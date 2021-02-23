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Тема дняДвое детей погибли при пожаре на Ольховской

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«Еще деньги за дом не отдали»: что известно про семью, у которой в пожаре погибли двое детей

Из огня успели выскочить родители, 16-летний подросток и его 12-летний брат

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Всё, что осталось от половины дома, где жила семья

Всё, что осталось от половины дома, где жила семья

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СК возбудил уголовное дело из-за гибели двух детей на пожаре в Новосибирске

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте пожара в Кировском районе Новосибирска, где сегодня днем погибли двое детей — мальчик 2018 года рождения и девочка 2019 года рождения.

Частный дом на улице Ольховской загорелся в районе полудня. Родители и 16-летний сын-подросток успели выскочить из огня, позже стало известно, что удалось выбраться еще одному ребенку — 12-летнему мальчику. А вот совсем маленьких детей взрослые не успели спасти — огонь мгновенно охватил деревянные конструкции, а через некоторое время рухнула еще и крыша.

Пожарные еще работали на месте, когда там появились сотрудники СК

Пожарные еще работали на месте, когда там появились сотрудники СК

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Дом сгорел полностью. От него остались только несущие черные стены. Во дворе до сих пор валяется детский ботинок. Во второй половине дня, когда на место трагедии приехал журналист НГС, пожарные и следователи работали в соседнем доме, который также пострадал от огня. Его владельцы к тому моменту уже уехали. Местные жители их плохо знают, говорят, что они переехали около полугода назад и ни с кем не общались.

Семья, с дома которой и начался пожар, появилась на Ольховской также относительно недавно — в августе.

— Они еще деньги за этот дом не отдали, — рассказала соседка Оксана Викторовна. — Бабушка у нас была, слепая. Она этот дом сыну завещала. А сын продавал-продавал, не мог продать. И нашел вот этих. А этим с ребятишками здесь — воля. Они договорились, что будут выплачивать эти полтора миллиона несколько лет. Ну и всё. Недолго они платили и поплатили. Особо с нами не общались. Ребятишек видно было, гуляли. А эти, молодые, с нами почти не общались.

Дом купили недавно в рассрочку, которую еще не погасили<br>

Дом купили недавно в рассрочку, которую еще не погасили

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Напротив сотрудников экстренных служб выстроились местные жители. Для улицы Ольховской произошедшее стало настоящим потрясением. Объясняют: тут немного домов, все про всех знают и общаются, часто помогают друг другу. Но семья, где произошел пожар, жила обособлено и с соседями почти не общалась. Местные говорят, что она производила впечатление неблагополучной.

По словам соседей, в доме жили шесть человек — отец с матерью и четверо детей.

— Он немного подрабатывал. Наш сосед, Женька, занимается ремонтом квартир, взял к себе в помощники. Ну, давал ему работу, легенькую. Там ограду подделать, там — стены заштукатурить. Его рукастым нельзя назвать, да и к бутылке прикладывался. Но Женька видел, что они без копейки живут. Детишек жалко было, — говорит Дмитрий, местный житель.

Огонь был такой силы, что была опасность, что пламя перебросится и на другие дома

Огонь был такой силы, что была опасность, что пламя перебросится и на другие дома

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Некоторые части дома практически не пострадали от огня

Некоторые части дома практически не пострадали от огня

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Пожарные несколько часов тушили пожар и ликвидировали последствия

Пожарные несколько часов тушили пожар и ликвидировали последствия

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Огонь охватил дом очень быстро, никто из соседей, с которыми удалось поговорить корреспонденту НГС, не видел ни момента возгорания, ни того, как взрослые выбегали из дома.

— Смотрю: они, муж и жена, трясутся, кричат, что дети в избе остались, что дети горят, — рассказывает сосед пострадавших.

— Когда я пришла, то уже всё полыхало, дым столбом стоял. На моих глазах огонь моментально перенесся с одного дома на другой, я думала, что так только в фильмах только бывает. Родители сидели закутанные в одеяло. Я слышала, как полиция их спрашивала: где дети, где дети. Они мычали что-то в ответ, а потом их увезли, — говори еще одна жительница Ольховской.

Следователи вместе с сотрудниками МЧС осмотрели место пожара, допросили очевидцев и хозяев дома<br>

Следователи вместе с сотрудниками МЧС осмотрели место пожара, допросили очевидцев и хозяев дома

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— 16-летний мальчишка выбежал вместе с родителями, а маленькие там остались. Почему их нельзя было вытащить, я понять не могу, — качает головой девушка лет 30.

Старший сын, по предварительным данным, получил при пожаре травму головы и сильные ожоги лица:

— Мальчишка обгорел сильно, ой, сильно, — рассказывает соседка. — Он вообще ничего не говорил, не мог. Все лицо в крови было, то ли из носа, то ли откуда шла. Я так и не поняла. Его в одеяло укутали, посадили в скорую и повезли в больницу.

Родителей погибших детей опросили на месте происшествия, после чего увезли в Следственный комитет. По факту пожара возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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