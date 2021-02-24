«Она любила их больше жизни». Что происходило за пару часов до пожара на Ольховской, где погибли двое детей

Следователи продолжают разбираться в трагедии, которая произошла на улице Ольховской в Новосибирске. Во время сильного пожара в огне погибли двое малышей, взрослые и дети-подростки успели выбежать из горящего дома. Родственница пострадавшей семьи рассказала НГС, что на самом деле происходило в день трагедии и почему родители не смогли спасти самых маленьких детей.



В МЧС пока не называют причину пожара, но родные грешат на проводку:

— Огонь пошел со стороны. Логически можно подумать на проводку. Они собирались всю проводку менять. К ремонту готовились. Большие планы были. Может, и от соседей могло как-то полыхнуть, — рассказывает Марина, тетя детей.

