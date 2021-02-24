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«Она любила их больше жизни». Что происходило за пару часов до пожара на Ольховской, где погибли двое детей

Семья спала, когда загорелся дом. Взрослые проснулись от сильного дыма, но спасти детей им не удалось

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Супруги, по словам родных, старались улучшить условия для детей, поэтому и купили дом в ипотеку

Супруги, по словам родных, старались улучшить условия для детей, поэтому и купили дом в ипотеку

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Пожар в Новосибирске, где погибли двое детей, мог произойти из-за проводки

Следователи продолжают разбираться в трагедии, которая произошла на улице Ольховской в Новосибирске. Во время сильного пожара в огне погибли двое малышей, взрослые и дети-подростки успели выбежать из горящего дома. Родственница пострадавшей семьи рассказала НГС, что на самом деле происходило в день трагедии и почему родители не смогли спасти самых маленьких детей.

В МЧС пока не называют причину пожара, но родные грешат на проводку:

— Огонь пошел со стороны. Логически можно подумать на проводку. Они собирались всю проводку менять. К ремонту готовились. Большие планы были. Может, и от соседей могло как-то полыхнуть, — рассказывает Марина, тетя детей.

В день пожара, 23 февраля, семья находилась дома. Родные утверждают: несмотря на праздник, взрослые не праздновали.

— Они встали, позавтракали. Веселились, хорошо было, дети баловались. Попозже все ребятишки поиграли и легли спать. Решили отдохнуть, выходной же. Никто не пил, все трезвые. Никакого праздника там не было. Ребятишки спят днем, и сестра с мужем тоже прилегли. Она мне сказала: «Не знаю, как мы уснули». И потом дым почувствовали, гарь. Муж сказал: «Я проснулся, думал, что ослеп. Вообще ничего не было видно». И всё. Пока паника, бегали по дому. Детей не могли найти. Сестра старалась их найти. Все руки изодраны, ноги. Сейчас даже не может говорить, сразу плачет, — рассказывает Марина. — Из горящего дома родители выбежали в домашней одежде, без обуви. Они хотели как-то по-другому в комнату, где могли быть дети, попасть.

При этом родственники опровергают слова соседей, что семья была не совсем благополучная:

— Да, они были небогаты, но стремились к лучшему. Даже если логически подумать — неблагополучная семья, выпивающая, может взять дом как в ипотеку и платить по 15–20 тысяч рублей в месяц? Нет. Сестра вообще не пила никогда. Зять — отделочник. Он очень хорошо работает. Раньше на заводе трудился, но денег стало мало. Выплаты вот были — рубля на себя не потратили. Они все потратили на детей. Велики старшим купили хорошие, современные. Маленькому, который погиб в огне, тоже купили. Сестра так мечтала о дочке... Столько вещей было детских... Она её так любила... Да и вообще всех детей любила больше жизни.

По словам тети, у семьи сгорели абсолютно все вещи, даже телефоны, и сейчас родители и 12-летний мальчик находятся в реабилитационном центре. Старший — 16-летний подросток — сильно обгорел и находится в больнице.

Теперь семья осталась без жилья. За сгоревший дом остался внушительный долг.

Точную причину пожара должны определить эксперты.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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погибли детипожар
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