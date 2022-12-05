«Ад начинается здесь». Рейтинг ненависти к улицам Новосибирска — смотрим, какими горожане недовольны больше всего

Как мы оценивали и по каким критериям выбирали улицы

Для того чтобы разобраться в рейтинге симпатий и антипатий, мы изучили отзывы 2ГИС. Всего в Новосибирске примерно 2 тысячи улиц — все, конечно, в рейтинг включить невозможно. Тем более пользователи 2ГИС не каждой ставят оценки.



А потому мы отобрали самые крупные, знаковые и популярные улицы, к которым горожане оставили не менее трех содержательных отзывов.



Таким образом, в окончательный список попали 16 улиц — оценки распределились от уверенной пятерки до скромных 1,4 балла.

