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«Всё встало колом»: из-за пожара на МЖК люди не могут уехать на работу

На улице Высоцкого загорелось кафе с уйгурской кухней

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Из-за пожара люди не могут выбраться из микрорайона&nbsp;

Из-за пожара люди не могут выбраться из микрорайона 

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Загорелось кафе на улице Высоцкого в Новосибирске

Сегодня рано утром, 25 февраля, на улице Высоцкой на МЖК в Новосибирске загорелось кафе уйгурской кухни — из-за пожара люди не могут выехать из микрорайона.

— Сильно горит, крышу вскрыли пожарные, — рассказала корреспонденту НГС местная жительница. — Загорелся павильон возле «Марии-Ра», там есть кафе уйгурской кухни. Дороги перекрыты с перекрестка. Люди идут пешком.

Загорелись торговые киоски возле остановки

Загорелись торговые киоски возле остановки

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По словам местных жителей, из-за пожара в микрорайон не пускают городской транспорт. Люди вынуждены идти пешком до «Ленты» или барахолки, у некоторых дорога занимает по 30 минут.

Из-за пожара выехать из микрорайона практически невозможно&nbsp;

Из-за пожара выехать из микрорайона практически невозможно 

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В пресс-службе ГУ МЧС по НСО пообещали прокомментировать подробности пожара позже. По словам местных жителей, в пожаре сгорело не меньше пяти торговых точек, на весь МЖК стоит ужасный запах гари.

Недавно во время сильного пожара в огне погибли двое малышей, взрослые и дети-подростки успели выбежать из горящего дома. Родственница пострадавшей семьи рассказала НГС, что на самом деле происходило в день трагедии и почему родители не смогли спасти самых маленьких детей.

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