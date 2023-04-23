Ленинские лихачи и заельцовские дебоширы. Изучаем районы Новосибирска по нарушителям: где чаще матерятся, а где митингуют

Такие административные дела мы будем встречать на сайте каждого суда — разница лишь в том, каких правонарушений больше.



В Центральном районе, судя по вынесенным решениям, чаще всего отказываются подчиняться требованиям полиции: таких дел мы насчитали 45. А вот обстоятельства, при которых новосибирцы ссорились с сотрудниками правоохранительных органов, разные. Основная масса дел касается тонировки на стеклах машин, или, если выражаться сухим языком судебной системы, «управление транспортным средством, светопропускание передних боковых стекол которого не соответствует требованиям технического регламента о безопасности». А также в центре города частенько штрафуют новосибирцев, распивающих алкоголь в общественных местах, что, конечно, порой не нравится нарушителям — отсюда и протокол по той самой ст. 19.3 ч. 1 .