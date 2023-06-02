Выбраться с МЖК: власти три года обещают построить новую дорогу на Доватора — спасет ли она от пробок

Октябрьский район — второй по численности населения в Новосибирске. Из-за большого количества автомобилей, а зимой — еще и из-за гор снега, там часто собираются пробки, а в общественном транспорте сложно найти место. Но ситуацию хотят исправить, как минимум для жителей МЖК и Плющихинского жилмассива — власти уже несколько лет обещают начать строить новую дорогу на улице Доватора. Она должна пройти от улицы Татьяны Снежиной до Гусинобродского шоссе. НГС выяснил, где собираются проложить дорогу, во сколько она обойдется бюджету и когда автомобилисты смогут по ней ездить.
Каждый год — новые сроки
О планах по продлению улицы Доватора стало известно еще в 2020 году. Тогда мэр Анатолий Локоть рассказал, что дорогу могут начать строить в 2022 году. Работы оценивали в
В 2021 году в мэрии сообщили, что длина дороги составит примерно
— В настоящее время разработана и направлена в экспертную организацию проектно-сметная документация на строительство участка автодороги от Гусинобродского шоссе до улицы Татьяны Снежиной. Стоимость строительства будет определена после получения положительного заключения экспертной организации по проектно-сметной документации, — рассказали тогда в пресс-центре мэрии.
В начале этого года Анатолий Локоть заявил, что дорогу еще проектируют, но при этом строительство хотят начать уже в этом году.
— Хочу напомнить, что в этом году мы заканчиваем проектирование дороги по Доватора. Это стратегическая трасса, строительство которой позволит разрядить обстановку, поскольку это параллель улицы Кирова, Большевистской. Будет возможность альтернативного выезда с МЖК. В этом же году начинаем строительство дороги, — заявил мэр
Ждем до 2026 года
В мае в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии рассказали, что работа над проектом еще не закончена.
— Завершение проектных работ и передача проектной документации на рассмотрение в экспертную организацию для получения положительного заключения запланировано на июнь текущего года, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Точная стоимость работ пока неизвестна. На строительство первого этапа, по предварительной информации, понадобится
— Учитывая необходимость изъятия значительного количества земельных участков в садоводческих обществах, попадающих в зону строительства, прогнозируемый срок ввода в эксплуатацию объекта (I и II этапов) и открытие движения — не ранее
Что думают эксперты и местные жители
НГС поговорил с экспертами и местными жителями, чтобы понять, поможет ли эта дорога разгрузить улицы в Новосибирске. Так, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков считает, что новая дорога упростит путь на левый берег:
— Дорогу будут строить по национальному проекту «Жилье». Как любой дублер, эта дорога очень важна, не только для микрорайона, но и в целом для этой части города, потому что будет выходить на развязку Бугринского моста, где улица Выборная. Это положительный момент, очень хорошо, что такой проект реализуют.
Один из основателей общественного движения «Комфортный регион» Алексей Гриценко отметил, что дорога действительно может упростить выезд с МЖК. Но со временем загруженность может увеличиться. Поэтому, по мнению эксперта, нужно развивать общественный транспорт, чтобы пробок стало меньше.
— Новая дорога позволяет открыть новые транспортные пути: на улицу Выборную, ответвление на Лобова с выходом на улицу Кирова. Соответственно, для тех, кому с МЖК нужно в сторону НГПУ или в другую часть Октябрьского района, на левый берег через Бугринский мост, это будет альтернативным путем. Возможно, на начальных этапах это может улучшить транспортную ситуацию. Но, если с общественным транспортом всё останется, как сейчас, то даже эта новая дорога быстро исчерпает свой ресурс и пробки меньше не станут. Улицы Кирова и Выборная уже сейчас загружены, поэтому вряд ли это как-то ускорит путь в центр или другие микрорайоны. Но в целом может улучшить обстановку на самом МЖК.
Алексей Гриценко отметил, что с появлением новой дороги может возникнуть так называемый спровоцированный спрос. Люди, которые редко ездят на своем автомобиле, могут начать пользоваться им чаще. В результате нагрузка увеличится.
— Важно предусмотреть общественный транспорт на новой дороге, выделенные полосы. Только развитием общественного транспорта можно улучшить ситуацию в том районе или каком-то другом, — считает эксперт.
Местный житель Антон, который живет на МЖК с 2016 года, тоже считает, что одна новая дорога существенно не исправит ситуацию:
— Нашему району нужны так же и выезды на Кирова и Выборную, потому что только так можно снизить пробки. Новая дорога создаст огромное напряжение на перекрестке Доватора и Гусинобродского шоссе, попасть в город будет по-прежнему сложно, пробка из района «Ленты» переместится к «Континенту». На данный момент во многих местах сделан ремонт дороги, за что большое спасибо. В районе с каждым месяцем становится всё больше жителей — больше машин, поэтому новые выезды из района очень нужны.
По плану мэрии, дорогу на Доватора соединят с Южным транзитом — эта дорога должна протянуться от трассы «Иртыш» до Восточного обхода через весь Новосибирск. Один из участков пройдет через Бугринский мост. Проект обсуждают уже 15 лет, но проект не готов, а откуда взять деньги на строительство — неизвестно. Мы рассказывали подробности и историю амбициозного проекта.