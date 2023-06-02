Выбраться с МЖК: власти три года обещают построить новую дорогу на Доватора — спасет ли она от пробок

— В настоящее время разработана и направлена в экспертную организацию проектно-сметная документация на строительство участка автодороги от Гусинобродского шоссе до улицы Татьяны Снежиной. Стоимость строительства будет определена после получения положительного заключения экспертной организации по проектно-сметной документации, — рассказали тогда в пресс-центре мэрии.



В начале этого года Анатолий Локоть заявил, что дорогу еще проектируют, но при этом строительство хотят начать уже в этом году.

