«Запах дешевой свинины гонит прочь». Как оценивают главные символы Новосибирска — отзывы на лучшие и худшие

Тройка лучших (4,5 — 4,4 балла)

Самой любимой достопримечательностью Новосибирска пользователи 2ГИС единодушно назвали зоопарк — при 3500 оценок у него 4,5 балла . В отзывах сложно найти хоть какие-то критические замечания, а сам зоопарк хвалят на чистые вольеры, ухоженных животных и облагороженные территории. Особенно отмечают пруд с уточками — хотя бы ради него стоит приезжать в зоопарк, считают пользователи.



— Очень классный зоопарк, интересный, лучше видела только во Вьетнаме. На большой площади, просторный, можно спокойно гулять, столпотворения посетителей нет, никто не мешает спокойно наслаждаться посещением зоопарка. Чтобы обойти всю огромную территорию, лучше приехать пораньше, — советует Светлана Светлана.

