«Она любила их больше жизни». Что происходило за пару часов до пожара на Ольховской, где погибли двое детей

Пожар в Новосибирске, где погибли двое детей, мог произойти из-за проводки
Следователи продолжают разбираться в трагедии, которая произошла на улице Ольховской в Новосибирске. Во время сильного пожара в огне погибли двое малышей, взрослые и дети-подростки успели выбежать из горящего дома. Родственница пострадавшей семьи рассказала НГС, что на самом деле происходило в день трагедии и почему родители не смогли спасти самых маленьких детей.
В МЧС пока не называют причину пожара, но родные грешат на проводку:
— Огонь пошел со стороны. Логически можно подумать на проводку. Они собирались всю проводку менять. К ремонту готовились. Большие планы были. Может, и от соседей могло как-то полыхнуть, — рассказывает Марина, тетя детей.
В день пожара, 23 февраля, семья находилась дома. Родные утверждают: несмотря на праздник, взрослые не праздновали.
— Они встали, позавтракали. Веселились, хорошо было, дети баловались. Попозже все ребятишки поиграли и легли спать. Решили отдохнуть, выходной же. Никто не пил, все трезвые. Никакого праздника там не было. Ребятишки спят днем, и сестра с мужем тоже прилегли. Она мне сказала: «Не знаю, как мы уснули». И потом дым почувствовали, гарь. Муж сказал: «Я проснулся, думал, что ослеп. Вообще ничего не было видно». И всё. Пока паника, бегали по дому. Детей не могли найти. Сестра старалась их найти. Все руки изодраны, ноги. Сейчас даже не может говорить, сразу плачет, — рассказывает Марина. — Из горящего дома родители выбежали в домашней одежде, без обуви. Они хотели как-то по-другому в комнату, где могли быть дети, попасть.
При этом родственники опровергают слова соседей, что семья была не совсем благополучная:
— Да, они были небогаты, но стремились к лучшему. Даже если логически подумать — неблагополучная семья, выпивающая, может взять дом как в ипотеку и платить по
По словам тети, у семьи сгорели абсолютно все вещи, даже телефоны, и сейчас родители и 12-летний мальчик находятся в реабилитационном центре. Старший — 16-летний подросток — сильно обгорел и находится в больнице.
Теперь семья осталась без жилья. За сгоревший дом остался внушительный долг.
Точную причину пожара должны определить эксперты.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).