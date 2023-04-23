Ленинские лихачи и заельцовские дебоширы. Изучаем районы Новосибирска по нарушителям: где чаще матерятся, а где митингуют

Жизнь в районах Новосибирска мы рассматривали под разными углами: гуляли по микрорайонам и спальникам, изучали рейтинг благополучности районов, составленный мэрией, и обращались к рейтингу народному — отзывам в 2ГИС. На этот раз мы решили заглянуть на сайты районных судов и посмотреть, какие административные правонарушения совершали жители центра, Первомайки, левобережья и других районов Новосибирска за последний год. В результате получилось то, что можно условно назвать портретом: рассказываем, где чаще всего нарушали ПДД, ссорились с соседями и дебоширили.
Центральный район: ссоры с полицией и протоколы за дискредитацию армии
Как показало изучение административных решений на сайтах судов, есть особо популярные правонарушения, которые совершают жители вообще всех 10 районов Новосибирска. Например, ругаются матом («Нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах» —
Такие административные дела мы будем встречать на сайте каждого суда — разница лишь в том, каких правонарушений больше.
В Центральном районе, судя по вынесенным решениям, чаще всего отказываются подчиняться требованиям полиции: таких дел мы насчитали 45. А вот обстоятельства, при которых новосибирцы ссорились с сотрудниками правоохранительных органов, разные. Основная масса дел касается тонировки на стеклах машин, или, если выражаться сухим языком судебной системы, «управление транспортным средством, светопропускание передних боковых стекол которого не соответствует требованиям технического регламента о безопасности». А также в центре города частенько штрафуют новосибирцев, распивающих алкоголь в общественных местах, что, конечно, порой не нравится нарушителям — отсюда и протокол по той самой
Поскольку в Центральном районе находится самая главная площадь, то и дел, связанных с пикетами, здесь, конечно, больше. Особенно выделяется
И последняя часто встречающаяся статья — это
Дебоширы и (внезапно) швейцарец в Первомайке
В Первомайском суде чаще рассматривали дела о нарушении общественного порядка и мелком хулиганстве, «сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти» (
Пьяной жительнице Первомайского района, которая материлась в общественном месте и отказывалась идти с сотрудниками полиции для составления протокола, суд назначил 1000 рублей штрафа, а вот соседу-дебоширу из общаги, который не первый раз устроил скандал на матах, — 5 суток ареста.
К этим 45 делам можно добавить еще 14 по этой же статье — речь идет только о нарушении общественного порядка, без неповиновения полиции.
Дел, связанных с нарушением миграционного законодательства, в Первомайке, вопреки стереотипу, не так много — всего 14. Нарушители, как правило, не выезжали из РФ в положенный срок. Выделяется здесь история гражданина Швейцарии, который поселился в Первомайском районе в
Лихачи и невнимательные водители — Ленинский
Почти 500 дел из 1114, которые рассмотрел Ленинский районный суд за год, касались
229 дел — это различные нарушения миграционного законодательства, но здесь без сюрпризов: в основном, нарушителями были граждане государств Средней Азии (Таджикистана, Узбекистана, Киргизии).
Более 120 дел касались дебоширов, которые ругались матом и не подчинялись указаниям полиции. Штраф (сумма не сообщается. — Прим. ред.) назначили пьяному жителю левобережья, который пришел в гости к бывшей жене, но та не открыла дверь. Тогда он стал пинать двери соседей и громко ругаться матом — они и вызвали полицию.
Главные районы-хулиганы — Кировский и Советский
Наверное, удивительно встречать Советский район в списке тех, где больше всего хулиганов, но это так. За год в этом районном суде рассмотрели 229 административных дел, 90 из них касались мелкого хулиганства и нарушения общественного порядка. Академовцы ругались матом, не подчинялись полиции и устраивали препирательства с прохожими. Иногда, впрочем, причины негодования были понятны: в октябре прошлого года житель Академгородка матерился в автобусе
В Кировском районном суде таких дел оказалось еще больше — 392 из 692 дел вообще. Жители Кировского района тоже активно ругались матом, нарушали общественный порядок и ссорились с полицией.
Еще одной популярной статьей в Кировском районном суде оказалась 19.3 «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» — суд рассмотрел 64 подобных дела. Часть из них касались неявки осужденных в исправительные учреждения. «Воспрепятствовал исполнению сотрудником учреждения уголовно-исполнительной системы служебной обязанности по осуществлению контроля за поведением осужденного» — решал в таких делах суд и назначал нарушителям штрафы.
Кстати, нарушения ПДД, наезды на пешеходов и выезды на встречку — тоже частое явление в Кировском районе. За год суд рассмотрел 82 дела по этой статье.
Соседские склоки и побои — Заельцовский и Калининский
Заельцовский суд рассмотрел 37 административных дел о побоях по ст. 6.1.1 КоАП РФ за год (а всего — 319 дел). Правда, решение есть лишь по одному, остальные дела были перенаправлены в другие суды по подведомственности. В том единственном деле, с решением по которому можно ознакомиться, речь идет о соседском конфликте из-за щитка на лестничной клетке — в ход пошли кулаки и электрошокер.
Нецензурная брань и мелкое хулиганство тут тоже в топе — дел по
В Калининском районе выделяются 27 дел о побоях (из 201 дела вообще) — все они тоже были перенаправлены в другие суды.
А еще Калининский район отличился редкой
Таксист-нарушитель и употребление наркотиков: Дзержинский, Железнодорожный и Октябрьский
Большая часть дел в Железнодорожном районе касалась нарушений закона иностранцами. Именно в Железнодорожном районном суде мы обнаружили два дела по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление трудовой деятельности иностранцем»: в первом случае речь шла о таксисте без патента, во втором — об иностранце, который предлагал услуги разнорабочего возле вокзала. Мужчины отделались штрафами.
78 дел касались нарушений пребывания в России иностранцами и еще одно — употребление наркотиков иностранцем. Мужчину, который употребил метадон в поезде, следующем из Бийска в Томск, было решено оштрафовать на 4000 рублей и выдворить из России.
В Дзержинском районном суде дел о нарушении иностранцами сроков пребывания в России еще больше — 103. К тому же три дела касались предоставления ложных сведений о регистрации — всех трех мужчин, приехавших в Новосибирск, решением суда выдворили из страны.
В Октябрьском районном суде за год рассмотрели 24 дела об иностранцах, нарушивших срок пребывания в России. Среди нарушителей был замечен и гражданин Китая, который уклонился от выезда из России по истечении разрешенного срока пребывания. Покинуть страну китаец согласился самостоятельно, штраф ему тоже назначили.
А вот Октябрьский район выделяется тем, что дел о мелком хулиганстве и нецензурной брани в общественных местах здесь ощутимо меньше, чем в любом другом районе города, — за год рассмотрели всего одно дело.
Недавно мы ознакомились с отзывами на главные городские достопримечательности и символы города в 2ГИС, а также составили рейтинг.