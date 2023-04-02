«Запах дешевой свинины гонит прочь». Как оценивают главные символы Новосибирска — отзывы на лучшие и худшие

Символов у Новосибирска предостаточно: кто-то ассоциирует его с мостами и зоопарком, кто-то — с оперным театром, который часто изображают на конфетах и шоколадных медальках. Что думают обо всех них сами горожане и гости Новосибирска, мы решили выяснить, заглянув в 2ГИС. Как выяснилось, к достопримечательностям относятся весьма трепетно и редко ставят им низкие оценки, но мы всё же обнаружили самую нелюбимую городскую достопримечательность. НГС публикует этот разнородный топ — в него попали парки, мост, театр, библиотека и даже река Обь.
Тройка лучших (4,5 — 4,4 балла)
Самой любимой достопримечательностью Новосибирска пользователи 2ГИС единодушно назвали зоопарк — при 3500 оценок у него
— Очень классный зоопарк, интересный, лучше видела только во Вьетнаме. На большой площади, просторный, можно спокойно гулять, столпотворения посетителей нет, никто не мешает спокойно наслаждаться посещением зоопарка. Чтобы обойти всю огромную территорию, лучше приехать пораньше, — советует Светлана Светлана.
Снижают оценки зоопарку, как правило, за пустые вольеры, спящих зверей и недостаточно хорошо посыпанные песком дорожки в зимнее время.
— Приехали в Новосибирск, решили посмотреть зоопарк, отзывы были хорошие, и все советовали сходить, но реальность не оправдала ожиданий. Разочарованы, особенно террариумами: места змеям мало, лежат в каких то писсуарах. Животных тоже не особо много. Может, конечно, из-за того, что холодное время, — отмечает Екатерина Потапович, поставившая две звезды.
Немного ниже оценили Бугринский мост —
— Красивый мост, дважды пробегал по нему — величественная архитектура, дух захватывает. Плохо, что пыльный и ливневки без решеток, но это общая проблема Новосибирска, — пишет Сергей Спицын.
Кого-то, впрочем, архитектура моста не трогает.
— Ничего особенного. Обычный мост с арками. Сделали бы подсветку или то, что его бы выделяло из таких же обычных мостов. Сделали — и то хорошо, — считает Котя Царапкин.
Столько же баллов — 4,4 балла — поставили ГПНТБ. Библиотеку называют «атмосферным местом» и особенно отмечают отдел редких книг. Недовольные тоже находятся.
— Недавно была в ГПНТБ, зашла на минуту, поэтому попросила пропустить меня в верхней одежде, библиотекари на контроле добрые, и с ними всегда можно договориться. Но зато в новом читальном зале меня так отчитала какая-то женщина! Она не сказала, кто она, но так разговаривать с читателями нельзя! Я решила позвонить или написать директору. Зашла на сайт библиотеки посмотреть телефон и увидела фото той женщины, что меня ругала — она заместитель директора по библиотечной работе! Не хочу больше ходить туда, — категорична Tatyana Tanina.
Середнячки — от 4,2 до 4 баллов
Пожалуй, самый часто использующийся символ Новосибирска — оперный театр — получил
— Лучший театр. С историей. С талантливым коллективом. Гордость нашего города, да и страны, что уж тут говорить. Да, билеты иногда пугают своим ценником. Но, думаю, ради эстетического удовольствия, расширения кругозора и просто для души можно иногда себе позволить, — считает Наталья Исаенко.
Но и без критики в адрес театра тоже не обошлось.
— Как всегда, всё красиво и здорово. Одна проблема — в буфеты и туалеты всегда ужасные очереди, — пишет пользователь под ником Maestum.
Как это ни удивительно, но реке Обь в 2ГИС тоже ставят баллы: ее оценили на твердую четверку.
— Очень красивый вид, особенно ночью, — отмечает Vlad Ponkin и многие с ним согласны.
Из минусов — грязные пляжи и вездесущий мусор.
— Грязная река, много тины и вода зеленая, все пляжи в мусоре. Везде жгут костры и даже не закапывают, просто ужас, — пишет пользователь под ником Invalid_user.
4 балла также поставили Михайловской набережной, которая за последние годы пережила несколько этапов реконструкции. Изменения пользователи восприняли положительно: по их мнению, гулять здесь стало интереснее, а сама набережная наконец-то приобрела ухоженный вид. Ругают это место за «подозрительные кафешки», запах шашлыков и отсутствие хороших ресторанов.
— Огромный потенциал набережной, который так неэффективно используется, — заметил пользователь МММ ХХХ. — Почему не привлекаете инвесторов на строительство коммерческой недвижимости? Так хочется на набережной достойные рестораны. Почему летом продолжают деятельность подозрительные алкокафешки и шашлычки из
Аутсайдеры — от 3,9 до 2,4 балла
Лидером группы отстающих стал ботсад (3,9 балла). Это, конечно, гораздо менее популярное место, чем зоопарк или набережная, но критики в отзывах к нему хватает. Пока одни называют ботсад «самым зеленым местом» в городе и рекомендуют экскурсии в нем, другие не замечают там ничего особенного.
— Парк как парк, ничего удивительного, — считает Евгений Белоусов.
А еще горожане недовольны шлагбаумом и непонятным расписанием экскурсий:
— Шикарное место для прогулки! Но чтобы пройти к озеру, нужно идти через лес, и это совсем не удобно с коляской! Хотя стоит шлагбаум, который просто закрыт. Платишь за вход, но шлагбаум к озеру открыть сложно, — написала Полина Малышева.
Еще более низкая оценка — 3,8 балла — у строящейся ледовой арены. Мнения в отзывах разошлись: кто-то считает арену красивой и впечатляющей, а кто-то отмечает ее недостатки.
— Красивый ЛДС. Были приятно удивлены, когда построили. Однако затем подключили снежинки! И красивое современное здание превратилось в колхозный рынок 90-х годов. Если бы оставили первоначальную подсветку, любо-дорого было бы смотреть. Надо же было под конец всё так испоганить, — возмущается Иван Камнев.
Наконец, самую низкую оценку поставили аэропорту Толмачево — у него только
— Ремонт новый, а проблемы старые. Летаю по работе часто, бардак как был, так и остался. Про персонал отдельная песня: он вроде бы и есть, но толку от него нет. Никакой помощи не добьетесь, живые сотрудники постоянно отправляют куда-то звонить, — считает Shepot.
Но самая большая порция критики досталось аэропорту из-за нового терминала.
— Терминал А внутренних перелетов на вход не работает. Нигде нет информации, что вход через международный терминал В. Делаешь петлю в
А вот рейтинг ненависти к новосибирским улицам — на некоторых из них люди предпочитают не появляться вовсе.