«Ад начинается здесь». Рейтинг ненависти к улицам Новосибирска — смотрим, какими горожане недовольны больше всего

Народный гнев — страшная штука. Достаточно заглянуть в отзывы 2ГИС к крупным и популярным улицам Новосибирска, чтобы оценить масштабы злости и отчаяния горожан. Вместо ожидаемых рассказов о преимуществах одной улицы перед другой и теплых воспоминаний о том, какими были знакомые с детства места еще несколько лет назад, мы обнаружили порцию критики к городскому устройству — впрочем, довольно обоснованную. Главными претензиями стали вездесущие пробки и ямы. Тем не менее НГС удалось собрать небольшой рейтинг, где есть место не только гневу, но и народной любви (ее, к сожалению, немного). Рассказываем, какие улицы в Новосибирске обожают, а какие — проклинают и ненавидят из года в год.
Как мы оценивали и по каким критериям выбирали улицы
Для того чтобы разобраться в рейтинге симпатий и антипатий, мы изучили отзывы 2ГИС. Всего в Новосибирске примерно 2 тысячи улиц — все, конечно, в рейтинг включить невозможно. Тем более пользователи 2ГИС не каждой ставят оценки.
А потому мы отобрали самые крупные, знаковые и популярные улицы, к которым горожане оставили не менее трех содержательных отзывов.
Таким образом, в окончательный список попали 16 улиц — оценки распределились от уверенной пятерки до скромных 1,4 балла.
Группа отличников — от 5 до 4 баллов
Эта группа оказалась самой малочисленной — всего три улицы Новосибирска удостоились хороших отзывов и высоких оценок.
Крепкую пятерку и звание лучшей получает улица Мичурина в Центральном районе города. Конечно, рядом шумный рынок, да и пробки случаются, но это не помешало улице получить четыре отличных отзыва. Пользователи отмечают одностороннее движение и удобный паркинг, на котором, правда, не так легко найти место.
— Моя самая любимая улица в городе и одна из самых красивых, здесь прошла большая часть моего детства и школьных лет, — предается воспоминаниям Foreign dynasty.
Кроме Мичурина, пятерки получили улицы Сухарная, Дачная, Связистов, Тополевая, Державина и Челюскинцев, но вот отзывов у них маловато (буквально 1–2), а потому в окончательный список они не попали.
4,2 балла получил знаменитый Морской проспект. Возможно, это самая маленькая в плане протяженности улица из нашего рейтинга, но уж точно любимая. Чем привлекает горожан проспект? Буквально всем: есть хороший асфальт, прокат самокатов, уютные кофейни и рестораны. Критика, впрочем, тоже присутствует.
— Фонари вдоль проспекта светят в окна домов. Я живу в одном из этих домов, и мне это доставляет сильный дискомфорт! — возмущается Алексей Макаров.
Замыкает тройку еще один проспект — Красный. Улицу называют красивой, широкой и уютной, а ругают за недостаточную уборку (но тут же хвалят за то, что проспект регулярно чистят).
— Не хватает цветов и красоты. Посадите цветущие кустарники по типу гортензии хотя бы, хвойных деревьев побольше, а летом высаживайте побольше цветов, и главная улица города станет яркой! — считает N. Shch.
— Улочка красивая, но ужасные киоски из 90-х и наружная реклама превращают центральную улицу Новосибирска в барахолку. Надеюсь, власти работают над этим моментом, — недоволен Иван Конти.
Середнячки — от 3,8 до 3 баллов
А вот здесь уже претендентов побольше — мы насчитали четыре улицы в городе, в отзывах к которым есть и критика, и комплименты.
Улице Советской не хватило совсем чуть-чуть, чтобы попасть в хорошисты, — ее оценили на 3,8 балла. В комментариях ратуют за возвращение дореволюционного названия (Советская когда-то была Кабинетской) и возмущаются обилию сотрудников ГИБДД на тихой улице.
