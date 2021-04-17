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Уточки, драки бомжей и страшные бараки: за что новосибирцы любят и ненавидят районы города. Изучаем рейтинг

А также смотрим, какой район, по их мнению, лучший (вы удивитесь)

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Претензий к районам города у новосибирцев немало — нечищеные тротуары, вечные пробки, отсутствие метро. Но и на комплименты горожане оказались щедры

Претензий к районам города у новосибирцев немало — нечищеные тротуары, вечные пробки, отсутствие метро. Но и на комплименты горожане оказались щедры

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Горожане назвали Советский район лучшим в Новосибирске

В прошлом году мэрия назвала лучший район Новосибирска — им стал Заельцовский (за ним следуют Октябрьский и Центральный). Для определения лучшего из лучших власти изучили социально-экономические показатели: количество прибыльных предприятий, рост зарплат, число зон отдыха. Однако у горожан на этот счет свое мнение, которое не во всём совпадает с официальным рейтингом. Чтобы узнать, что думают новосибирцы о районах, в которых они живут, мы заглянули в отзывы 2ГИС. Некоторые удивили своими подробными деталями, другие — порадовали забавными комментариями. О том, какое место в Новосибирске напоминает горожанам о Санкт-Петербурге, куда люди боятся заглядывать и за что недолюбливают левый берег, читайте в обзоре Ксении Лысенко.

Тройка лидеров — Советский, Дзержинский и Заельцовский

Советский район оказался в топе симпатий пользователей сервиса 2ГИС, его оценка — 4,7 балла из 5. Район любят за зелень, чистоту, тишину, а вот недолюбливают — за проблемы с транспортной доступностью. Больше всего отмечают жителей Академгородка — они, если верить отзывам, тут особенные.

«Самый лучший район Новосибирска! Для жизни есть всё необходимое. И главное — это люди. Говорят, покупай соседа, а не квартиру. Это про любимый Академ!» — пишет пользовательница Ольга Бо.

А кто-то находит в Советском районе черты других городов.

«Этот район напоминает Сан-Франциско, очень красивый вид на водохранилище, много леса. Конечно, это окраина города, и, чтобы тут жить, нужна машина. Дороги — плюс-минус норм, был тут очень много раз. Люди в целом обычные, лица у них уставшие», — замечает Fargo Juggler.

Но и без критики не обошлось.

«Крайне плохо устроена транспортная логистика, 23-й автобус приезжает с интервалом не в 11 обещанных минут, а в 40, что меня огорчает», — говорит пользователь под ником V4k, поставивший району одну звезду.

На втором месте неожиданно оказался Дзержинский район. Ему поставили 4,6 балла. Отзывов о Дзержинке не так много, а те, что есть, весьма контрастны. Район хвалят за места для прогулок и тут же за них ругают.

«Хорошее место, чтобы отдохнуть», — отмечает в отзыве Данил Курносов.

«Место как место, но спасибо нашим властям. Не благоустроенное абсолютно для прогулок, люди вынуждены по этим развалинам гулять», — указывает Иван Сапожников.

А вот Заельцовский, который в рейтинге мэрии был на первом месте, в рейтинге пользователей 2ГИС оказался лишь третьим (4,4 балла). Это еще один район города, который хвалят за лес и чистый воздух, а критикуют за пыль и водостоки, которые не справляются во время дождя.

«Переходил с остановки 11-й маршрутки в сторону "Большой Медведицы" и увидел уток. Как в Санкт-Петербурге… Здорово», — отписался Денис Добрынин.

Судя по отзывам, у некоторых есть проблемы с навигацией в этом районе.

«Потерялся тут, не рекомендую», — пишет пользователь под ником Тени Есть.

Жить можно — Первомайка, Железнодорожный и Калининский районы, центр

Средние оценки оказались сразу у четырех районов. Еще одна неожиданность — Первомайский район, в свое время заслуживший дурную славу, совсем чуть-чуть не дотянул до тройки лидеров. Его оценка — 4,3 балла. Хотя в отзывах ему припоминают пробки («страшнее, чем в Москве»), мусор, отсутствие инфраструктуры, переполненные детсады и даже бандитов.

«Страшный район, жить здесь — вариться в котле у чертей каждый день! Ресторанов, кинотеатров и других культурных мест нет! Нет ничего! Пробки на выезде, на улице Большевистской страшнее, чем в Москве. Рекомендую для тех, кто просто бухает, или работягам со стрелочного завода», — красочно и эмоционально описывает район Алексей Смакотин.

«Зашел сюда = умер. Не стоит посещать данный район, если вы не получили боксерский разряд», — краток Денис Чирков.

Из положительного, о чем упоминают жители Первомайки, — это лес, речка, места для прогулок и новые дома.

«Живу 25 лет, застал 90-е. Живой. Еще бы метро — и хоть шесть звезд ставь», — будто бы отвечает критикам житель Первомайки с ником Dima Bro.

