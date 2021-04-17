Уточки, драки бомжей и страшные бараки: за что новосибирцы любят и ненавидят районы города. Изучаем рейтинг

Тройка лидеров — Советский, Дзержинский и Заельцовский



Советский район оказался в топе симпатий пользователей сервиса 2ГИС, его оценка — 4,7 балла из 5 . Район любят за зелень, чистоту, тишину, а вот недолюбливают — за проблемы с транспортной доступностью. Больше всего отмечают жителей Академгородка — они, если верить отзывам, тут особенные.



«Самый лучший район Новосибирска! Для жизни есть всё необходимое. И главное — это люди. Говорят, покупай соседа, а не квартиру. Это про любимый Академ!» — пишет пользовательница Ольга Бо.



А кто-то находит в Советском районе черты других городов.



«Этот район напоминает Сан-Франциско, очень красивый вид на водохранилище, много леса. Конечно, это окраина города, и, чтобы тут жить, нужна машина. Дороги — плюс-минус норм, был тут очень много раз. Люди в целом обычные, лица у них уставшие», — замечает Fargo Juggler.



Но и без критики не обошлось.

