем инвестиционных вложений только в благоустройство обводненного карьера составит около 100 млн рублей, — рассказали в пресс-центре.
Застройщику предстоит работа на 67 тысячах квадратных метров, срок реализации договора — 10 лет с момента его заключения.
По данным «Контур.Фокус» ООО «Комфорт» зарегистрирована в 2014 году, данных об участии в госзакупках у компании нет. Фирма принадлежит в равных долях Сергею Чечко и Михаилу Шашкову. До июня 2022 года 100% компании владел гендиректор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский.
Недавно журналисты НГС побывали в частном секторе, где люди дут расселения. В 2020 году, территорию с жилыми домами выставили на аукцион за 58 миллионов рублей. Победитель должен был благоустроить озеро Надежда и выкупить недвижимость в границах проектируемой зоны. Несмотря на планы, к 2022 году там мало что изменилось. Читайте репортаж из этого района, который подготовила журналист НГС Лиза Пичугина.