Уточки, драки бомжей и страшные бараки: за что новосибирцы любят и ненавидят районы города. Изучаем рейтинг

Горожане назвали Советский район лучшим в Новосибирске
В прошлом году мэрия назвала лучший район Новосибирска — им стал Заельцовский (за ним следуют Октябрьский и Центральный). Для определения лучшего из лучших власти изучили социально-экономические показатели: количество прибыльных предприятий, рост зарплат, число зон отдыха. Однако у горожан на этот счет свое мнение, которое не во всём совпадает с официальным рейтингом. Чтобы узнать, что думают новосибирцы о районах, в которых они живут, мы заглянули в отзывы 2ГИС. Некоторые удивили своими подробными деталями, другие — порадовали забавными комментариями. О том, какое место в Новосибирске напоминает горожанам о Санкт-Петербурге, куда люди боятся заглядывать и за что недолюбливают левый берег, читайте в обзоре Ксении Лысенко.
Тройка лидеров — Советский, Дзержинский и Заельцовский
Советский район оказался в топе симпатий пользователей сервиса 2ГИС, его оценка —
«Самый лучший район Новосибирска! Для жизни есть всё необходимое. И главное — это люди. Говорят, покупай соседа, а не квартиру. Это про любимый Академ!» — пишет пользовательница Ольга Бо.
А кто-то находит в Советском районе черты других городов.
«Этот район напоминает Сан-Франциско, очень красивый вид на водохранилище, много леса. Конечно, это окраина города, и, чтобы тут жить, нужна машина. Дороги — плюс-минус норм, был тут очень много раз. Люди в целом обычные, лица у них уставшие», — замечает Fargo Juggler.
Но и без критики не обошлось.
«Крайне плохо устроена транспортная логистика,
На втором месте неожиданно оказался Дзержинский район. Ему поставили
«Хорошее место, чтобы отдохнуть», — отмечает в отзыве Данил Курносов.
«Место как место, но спасибо нашим властям. Не благоустроенное абсолютно для прогулок, люди вынуждены по этим развалинам гулять», — указывает Иван Сапожников.
А вот Заельцовский, который в рейтинге мэрии был на первом месте, в рейтинге пользователей 2ГИС оказался лишь третьим (
«Переходил с остановки
Судя по отзывам, у некоторых есть проблемы с навигацией в этом районе.
«Потерялся тут, не рекомендую», — пишет пользователь под ником Тени Есть.
Жить можно — Первомайка, Железнодорожный и Калининский районы, центр
Средние оценки оказались сразу у четырех районов. Еще одна неожиданность — Первомайский район, в свое время заслуживший дурную славу, совсем чуть-чуть не дотянул до тройки лидеров. Его оценка —
«Страшный район, жить здесь — вариться в котле у чертей каждый день! Ресторанов, кинотеатров и других культурных мест нет! Нет ничего! Пробки на выезде, на улице Большевистской страшнее, чем в Москве. Рекомендую для тех, кто просто бухает, или работягам со стрелочного завода», — красочно и эмоционально описывает район Алексей Смакотин.
«Зашел сюда = умер. Не стоит посещать данный район, если вы не получили боксерский разряд», — краток Денис Чирков.
Из положительного, о чем упоминают жители Первомайки, — это лес, речка, места для прогулок и новые дома.
«Живу 25 лет, застал
«Живу я на Первомайке давно, приеду после центра на район, и словно бальзам на израненную душу. Тихие улочки в частном секторе, добрые старики, а рядом мост через реку. Перешел, и ты уже не в городе, а на природе. А по поводу того, что у нас всё плохо, скажу так: и в центре всякого хватает», — говорит Виктор Бурханов.
У Железнодорожного района
«Район хоть и красивый, но, стоит отойти от центра, и начинается: гаражи, бараки и драки бомжей (один из них при драке упал в кипящий колодец)», — делится жуткой историей пользователь Errra.
«Живу здесь уже
Из хорошего жители района возле вокзала отмечают хорошие транспортные развязки (это ли не чудо?).
«Всю жизнь до недавнего времени жил в этом районе. Хорошие дворы, и инфраструктура одна из лучших в городе, и транспортные развязки — едь хоть на Луну», — говорит Илья Перфильев.
У Калининского и Центрального районов оценки совпали —
«Настоящий Новосибирск, который мы заслужили. А не "левая" подделка», — сравнил правобережцев с левобережцами в своем отзыве Kynnu.
«Много приятных мест. Красивая архитектура. Есть где провести время», — добавляет Тимур Гаврилов.
Калининский район, в отличие от Центрального, критикуют чаще, хотя оценки пользователи ставят преимущественно высокие. Из минусов района жители отмечают пробки и проблематичный выезд с
«Живописное место для прогулок семьей, есть много интересных мест, да и сама атмосфера бора, да еще и с березами, очень вдохновляет», — отмечает Александр Чекмарёв.
«Постоянные пробки! Особенно на Богдашке!» — говорит Евгения Землянова.
Аутсайдеры — Кировский, Ленинский и Октябрьский
Недолюбливают горожане, если верить отзывам в 2ГИС, левобережье и Октябрьский район. В группе аутсайдеров выше всего пользователи оценили Кировский район (
«Запущенный район вечных пробок. Наверное, худший в Новосибирске», — пишет Иван Вайман.
«Всё, что вблизи метро, выглядит более-менее позитивно. Дороги чистят и зимой, и летом. Но
«В явных минусах — это разношерстные жители. Контраст поражает. Затулинка радует местными жителями из общаг, вечными попойками пивасика по вечерам с музычкой. Отсутствием стеснения и совести», — говорит Иван Решетников.
С Ленинским районом примерно такая же история. Его пользователи оценили еще ниже — на
«Худший район Новосиба! Всё в мусоре и пыли», — замечает ERRRA.
«Райончик ничего вообще, наркоманы никому не мешают, алкаши сами с собой орут. Полиции много, ДПС тоже. Дороги убитые, чинят что-то уже очень долго. Расширяют дорогу, предварительно ее сузив», — добавляет Fargo Juggler.
Но в целом, как отмечается в отзывах, «район как район».
«Пока что противоречивые мнения о районе. Есть как и хорошие места для проживания, так и такие, из которых хочется убежать. И это заслуга не самого района, а людей, здесь живущих», — говорит Иван Решетников.
Самая низкая оценка оказалась у Октябрьского района — всего
«Машины вскрывают во дворах каждый день и крадут по мелочи (аккумы, аптечки, всякие мелочи). Вроде бы район студентов, но сидишь постоянно как на гранате», — пишет Андрей Роик.
«Неплохой район, хорошо подходит для молодых семей, много небольших и недорогих домов. Проблема в том, что почти нет мест для прогулки, кроме как набережной. Ближе к Центральному и Дзержинскому очень красиво, но, например, на МЖК или Никитина есть полумертвые здания, смотрящиеся ну не очень», — добавляет Илья Альхимович.