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Прокуратура вынесла представление Анатолию Локтю после аукциона на землю у волейбольного центра

Проверка показала, что из-за нарушений не удалось получить максимальную цену за участок

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Рядом с территорией есть озеро

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Прокуратура нашла нарушение при проведении аукциона на право развития территории в районе волейбольного центра «Локомотив-Арена». Мэру Новосибирска Анатолию Локтю вынесли представление.

Ранее стало известно, что право за комплексное развитие территории в границах Ипподромской, Фрунзе и Журинского спуска получила компания «Комфорт». Другой участник аукциона — ГК «Расцветай» — не согласился с этим решением и подал жалобу в антимонопольную службу.

— Право заключения договора с мэрией о комплексном развитии территории общей площадью 6,7 гектара получила организация за 60 миллионов рублей. Выявлены нарушения требований градостроительного законодательства и законодательства о защите конкуренции. Они не позволили получить по результатам аукциона предложение максимально возможной цены на право заключения договора, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Из-за этого мэру Новосибирска вынесли представление. Прокуратура направила материалы в Следственный комитет для процессуальной проверки.

Для благоустройства территории у «Локомотив-Арены» нужно расселить местных жителей. Сейчас они боятся строить новые дома и делать ремонты. Но многие уже не верят, что их дома когда-нибудь пойдут под снос. Читайте подробности в репортаже НГС.

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