Назван топ-3 районов Новосибирска с максимальным числом жителей

В Новосибирске назвали самые густонаселенные районы города. Данные статистики опубликованы на сайте мэрии.
По информации городской администрации, самым густонаселенным районом стал Ленинский район Новосибирска. В нем зарегистрировано около 303 тысяч человек.
На второй строчке рейтинга оказался Октябрьский район с почти 234 тысячами жителей. Третье место занял Калининский район Новосибирска, в нем живет около 200 тысяч человек.
— Наименьшее же количество новосибирцев проживает в Железнодорожном районе — без малого 65 тысяч населения, — указано в сообщении.
Отметим, по данным Новосибирскстата, на 1 января 2023 года в Новосибирске проживает
Ранее НГС изучил административные дела в базах судов Новосибирска. Мы посмотрели, какие правонарушения совершали жители центра, Первомайки, левобережья и других районов города за последний год. Рассказываем, где чаще всего нарушали ПДД, ссорились с соседями и дебоширили.