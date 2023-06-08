УФАС отменило результаты аукциона на землю у «Локомотив-Арены» в Новосибирске

— При рассмотрении жалобы сочла обоснованным повторное проведение данных торгов, указав при этом как на необходимость изменения подхода к оценке заявок со стороны организатора торгов, так и на необходимость формирования более полного пакета документов в составе заявок со стороны участников торгов, — сообщили в УФАС 8 июня.

