В Кировском районе сгорел частный дом — под рухнувшей крышей погибли двое детей

Трагедия в частном секторе Кировского района Новосибирска произошла днем 23 февраля. Отец и два его сына-подростка успели выбраться из горящего дома, но внутри остались ещё двое маленьких детей.



Сообщение о пожаре на улице Ольховской в Кировском районе поступило на пульт МЧС в полдень. Пожарные расчеты были на месте уже через восемь минут, но к этому времени два частных дома и надворные постройки между ними вовсю полыхали. Через некоторое время в одном из горящих домов обрушилась кровля. Чтобы справиться с пожаром, сотрудникам МЧС пришлось запросить подкрепление. Была перекрыта подача газа и отключено электричество в десятках домов.