— Очень мало парковочных мест, сделайте побольше платных парковок, это улучшит ситуацию на Советской улице. Некоторые водители не знают, что на одном участке одностороннее движение, и гонят, считай, по встречке, но это уже проблемы самих водителей, — пишет Fargo Juggler.
Также хвалят проспект Дзержинского. Правда, тут народной любви меньше — у улицы 3,4 балла. Пользователь с ником Kupi Galoshi отмечает, что дорожники в этом году постарались и сделали хорошую дорогу от метро «Березовая роща» до улицы Королева. А Т K ругает в отзыве автомобилистов:
— На пересечении проспекта Дзержинского и Красина по главной дороге постоянно на красный свет проезжает куча машин. Как будто не видят, что идут пешеходы. Поставьте камеру, иначе точно кого-нибудь собьют! Людям приходится на свой зеленый пропускать несколько водителей-дальтоников.
3,1 балла удостоилась Выборная. Комментаторы отмечают регулярный ремонт на улице, но негодуют из-за бутылочного горлышка, которое образует дорога в частном секторе. Жамшид Муйдинов недоволен тем, что после полуночи в округе не работает ни один магазин («Если ты не смог закупиться днем, то ночью будешь голодать»).
— Жить можно, практически чистый воздух (он даже идеальный по сравнению с Дзержинским и Центральным районами, например), если поближе к бору. И на этом всё. Дороги разбитые, каждый год пытаются залатать — толку нету. Тротуаров по нечетной стороне от жилмассива в сторону пассажа особо нет, нормально не погулять. Пробки утром и вечером — это да, в основном, терпимо, когда нет аварий, — резюмирует Вячеслав Кобылкин.
Хуже всех в этой группе оценили Владимировскую (на 3 балла). Пользователи единодушны в своей критике: в этом месте — огромные пробки.
— Это одна из самых отвратительных дорог. Шумная, пыльные тротуары, на которых жирной линией отделена велополоса, которая засыпана листвой и мусором во многих местах. Светофоры для пешеходов горят максимально маленькое время, чтобы успеть перебежать. Машины всегда паркуются на тротуарах. Это какая-то взлетная полоса с 6 автомобильными, а то и больше, полосами. Это не городская дорога, а скорее трасса для быстрой езды, чтобы проскочить этот ужасный район побыстрее, — возмущается Elena.
Получают неуд — оценки от 2,9 до 2 баллов
Самая многочисленная группа, в которую попали пять улиц. При всем их разнообразии критика весьма однообразна: пробки, пробки и еще раз пробки.
На 2,9 балла оценили Бердское шоссе. Коренному новосибирцу не нужно объяснять, почему шоссе оценили так низко: постоянные аварии и заторы.
— Дорога в город. Иногда это пробка, как в одном красивом месте, только не красивом, — иронизирует Николай Гилль.
— Обожаю эту дорогу. Едешь, едешь, едешь и всё никак не приедешь. Кажется, только отъехали от Речного — и вот уже совсем скоро Академ. А вот и нет! Совсем не скоро. А еще утром рано, к девяти, из Академа в город ехать — это вообще одно удовольствие. Как рано ни вставай, всё равно опоздаешь. Пробка начинается примерно от разъезда Иня. Когда будет лучше — такого вопроса уже даже не возникает, лишь бы хуже не было, — обреченно замечает Ира К.
У Богдана Хмельницкого оценка чуть ниже — 2,8 балла. Не хватает парковок, хорошего покрытия, ухода за памятниками архитектуры и регулярной чистки снега.
— Когда-то одна из красивейших улиц города со своей, особой атмосферой. А в наши дни — убитая точечной застройкой, утопающая в пробках улица, — словно резюмирует Местный Житель.
— Я желаю всем терпения, с наступающим! Когда-нибудь с этой *** (разбитой улицей) хоть что-то сделают и таких пробок не будет! — оптимистично пишет Аделина Победимова в 2019 году, не догадываясь, что и через три года проблема пробок не решится.
