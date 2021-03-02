2 марта вторник
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 8/10
usd 74.04
eur 89.45
Тема дняПервомайский сквер изменят. Публикуем макеты
Фото пользователя

Юлия Иванова

Фото пользователя

Юлия Иванова

Все новости

Все новости

«Выезд с Плющихинского — это лотерея»: гневная колонка сибирячки про ежедневную давку в автобусе

Юлия Иванова каждый день по полтора часа добирается до метро «Золотая Нива»

3 068
63Обсудить

Поделиться

Юлия ежедневно добирается на работу и возвращается домой в переполненных автобусах

Юлия ежедневно добирается на работу и возвращается домой в переполненных автобусах

Поделиться

Жительница Плющихинского жилмассива пожаловались на пробки и переполненность автобусов

На окраинах Новосибирска строят густонаселенные жилмассивы. Но плохо продумывают, как жители микрорайонов будут добираться до работы. В результате десятки тысяч людей проводят по несколько часов в день в переполненном общественном транспорте. На прошлой неделе из-за пожара в торговом киоске на улице Высоцкого единственный выезд с Плющихинского жилмассива оказался заблокирован — люди не могли уехать на работу, автомобилисты встали в многокилометровую пробку. Жительница Новосибирска Юлия Иванова живет на Плющихинском жилмассиве. Каждый день она тратит на дорогу около трех часов. Женщина обратилась в редакцию, чтобы обратить внимание городских властей на то, как люди добираются утром на работу. Публикуем ее рассказ от первого лица.

Я проживаю на улице Татьяны Снежиной, а работаю в районе железнодорожного вокзала, поэтому быстрее всего сейчас получается добираться до работы с пересадкой через метро.

Выезд с Плющихинского жилмассива — это лотерея: попадешь или не попадешь в автобус (про маршрутное такси я вообще молчу). От остановки «Сквер» до метро «Золотая Нива» ходят три автобуса: № 95, № 98 и № 96. Можно ещё доехать на маршрутных такси № 90 и № 16 (но это если очень повезет). Есть две прямых маршрутки 48 и 44а. Но жители МЖК вообще практически не могут попасть в автобусы из-за их переполненности.

Дорога до метро занимает в среднем полтора часа. Отдельная история — это то, как приходится до него добираться. Люди практически выламывают двери автобуса, а дети не могут выйти на своей остановке, чтобы попасть в школу. Моя старшая дочь ходит пешком до школы три остановки, потому что так быстрее.

С нашего массива всего один выезд. Получается, что дорога всегда перегружена, пробки даже в выходные. А после сильного снегопада или в результате ДТП возникает транспортный коллапс — автобусы встают в пробку от самой конечки. В это время на остановках скапливаются люди, потому что им приходится долго ждать транспорт. Все хотят уехать!

На МЖК три школы, практически на каждой остановке выходят дети, некоторые просто не могут протиснуться через толпу взрослых и едут до следующей остановки, пока кто-то не возьмет «шефство», не заругается, чтобы ребенка выпустили.

Я не помню такого «аншлага» в автобусах в прошлом году. Во-первых, транспорта было больше: ходила маршрутка № 2 до главного вокзала (сейчас этого маршрута нет), на маршруте № 16 было намного больше машин. А количество домов увеличивается, соответственно, и пассажиропоток растет. Безусловно, нужна хорошая транспортная развязка. Так как дорога неширокая, сделать выделенную полосу для общественного транспорта не получится. По-хорошему ещё на стадии проектирования жилого массива нужно было просчитать, как не допустить такую ситуацию, когда выехать из жилмассива практически невозможно.

И несмотря на то что многие называют наш микрорайон «гетто», здесь живут обычные люди, которые занимают самые разные должности, в том числе учат ваших детей в школе, встречают ваших детей в детских садах и обслуживают вас в магазинах. А вот так добираясь до места работы, сохранять доброжелательность становится очень непросто.

Новосибирск вошел в топ-9 городов мира с загруженными дорогами: горожане неделю провели в пробках в 2020 году. Наш город сумел опередить Бангкок и Токио.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

По теме (8)

Автором колонки может стать любой. У вас есть свое мнение и вы готовы им поделиться? Почитайте рекомендации и напишите нам!

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК6
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

МЖКПлющихинский жилмассивутренние пробки
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (63)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...