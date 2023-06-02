Прокуратура вынесла представление Анатолию Локтю после аукциона на землю у волейбольного центра

Прокуратура нашла нарушение при проведении аукциона на право развития территории в районе волейбольного центра «Локомотив-Арена». Мэру Новосибирска Анатолию Локтю вынесли представление.
Ранее стало известно, что право за комплексное развитие территории в границах Ипподромской, Фрунзе и Журинского спуска получила компания «Комфорт». Другой участник аукциона — ГК «Расцветай» — не согласился с этим решением и подал жалобу в антимонопольную службу.
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Из-за этого мэру Новосибирска вынесли представление. Прокуратура направила материалы в Следственный комитет для процессуальной проверки.
Для благоустройства территории у «Локомотив-Арены» нужно расселить местных жителей. Сейчас они боятся строить новые дома и делать ремонты. Но многие уже не верят, что их дома когда-нибудь пойдут под снос. Читайте подробности в репортаже НГС.