Назван топ-3 районов Новосибирска с максимальным числом жителей

Ранее НГС изучил административные дела в базах судов Новосибирска. Мы посмотрели, какие правонарушения совершали жители центра, Первомайки, левобережья и других районов города за последний год. Рассказываем, где чаще всего нарушали ПДД, ссорились с соседями и дебоширили.