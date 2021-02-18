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В Новосибирской области сгорел дачный дом — погибли три человека

На месте пожара сейчас работают дознаватели МЧС и следователи

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К моменту прибытия пожарных дачный дом горел открытым огнем

К моменту прибытия пожарных дачный дом горел открытым огнем

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На даче под Новосибирском погибли три человека

Днем в четверг, 18 февраля, в городе Искитим Новосибирской области загорелся дачный дом. В пожаре погибли три человека.

— В СНТ «Березка» в 15 часов 5 минут поступило сообщение о пожаре в дачном доме. В 15 часов 11 минут, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, дачный дом горел открытым огнем, — сообщил начальник пресс-службы новосибирского МЧС Павел Винаков.

В пожаре погибли трое

В пожаре погибли трое

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В МЧС объяснили, что еще через пять минут открытый огонь потушили, и добавили, что в пожаре погибли три человека. Их пол и возраст еще не установлены.

Сейчас на месте работают дознаватель МЧС и сотрудники Следственного комитета

Сейчас на месте работают дознаватель МЧС и сотрудники Следственного комитета

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Сегодня утром в Бердске Новосибирской области случился пожар в квартире жилого дома на девятом этаже — пожилого жильца увезли врачи скорой помощи.

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