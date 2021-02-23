«Еще деньги за дом не отдали»: что известно про семью, у которой в пожаре погибли двое детей

Дом сгорел полностью. От него остались только несущие черные стены. Во дворе до сих пор валяется детский ботинок. Во второй половине дня, когда на место трагедии приехал журналист НГС, пожарные и следователи работали в соседнем доме, который также пострадал от огня. Его владельцы к тому моменту уже уехали. Местные жители их плохо знают, говорят, что они переехали около полугода назад и ни с кем не общались.

Семья, с дома которой и начался пожар, появилась на Ольховской также относительно недавно — в августе.



— Они еще деньги за этот дом не отдали, — рассказала соседка Оксана Викторовна. — Бабушка у нас была, слепая. Она этот дом сыну завещала. А сын продавал-продавал, не мог продать. И нашел вот этих. А этим с ребятишками здесь — воля. Они договорились, что будут выплачивать эти полтора миллиона несколько лет. Ну и всё. Недолго они платили и поплатили. Особо с нами не общались. Ребятишек видно было, гуляли. А эти, молодые, с нами почти не общались.