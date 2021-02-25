«Всё встало колом»: из-за пожара на МЖК люди не могут уехать на работу

Сегодня рано утром, 25 февраля , на улице Высоцкой на МЖК в Новосибирске загорелось кафе уйгурской кухни — из-за пожара люди не могут выехать из микрорайона.

— Сильно горит, крышу вскрыли пожарные, — рассказала корреспонденту НГС местная жительница. — Загорелся павильон возле « Марии-Ра », там есть кафе уйгурской кухни. Дороги перекрыты с перекрестка. Люди идут пешком.

