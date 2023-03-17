«Заканчиваем проектирование»: альтернативную дорогу для выезда из МЖК начнут строить в этом году

В этом году в Новосибирске начнут строительство дороги на улице Доватора. Она станет альтернативным выездом из жилмассива МЖК.
Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал на пресс-конференции 17 марта:
— Хочу напомнить, что в этом году мы заканчиваем проектирование дороги по Доватора. Это стратегическая трасса, строительство которой позволит разрядить обстановку, поскольку это параллель улицы Кирова, Большевистской. Будет возможность альтернативного выезда из МЖК. В этом же году начинаем строительство дороги.
Глава города уточнил, что работы проведут по федеральной программе. Дорогу будут строить несколько лет.
Ранее в мэрии Новосибирска сообщили, что дорога пройдет от Гусинобродского шоссе до улицы Выборной через улицу Татьяны Снежиной. Ее длина составит примерно 3,4 километра.