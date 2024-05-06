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Власти готовят проект расширения Порт-Артурской

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Дороги и транспорт Быстрый поворот на Станционную: власти готовят проект для расширения улицы Порт-Артурской

Быстрый поворот на Станционную: власти готовят проект для расширения улицы Порт-Артурской

Полоса должна помочь разгрузить участок

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В будущем на улице Станционной появятся крупные разязки

Мэрия Новосибирска должна получить положительное заключение экспертизы по расширению улицы Порт-Артурской от железнодорожного переезда до улицы Станционной в июле этого года. Об этом сообщили НГС в пресс-центре мэрии.

По данным администрации города, дополнительная полоса движения необходима для увеличения пропускной способности и безопасного движения. Муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ уже заключили, получить одобрение экспертизы хотят 21 июля этого года. После приступят к следующему этапу.

Построить развязки на улице Станционной в створе перспективных улиц Дукача и Связистов планируют до 2030 года. При этом в бюджете на 2024–2026 годы не заложены средства на подготовку документов для этих объектов.

Ранее врио мэра Олег Клемешов рассказал, что заторы на улице Порт-Артурской возникают из-за переезда и большой интенсивности движения поездов. Власти решили расширить дорогу, чтобы разгрузить участок за небольшие средства, пока не построят развязки. По словам Клемешова, дополнительная полоса поможет автомобилистам поворачивать без светофора и разгрузит улицу на 10–15%.

Также хотят расширить дорогу по улице Кирова ради транспортной доступности к отдаленному микрорайону Ключ-Камышенское плато.

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