Еще хуже, судя по отзывам, обстоят дела на Ипподромской, которую оценили в 2,5 балла. Примечательно, что высокие оценки поставили преимущественно любители погонять.
— Для шашек самое то, только камеры на 80 мешают, — комментирует Арсений Горьков.
В остальном Ипподромка не устраивает горожан пробками и ямами.
— Магистраль изначально неплохо была задумана и даже построена. Но сегодняшнее ее состояние желает лучшего! Господин мэр, где Вы? — вопрошает Hitman Ww.
А еще в эту группу попала улица Сибиряков-Гвардейцев (2,1 балла). В отзывах полно ругательств — кажется, пробки тут существовали всегда.
— Снег идет. И я пойду. Быстрее будет! — иронизирует Оксана Гринченко.
— Дорога явно не справляется с количеством желающих проехать. Из года в год ситуация всё хуже, — пишет Трамп Иванович.
Крепкую двойку новосибирцы поставили улице Ватутина. Их возмущает, что дорогу часто перекрывают и ремонтируют, причем делают это не летом, а в зимнее время.
— Убитая дорога. Лететь можно под 70 км, но это минус машина. Днем и вечером пробки, постоянно. Кто-то додумался выделить полосу под общественный транспорт, но от этого стало только хуже. Благо, убрали, — возмущается Fargo Juggler.
Хуже не бывает — от 1,9 до 1,4 балла
Наверное, список самых нелюбимых улиц не станет сюрпризом — в группу худших попали улицы, знаменитые своими пробками. Например, Большевистская с 204 отзывами и средней оценкой 1,9 балла. Слова излишни, приводим отзывы:
— Отвратительная улица с отвратительными пробками. Каждый день — как апокалипсис, — говорит 17.
— Ну не получилось к первой паре приехать, дайте хоть доехать к последней! — просит Booooogi Meen.
Ниже, чем Большевичку, оценивают Станционную — у нее 1,7 балла. Отзывов тоже меньше — всего 57, но все негативные (и да, снова пробки).
— Ад начинается здесь, — отмечает Георгий Шаронов.
— Надоели пробки. Когда закончат эту чертову развязку? — задает один из самых актуальных для горожан вопросов Владимир Акиньшин.
— Если не успели отремонтировать до зимы — перенесите ремонт на лето, освободите дорогу, — предлагает Александр Беловодченко.
1,6 балла получила улица Бориса Богаткова, которую критикуют за вечный ремонт дорог и ломающиеся светофоры.
— Такое чувство, что заново всю улицу перестраивают, вместе с жилыми постройками, — делится Артур Кейсе.
Ну а где перекрытия, там и пробки.
— Выезжаю теперь еще раньше, чтобы с кайфом постоять в пробочке, — пишет Ben Yeaaas.
Антилидером в этой группе стала Волочаевская, получившая 1,4 балла. Позитива в отзывах совсем нет: улицу ругают за заплатки на дорогах, страшные трамвайные пути, завалы снега и аварии.
— Эта страна непобедима, пока живы такие коммунальщики. Зла не хватает! Чтоб проектировщик ремонта Волочаевской всю жизнь ездил по ней и чтоб перед ним всё время какой-нибудь длинномер не мог заехать в горочку. А деваться-то некуда, бордюрчики не перепрыгнешь, как раньше, по путям трамвайным не объедешь... — негодует Cawu Slon.
— Какой *** (нехороший человек) принял проект Волочайки? — задается вопросом Роман Поротников.
Какие рейтинги еще можно поизучать
1. НГС узнал, какие районы новосибирцы любят больше всего, а какие стараются объезжать.
2. А вот рейтинг народной любви жилмассивов — узнайте, какое из мест горожане считают жуткой окраиной.
3. Не так давно мы взглянули на оценки поселков возле города. Оказалось, что выше всех оценивают Каменку.