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УФАС отменило результаты аукциона на землю у «Локомотив-Арены» в Новосибирске

На нарушения процедуры торгов пожаловалась одна из фирм ГК «Расцветай»

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Рядом с территорией, вокруг которой ломаются копья застройщиков, есть озеро

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Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы отменило итоги аукциона по комплексному развитию территории возле спорткомплекса «Локомотив-Арена». Основанием стала жалоба застройщика, уточнили в ведомстве.

— При рассмотрении жалобы сочла обоснованным повторное проведение данных торгов, указав при этом как на необходимость изменения подхода к оценке заявок со стороны организатора торгов, так и на необходимость формирования более полного пакета документов в составе заявок со стороны участников торгов, — сообщили в УФАС 8 июня.

На нарушение процедуры торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории в границах ул. Ипподромской, ул. Фрунзе, Журинского спуска в Центральном и Дзержинском районах города Новосибирска пожаловалась ООО «Акация на Ватутина». Ранее НГС сообщал, что фирма имеет прямое отношение к ГК «Расцветай».

2 июня стало известно, что прокуратура внесла мэру Новосибирска Анатолию Локтю предписание об устранении нарушений закона из-за этих торгов.

Для благоустройства территории у «Локомотив-Арены» нужно расселить местных жителей. Сейчас они боятся строить новые дома и делать ремонты. Но многие уже не верят, что их дома когда-нибудь пойдут под снос. Читайте подробности в репортаже НГС.

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