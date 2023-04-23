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Тема дняНовосибирцы встали в пробку на Первомайке
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Назван топ-3 районов Новосибирска с максимальным числом жителей

В строчке лидеров оказались Ленинский и Октябрьские районы города

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Самым густонаселенным районом Новосибирска оказался Ленинский

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В Новосибирске назвали самые густонаселенные районы города. Данные статистики опубликованы на сайте мэрии.

По информации городской администрации, самым густонаселенным районом стал Ленинский район Новосибирска. В нем зарегистрировано около 303 тысяч человек.

На второй строчке рейтинга оказался Октябрьский район с почти 234 тысячами жителей. Третье место занял Калининский район Новосибирска, в нем живет около 200 тысяч человек.

— Наименьшее же количество новосибирцев проживает в Железнодорожном районе — без малого 65 тысяч населения, — указано в сообщении.

Отметим, по данным Новосибирскстата, на 1 января 2023 года в Новосибирске проживает 1 635 300 человек. По сравнению с предыдущим годом численность населения города сократилась почти на 800 человек. Численность населения Новосибирской области на 1 января этого года составила около 2 794 300 человек.

Ранее НГС изучил административные дела в базах судов Новосибирска. Мы посмотрели, какие правонарушения совершали жители центра, Первомайки, левобережья и других районов города за последний год. Рассказываем, где чаще всего нарушали ПДД, ссорились с соседями и дебоширили.

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