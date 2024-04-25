Улицу Кирова в Новосибирске расширят ради микрорайона Ключ-Камышенское плато — вдоль дороги снесут дома

Расширить дорогу хотят в восточной части Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Дорогу по улице Кирова расширят в Новосибирске ради транспортной доступности к отдаленному микрорайону Ключ-Камышенское плато. Об этом НГС сообщили в пресс-центре мэрии.



По данным пресс-центра мэрии, проектом планировки «Никитина» до 2030 года предусмотрено расширение магистральной улицы Кирова в восточной части. Дорогу необходимо расширить для прямой транспортной доступности к отдаленному микрорайону Ключ-Камышенское плато. Построить объект хотят за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.

Построить дорогу смогут только после разработки проектно-сметной документации, получения положительного заключения госэкспертизы и выделения целевого финансирования.

При этом город уже начал готовиться к расширению дороги, 15 апреля и.о. мэра Олег Клемешов подписал постановление об изъятии участков ради строительства магистрали. Согласно документу, в будущем снесут дома на улице 271, 273, 275 и 279 на улице Кирова.

Для дороги снесут четыре дома Источник: «Яндекс.Карты»

Как ранее писал НГС, ширина дорожного полотна позволяет разместить не четыре, а пять рядов. Дополнительную полосу хотят отдать общественному транспорту. Журналист пообщался с экспертами о том, как это повлияет на пропускную способность.