В Новосибирской области сгорел дачный дом — погибли три человека

На даче под Новосибирском погибли три человека
Днем в четверг,
— В СНТ «Березка» в 15 часов 5 минут поступило сообщение о пожаре в дачном доме. В 15 часов 11 минут, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, дачный дом горел открытым огнем, — сообщил начальник пресс-службы новосибирского МЧС Павел Винаков.
В МЧС объяснили, что еще через пять минут открытый огонь потушили, и добавили, что в пожаре погибли три человека. Их пол и возраст еще не установлены.
Сегодня утром в Бердске Новосибирской области случился пожар в квартире жилого дома на девятом этаже — пожилого жильца увезли врачи скорой помощи.