«Левый берег — это Дикий Запад с диким населением». Колонка жителя Левобережья о снобизме правобережцев

Журналист НГС рассуждает об истоках векового презрения правобережцев в Новосибирске
Новосибирск только кажется одним большим городом. На самом деле он всё еще представляет собой скопление отдельных населенных пунктов, которые просто передали в подчинение одному органу власти. Этих городов в городе несколько, но основное разделение исторически проходит по реке Оби, которая делит Новосибирск, как Средиземье делила великая река Андуин, считает обозреватель НГС Стас Соколов — обитатель Левобережья с более чем 20-летним стажем.
Толчком к написанию этого текста стал комментарий к новости о том, что 2ГИС начал указывать на своих картах, можно ли прийти в кафе или бар с собакой. Оставим в стороне спор о том, стоит ли это делать вообще, но такая пометка действительно полезна. И для тех, кто хотел бы зайти в кофейню с мопсом, и для тех, кто желал бы такой кофейни избежать.
Уж не знаю, где автор этого комментария видел на Левом берегу собак в заведении (если верить 2ГИС, их здесь совсем не много), но главное здесь, конечно, не собаки, а вековое противостояние Левого и Правого берегов. Точнее вековое презрение обитателей Правобережья к левобережцам.
Подобного рода реплики я слышу регулярно: «Для правого берега это нормально, а для левого слишком сложно», «Это же площадь Маркса — чего вы хотели?». С точки зрения правобережца, Левый берег — это такой Дикий Запад с не менее диким населением. Которое раз в год приезжает массово на День города в центр (жители центра в это время стараются покинуть его при любой возможности).
Истоки этого противостояния уходят корнями в те стародавние времена, когда весь город располагался на Правом берегу. Левый берег был пустынным, поездка туда была сродни путешествию в дикие края. Деревня Бугры (ее остатки притаились сейчас между Бугринской рощей и Обью) слыла местом распутства и развлечений, потому что попавшие туда новониколаевцы были избавлены от риска попасть на глаза приличной публике. Что было в Буграх, останется в Буграх.
Потом город рос и постепенно переполз на Левый берег. Но даже в начале 50-х годов прошлого века эта часть Новосибирска была отделена от основного города широкой рекой. Первый (Октябрьский) автомобильный и пешеходный мост был построен лишь в 1955 году. До этого через Обь вела не очень надежная понтонная переправа.
Открытие метро приблизило Левобережье еще сильнее. Но и сегодня Кировский и Ленинский районы выглядят не продолжением Новосибирска, а отдельным городом, просто построенным поблизости. Чтобы убедиться в этом, достаточно просто сесть в метро на площади Ленина и выйти на площади Карла Маркса. Как говорится, разница очевидна.
У Новосибирска, конечно, есть и другие — обособленные территории. Например, довольно трудно объяснить гостям города, почему Академгородок — это не отдельный населенный пункт. В нем ведь есть все формальные признаки небольшого города — ярко выраженный престижный центр, территориальная обособленность, свои собственные рабочие окраины и даже своя собственная промзона. Но городковцы и воспринимают себя жителями отдельного города, которые ездят «в город» только по необходимости.
Левобережье же так и не смогло обрести какую-то самостоятельность, так и оставшись эдаким гигантским спальным районом. Где, конечно, тоже может быть какое-никакое благоустройство, магазины и спортивные площадки. Но для того чтобы провести время, люди едут оттуда в центр, где сосредоточены основные точки притяжения. Где не обязательно даже идти в театр или ресторан, можно просто гулять по улицам.
Конечно, не всё так плохо, кое-что перепало и Левому берегу. Именно здесь шведы построили свою МЕГУ (хотя изначально она планировалась на Большевистской). На границе, но всё же на Левом берегу вырос аквапарк. Да и своего аэропорта у правобережцев давно нет — приходится бывать на презираемом Левом берегу хотя бы проездом.
Теоретически Левобережье можно было бы сделать более самодостаточным (пусть не административно, но хотя бы с точки зрения инфраструктуры). Эта возможность была заложена в советском генплане, который предполагал возведение на площади Маркса большого концертного зала и создание парка. Но новосибирцы этой возможностью не воспользовались, застроив площадь разнокалиберными зданиями (из которых два еще и непонятно когда будут достроены).
Впрочем, если Левый берег не удается дотянуть до уровня Правого, то можно начать движение в обратном направлении. Горы снега зимой на центральных улицах, разбитый асфальт, остановочные павильоны в стиле «деревня Гадюкино», всё это заставляет левобережцев чувствовать себя на Правом берегу во всё более и более привычной среде.
Разительные контрасты можно встретить в любом районе Новосибирска. Обозреватель НГС нашел их даже в самом центре города.
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