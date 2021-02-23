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Тема дняДвое детей погибли при пожаре на Ольховской

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В Кировском районе сгорел частный дом — под рухнувшей крышей погибли двое детей

Следственный комитет возбудил уголовное дело

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В горящем доме обрушилась крыша&nbsp;

В горящем доме обрушилась крыша 

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Двое детей погибли при пожаре на улице Ольховской 23 февраля

Трагедия в частном секторе Кировского района Новосибирска произошла днем 23 февраля. Отец и два его сына-подростка успели выбраться из горящего дома, но внутри остались ещё двое маленьких детей.

Сообщение о пожаре на улице Ольховской в Кировском районе поступило на пульт МЧС в полдень. Пожарные расчеты были на месте уже через восемь минут, но к этому времени два частных дома и надворные постройки между ними вовсю полыхали. Через некоторое время в одном из горящих домов обрушилась кровля. Чтобы справиться с пожаром, сотрудникам МЧС пришлось запросить подкрепление. Была перекрыта подача газа и отключено электричество в десятках домов.

Для того чтобы справиться с огнем, пришлось вызывать дополнительные наряды

Для того чтобы справиться с огнем, пришлось вызывать дополнительные наряды

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Открытый огонь потушили только через полтора часа. По оперативной информации, хозяева одного из домов находились на месте происшествия, но не пострадали. С их слов, внутри здания могли еще находиться люди.

По предварительным данным, под завалами могут оставаться трое детей

По предварительным данным, под завалами могут оставаться трое детей

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Как сообщили в Следственном комитете, по факту пожара возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Как выяснилось, после начала пожара владельцы дома, а также их 16-летний сын смогли выскочить наружу. Но в огне остались еще трое детей: двое мальчиков, 2008 и 2016 годов рождения, и девочка 2019 года рождения. По предварительной информации, еще один ребенок — 12-летний мальчик — смог также выбраться из горящего дома.

Как уточнили в СК, двое детей погибли.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело&nbsp;

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело 

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На место происшествия выехали заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области Алексей Максименко, руководитель следственного отдела, следователи и следователи-криминалисты СКР.

Вчера, 22 февраля, пожар в частном доме также закончился трагедией — в загоревшемся доме на улице Макетной в Дзержинском погиб мужчина.

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МЧС Новосибирской областипожар в частном секторе
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