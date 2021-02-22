В Дзержинском районе Новосибирска загорелся частный дом — погиб мужчина

Сегодня, 22 февраля, загорелся дом № 16 на улице Макетной в Дзержинском районе Новосибирска — погиб мужчина.

По информации ГУ МЧС по НСО, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 14:11. Через 13 минут на место выехало первое пожарное подразделение. К этому времени огонь охватил дом и надворные постройки на Макетной, 16.

— В 14:51 — ликвидация открытого горения, — уточнили в ведомстве. — По оперативной информации, есть погибший, мужчина.

По информации источника НГС, пока не установлено от чего погиб мужчина.