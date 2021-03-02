«Выезд с Плющихинского — это лотерея»: гневная колонка сибирячки про ежедневную давку в автобусе

Я проживаю на улице Татьяны Снежиной, а работаю в районе железнодорожного вокзала, поэтому быстрее всего сейчас получается добираться до работы с пересадкой через метро.

Выезд с Плющихинского жилмассива — это лотерея: попадешь или не попадешь в автобус (про маршрутное такси я вообще молчу). От остановки «Сквер» до метро «Золотая Нива» ходят три автобуса: № 95 , № 98 и № 96 . Можно ещё доехать на маршрутных такси № 90 и № 16 (но это если очень повезет). Есть две прямых маршрутки 48 и 44а. Но жители МЖК вообще практически не могут попасть в автобусы из-за их переполненности.

Дорога до метро занимает в среднем полтора часа. Отдельная история — это то, как приходится до него добираться. Люди практически выламывают двери автобуса, а дети не могут выйти на своей остановке, чтобы попасть в школу. Моя старшая дочь ходит пешком до школы три остановки, потому что так быстрее.

С нашего массива всего один выезд. Получается, что дорога всегда перегружена, пробки даже в выходные. А после сильного снегопада или в результате ДТП возникает транспортный коллапс — автобусы встают в пробку от самой конечки. В это время на остановках скапливаются люди, потому что им приходится долго ждать транспорт. Все хотят уехать!