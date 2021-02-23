«Еще деньги за дом не отдали»: что известно про семью, у которой в пожаре погибли двое детей

СК возбудил уголовное дело из-за гибели двух детей на пожаре в Новосибирске
Спасатели продолжают разбирать завалы на месте пожара в Кировском районе Новосибирска, где сегодня днем погибли двое детей — мальчик
Частный дом на улице Ольховской загорелся в районе полудня. Родители и
Дом сгорел полностью. От него остались только несущие черные стены. Во дворе до сих пор валяется детский ботинок. Во второй половине дня, когда на место трагедии приехал журналист НГС, пожарные и следователи работали в соседнем доме, который также пострадал от огня. Его владельцы к тому моменту уже уехали. Местные жители их плохо знают, говорят, что они переехали около полугода назад и ни с кем не общались.
Семья, с дома которой и начался пожар, появилась на Ольховской также относительно недавно — в августе.
— Они еще деньги за этот дом не отдали, — рассказала соседка Оксана Викторовна. — Бабушка у нас была, слепая. Она этот дом сыну завещала. А сын продавал-продавал, не мог продать. И нашел вот этих. А этим с ребятишками здесь — воля. Они договорились, что будут выплачивать эти полтора миллиона несколько лет. Ну и всё. Недолго они платили и поплатили. Особо с нами не общались. Ребятишек видно было, гуляли. А эти, молодые, с нами почти не общались.
Напротив сотрудников экстренных служб выстроились местные жители. Для улицы Ольховской произошедшее стало настоящим потрясением. Объясняют: тут немного домов, все про всех знают и общаются, часто помогают друг другу. Но семья, где произошел пожар, жила обособлено и с соседями почти не общалась. Местные говорят, что она производила впечатление неблагополучной.
По словам соседей, в доме жили шесть человек — отец с матерью и четверо детей.
— Он немного подрабатывал. Наш сосед, Женька, занимается ремонтом квартир, взял к себе в помощники. Ну, давал ему работу, легенькую. Там ограду подделать, там — стены заштукатурить. Его рукастым нельзя назвать, да и к бутылке прикладывался. Но Женька видел, что они без копейки живут. Детишек жалко было, — говорит Дмитрий, местный житель.
Огонь охватил дом очень быстро, никто из соседей, с которыми удалось поговорить корреспонденту НГС, не видел ни момента возгорания, ни того, как взрослые выбегали из дома.
— Смотрю: они, муж и жена, трясутся, кричат, что дети в избе остались, что дети горят, — рассказывает сосед пострадавших.
— Когда я пришла, то уже всё полыхало, дым столбом стоял. На моих глазах огонь моментально перенесся с одного дома на другой, я думала, что так только в фильмах только бывает. Родители сидели закутанные в одеяло. Я слышала, как полиция их спрашивала: где дети, где дети. Они мычали что-то в ответ, а потом их увезли, — говори еще одна жительница Ольховской.
— 16-летний мальчишка выбежал вместе с родителями, а маленькие там остались. Почему их нельзя было вытащить, я понять не могу, — качает головой девушка лет 30.
Старший сын, по предварительным данным, получил при пожаре травму головы и сильные ожоги лица:
— Мальчишка обгорел сильно, ой, сильно, — рассказывает соседка. — Он вообще ничего не говорил, не мог. Все лицо в крови было, то ли из носа, то ли откуда шла. Я так и не поняла. Его в одеяло укутали, посадили в скорую и повезли в больницу.
Родителей погибших детей опросили на месте происшествия, после чего увезли в Следственный комитет. По факту пожара возбуждено уголовное дело