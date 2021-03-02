«Выезд с Плющихинского — это лотерея»: гневная колонка сибирячки про ежедневную давку в автобусе

Жительница Плющихинского жилмассива пожаловались на пробки и переполненность автобусов
На окраинах Новосибирска строят густонаселенные жилмассивы. Но плохо продумывают, как жители микрорайонов будут добираться до работы. В результате десятки тысяч людей проводят по несколько часов в день в переполненном общественном транспорте. На прошлой неделе из-за пожара в торговом киоске на улице Высоцкого единственный выезд с Плющихинского жилмассива оказался заблокирован — люди не могли уехать на работу, автомобилисты встали в многокилометровую пробку. Жительница Новосибирска Юлия Иванова живет на Плющихинском жилмассиве. Каждый день она тратит на дорогу около трех часов. Женщина обратилась в редакцию, чтобы обратить внимание городских властей на то, как люди добираются утром на работу. Публикуем ее рассказ от первого лица.
Я проживаю на улице Татьяны Снежиной, а работаю в районе железнодорожного вокзала, поэтому быстрее всего сейчас получается добираться до работы с пересадкой через метро.
Выезд с Плющихинского жилмассива — это лотерея: попадешь или не попадешь в автобус (про маршрутное такси я вообще молчу). От остановки «Сквер» до метро «Золотая Нива» ходят три автобуса:
Дорога до метро занимает в среднем полтора часа. Отдельная история — это то, как приходится до него добираться. Люди практически выламывают двери автобуса, а дети не могут выйти на своей остановке, чтобы попасть в школу. Моя старшая дочь ходит пешком до школы три остановки, потому что так быстрее.
С нашего массива всего один выезд. Получается, что дорога всегда перегружена, пробки даже в выходные. А после сильного снегопада или в результате ДТП возникает транспортный коллапс — автобусы встают в пробку от самой конечки. В это время на остановках скапливаются люди, потому что им приходится долго ждать транспорт. Все хотят уехать!
На МЖК три школы, практически на каждой остановке выходят дети, некоторые просто не могут протиснуться через толпу взрослых и едут до следующей остановки, пока кто-то не возьмет «шефство», не заругается, чтобы ребенка выпустили.
Я не помню такого «аншлага» в автобусах в прошлом году. Во-первых, транспорта было больше: ходила маршрутка
И несмотря на то что многие называют наш микрорайон «гетто», здесь живут обычные люди, которые занимают самые разные должности, в том числе учат ваших детей в школе, встречают ваших детей в детских садах и обслуживают вас в магазинах. А вот так добираясь до места работы, сохранять доброжелательность становится очень непросто.
Новосибирск вошел в топ-9 городов мира с загруженными дорогами: горожане неделю провели в пробках в 2020 году. Наш город сумел опередить Бангкок и Токио.
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