В Дзержинском районе Новосибирска загорелся частный дом — погиб мужчина

Мужчина погиб при пожаре в Новосибирске
Сегодня, 22 февраля, загорелся дом
По информации ГУ МЧС по НСО, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 14:11. Через 13 минут на место выехало первое пожарное подразделение. К этому времени огонь охватил дом и надворные постройки на Макетной, 16.
— В 14:51 — ликвидация открытого горения, — уточнили в ведомстве. — По оперативной информации, есть погибший, мужчина.
По информации источника НГС, пока не установлено от чего погиб мужчина.
— Там ещё горит, вот прям сейчас, — пояснил собеседник. — Зашёл пожарный в дом, увидел труп. В огне он погиб или раньше, кто это вообще такой - всё это станет известно позже, когда огонь потушат.
В феврале в СНТ «Берёзка» микрорайона Шипуново в городе Искитим Новосибирской области загорелся дачный дом. В пожаре погибли три человека. Это 61-летний мужчина и семейная пара — 36-летний мужчина и 50-летняя женщина.