В Кировском районе сгорел частный дом — под рухнувшей крышей погибли двое детей

Двое детей погибли при пожаре на улице Ольховской 23 февраля
Трагедия в частном секторе Кировского района Новосибирска произошла днем 23 февраля. Отец и два его сына-подростка успели выбраться из горящего дома, но внутри остались ещё двое маленьких детей.
Сообщение о пожаре на улице Ольховской в Кировском районе поступило на пульт МЧС в полдень. Пожарные расчеты были на месте уже через восемь минут, но к этому времени два частных дома и надворные постройки между ними вовсю полыхали. Через некоторое время в одном из горящих домов обрушилась кровля. Чтобы справиться с пожаром, сотрудникам МЧС пришлось запросить подкрепление. Была перекрыта подача газа и отключено электричество в десятках домов.
Открытый огонь потушили только через полтора часа. По оперативной информации, хозяева одного из домов находились на месте происшествия, но не пострадали. С их слов, внутри здания могли еще находиться люди.
Как сообщили в Следственном комитете, по факту пожара возбуждено уголовное дело по
Как уточнили в СК, двое детей погибли.
На место происшествия выехали заместитель руководителя следственного управления
Вчера, 22 февраля, пожар в частном доме также закончился трагедией — в загоревшемся доме на улице Макетной в Дзержинском погиб мужчина.