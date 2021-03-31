«Левый берег — это Дикий Запад с диким населением». Колонка жителя Левобережья о снобизме правобережцев

Уж не знаю, где автор этого комментария видел на Левом берегу собак в заведении (если верить 2ГИС, их здесь совсем не много), но главное здесь, конечно, не собаки, а вековое противостояние Левого и Правого берегов. Точнее вековое презрение обитателей Правобережья к левобережцам.



Подобного рода реплики я слышу регулярно: «Для правого берега это нормально, а для левого слишком сложно», «Это же площадь Маркса — чего вы хотели?». С точки зрения правобережца, Левый берег — это такой Дикий Запад с не менее диким населением. Которое раз в год приезжает массово на День города в центр (жители центра в это время стараются покинуть его при любой возможности).



Истоки этого противостояния уходят корнями в те стародавние времена, когда весь город располагался на Правом берегу. Левый берег был пустынным, поездка туда была сродни путешествию в дикие края. Деревня Бугры (ее остатки притаились сейчас между Бугринской рощей и Обью) слыла местом распутства и развлечений, потому что попавшие туда новониколаевцы были избавлены от риска попасть на глаза приличной публике. Что было в Буграх, останется в Буграх.

