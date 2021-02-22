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В Дзержинском районе Новосибирска загорелся частный дом — погиб мужчина

Огонь охватил дом и надворные постройки на Макетной улице

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Пожар произошел сегодня днем&nbsp;

Пожар произошел сегодня днем 

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Мужчина погиб при пожаре в Новосибирске

Сегодня, 22 февраля, загорелся дом № 16 на улице Макетной в Дзержинском районе Новосибирска — погиб мужчина.

По информации ГУ МЧС по НСО, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 14:11. Через 13 минут на место выехало первое пожарное подразделение. К этому времени огонь охватил дом и надворные постройки на Макетной, 16.

— В 14:51 — ликвидация открытого горения, — уточнили в ведомстве. — По оперативной информации, есть погибший, мужчина.

По информации источника НГС, пока не установлено от чего погиб мужчина.

— Там ещё горит, вот прям сейчас, — пояснил собеседник. — Зашёл пожарный в дом, увидел труп. В огне он погиб или раньше, кто это вообще такой - всё это станет известно позже, когда огонь потушат.

В пожаре погиб мужчина&nbsp;

В пожаре погиб мужчина 

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В феврале в СНТ «Берёзка» микрорайона Шипуново в городе Искитим Новосибирской области загорелся дачный дом. В пожаре погибли три человека. Это 61-летний мужчина и семейная пара — 36-летний мужчина и 50-летняя женщина.

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