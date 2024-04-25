НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+2°

облачно, без осадков

ощущается как -2

3 м/c,

зап.

 759мм 56%
Подробнее
5 Пробки
USD 92,51
EUR 98,91
Реклама

СРОЧНО

В МВД не начали проверку из-за камер в квартире

Голосуем на Народной премии
Заработала на бантах для собак
Живет рядом с крысами
Где найти квартиру в 2024
Рецидивист из «Алькатраса»
Что производят в Сибири
Как играют в ЧГК
Идет жара — куда бежать
Скандал в «Экодеревне»
НГС в Telegram
Дороги и транспорт Улицу Кирова в Новосибирске расширят ради микрорайона Ключ-Камышенское плато — вдоль дороги снесут дома

Улицу Кирова в Новосибирске расширят ради микрорайона Ключ-Камышенское плато — вдоль дороги снесут дома

Дорога появится до 2030 года

1 250
16 комментариев
Расширить дорогу хотят в восточной части

Дорогу по улице Кирова расширят в Новосибирске ради транспортной доступности к отдаленному микрорайону Ключ-Камышенское плато. Об этом НГС сообщили в пресс-центре мэрии.

По данным пресс-центра мэрии, проектом планировки «Никитина» до 2030 года предусмотрено расширение магистральной улицы Кирова в восточной части. Дорогу необходимо расширить для прямой транспортной доступности к отдаленному микрорайону Ключ-Камышенское плато. Построить объект хотят за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.

Построить дорогу смогут только после разработки проектно-сметной документации, получения положительного заключения госэкспертизы и выделения целевого финансирования.

При этом город уже начал готовиться к расширению дороги, 15 апреля и.о. мэра Олег Клемешов подписал постановление об изъятии участков ради строительства магистрали. Согласно документу, в будущем снесут дома на улице 271, 273, 275 и 279 на улице Кирова.

Для дороги снесут четыре дома

Как ранее писал НГС, ширина дорожного полотна позволяет разместить не четыре, а пять рядов. Дополнительную полосу хотят отдать общественному транспорту. Журналист пообщался с экспертами о том, как это повлияет на пропускную способность.

Кроме расширения улицу Кирова хотят продлить от улицы Выборной до Ключ-Камышенского плато. В Октябрьском районе также собираются построить дорогу на улице Доватора, чтобы исправить транспортную ситуацию на МЖК и Плющихинском жилмассиве. НГС выяснял, действительно ли новая дорога может помочь справиться с пробками. Дорогу хотят начать строить в этом году, как параллель улицы Кирова, Большевистской.

ПО ТЕМЕ
Дорога Улица Кирова Расширение
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Буду таскать с собой табуретку»: журналистка НГС — о том, как с больными ногами гулять по Новосибирску, если нет скамеек
Анастасия Бичакова
Корреспондент
Мнение
Как в Париже: журналистка НГС много лет живет рядом с крысиной помойкой — почему она не боится грызунов и не верит в яды
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Водолеям — расставание, Ракам — удача во всем: как «розовое» полнолуние скажется на знаках Зодиака
Анастасия Першина
Рекомендуем
Знакомства

Svetlana,  38

and7200,  52

Владислав ,  47

Olga-56,  68

Ivan,  26

Арина,  48

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Окна для дачи

2 500 ₽

Адвокат по уголовным делам

3 000 ₽

Добавить объявление