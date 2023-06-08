УФАС отменило результаты аукциона на землю у «Локомотив-Арены» в Новосибирске

Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы отменило итоги аукциона по комплексному развитию территории возле спорткомплекса «Локомотив-Арена». Основанием стала жалоба застройщика, уточнили в ведомстве.
— При рассмотрении жалобы сочла обоснованным повторное проведение данных торгов, указав при этом как на необходимость изменения подхода к оценке заявок со стороны организатора торгов, так и на необходимость формирования более полного пакета документов в составе заявок со стороны участников торгов, — сообщили в УФАС 8 июня.
На нарушение процедуры торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории в границах ул. Ипподромской, ул. Фрунзе, Журинского спуска в Центральном и Дзержинском районах города Новосибирска пожаловалась ООО «Акация на Ватутина». Ранее НГС сообщал, что фирма имеет прямое отношение к ГК «Расцветай».
2 июня стало известно, что прокуратура внесла мэру Новосибирска Анатолию Локтю предписание об устранении нарушений закона из-за этих торгов.
Для благоустройства территории у «Локомотив-Арены» нужно расселить местных жителей. Сейчас они боятся строить новые дома и делать ремонты. Но многие уже не верят, что их дома когда-нибудь пойдут под снос. Читайте подробности в репортаже НГС.