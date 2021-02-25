«Всё встало колом»: из-за пожара на МЖК люди не могут уехать на работу

Загорелось кафе на улице Высоцкого в Новосибирске
Сегодня рано утром,
— Сильно горит, крышу вскрыли пожарные, — рассказала корреспонденту НГС местная жительница. — Загорелся павильон возле «
По словам местных жителей, из-за пожара в микрорайон не пускают городской транспорт. Люди вынуждены идти пешком до «Ленты» или барахолки, у некоторых дорога занимает по
В пресс-службе ГУ МЧС по НСО пообещали прокомментировать подробности пожара позже. По словам местных жителей, в пожаре сгорело не меньше пяти торговых точек, на весь МЖК стоит ужасный запах гари.
Недавно во время сильного пожара в огне погибли двое малышей, взрослые и дети-подростки успели выбежать из горящего дома. Родственница пострадавшей семьи рассказала НГС, что на самом деле происходило в день трагедии и почему родители не смогли спасти самых маленьких детей.