«Живу я на Первомайке давно, приеду после центра на район, и словно бальзам на израненную душу. Тихие улочки в частном секторе, добрые старики, а рядом мост через реку. Перешел, и ты уже не в городе, а на природе. А по поводу того, что у нас всё плохо, скажу так: и в центре всякого хватает», — говорит Виктор Бурханов.

У Железнодорожного района 4,1 балла из 5. В отзывах часто упоминаются бездомные — это и есть основная претензия к району.

«Район хоть и красивый, но, стоит отойти от центра, и начинается: гаражи, бараки и драки бомжей (один из них при драке упал в кипящий колодец)», — делится жуткой историей пользователь Errra.

«Живу здесь уже 18 лет, под окнами домов по ночам собирается местный сброд и квасит пиво. Им плевать, что 4 утра и это утро понедельника. Они будут орать, пока какая-нибудь добрая бабушка не позвонит в полицию. Днем много бомжей, но радует то, что нет собак бродячих», — указывает Fargo Juggler.

Из хорошего жители района возле вокзала отмечают хорошие транспортные развязки (это ли не чудо?).

«Всю жизнь до недавнего времени жил в этом районе. Хорошие дворы, и инфраструктура одна из лучших в городе, и транспортные развязки — едь хоть на Луну», — говорит Илья Перфильев.

У Калининского и Центрального районов оценки совпали — 4 балла каждому. В частности, центр ругают за нечищеные зимой тротуары, а вот любят — за инфраструктуру, обилие ресторанов и даже архитектуру.

«Настоящий Новосибирск, который мы заслужили. А не "левая" подделка», — сравнил правобережцев с левобережцами в своем отзыве Kynnu.

«Много приятных мест. Красивая архитектура. Есть где провести время», — добавляет Тимур Гаврилов.

Калининский район, в отличие от Центрального, критикуют чаще, хотя оценки пользователи ставят преимущественно высокие. Из минусов района жители отмечают пробки и проблематичный выезд с 6-го микрорайона, среди плюсов — лес.

«Живописное место для прогулок семьей, есть много интересных мест, да и сама атмосфера бора, да еще и с березами, очень вдохновляет», — отмечает Александр Чекмарёв.

«Постоянные пробки! Особенно на Богдашке!» — говорит Евгения Землянова.

Аутсайдеры — Кировский, Ленинский и Октябрьский

Недолюбливают горожане, если верить отзывам в 2ГИС, левобережье и Октябрьский район. В группе аутсайдеров выше всего пользователи оценили Кировский район (3,8 балла). Но и претензий к нему немало — горожане припоминают грязь, убитые дороги и местных жителей. Положительные отзывы встречаются очень редко, высокие оценки в основном сопровождаются какими-нибудь ностальгическими воспоминаниями о детстве, проведенном в Кировке.

«Запущенный район вечных пробок. Наверное, худший в Новосибирске», — пишет Иван Вайман.

«Всё, что вблизи метро, выглядит более-менее позитивно. Дороги чистят и зимой, и летом. Но 5 км от метро в любую сторону — картина резко меняется. Район контрастов», — добавляет Сергей Старостин.

«В явных минусах — это разношерстные жители. Контраст поражает. Затулинка радует местными жителями из общаг, вечными попойками пивасика по вечерам с музычкой. Отсутствием стеснения и совести», — говорит Иван Решетников.

С Ленинским районом примерно такая же история. Его пользователи оценили еще ниже — на 3,1 балла. Общую оценку району портят пробки (особенно в районе площади Труда), пыль и всё те же местные жители.

«Худший район Новосиба! Всё в мусоре и пыли», — замечает ERRRA.

«Райончик ничего вообще, наркоманы никому не мешают, алкаши сами с собой орут. Полиции много, ДПС тоже. Дороги убитые, чинят что-то уже очень долго. Расширяют дорогу, предварительно ее сузив», — добавляет Fargo Juggler.

Но в целом, как отмечается в отзывах, «район как район».

«Пока что противоречивые мнения о районе. Есть как и хорошие места для проживания, так и такие, из которых хочется убежать. И это заслуга не самого района, а людей, здесь живущих», — говорит Иван Решетников.

Самая низкая оценка оказалась у Октябрьского района — всего 2,7 балла. Напомним, в рейтинге, приведенном властями, этот же район едва не занимал первое место. Отзывов к нему меньше всего, а в тех, что есть, — сплошное недовольство по поводу пробок, местных жителей и полумертвых зданий.

«Машины вскрывают во дворах каждый день и крадут по мелочи (аккумы, аптечки, всякие мелочи). Вроде бы район студентов, но сидишь постоянно как на гранате», — пишет Андрей Роик.

«Неплохой район, хорошо подходит для молодых семей, много небольших и недорогих домов. Проблема в том, что почти нет мест для прогулки, кроме как набережной. Ближе к Центральному и Дзержинскому очень красиво, но, например, на МЖК или Никитина есть полумертвые здания, смотрящиеся ну не очень», — добавляет Илья Альхимович.

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