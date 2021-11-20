Лучшие и худшие жилмассивы Новосибирска — рейтинг микрорайонов глазами жителей

А теперь о минусах. Пользователи возмущаются огромным числом пивных точек: Иван Добров пишет, что их на жилмассиве 90. Недовольство вызывают и некоторые местные жители («район, полный быдла, алкашей, наркоманов»).



— Район весьма неплохой для проживания. Всё необходимое имеется в нем. Однако с каждым годом всё сложнее выехать и заехать в район. Постоянные пробки по Сибиряков-Гвардейцев, начиная с пл. Кирова и вплоть до «СовСибири». Ситуация с каждым годом всё больше усугубляется в связи с массовым строительством нового жилья. А дорога как была одна до Маркса, так и осталась. Из-за неудобства в плане транспорта ставлю району 3 звезды, — отмечает пользователь под ником Ultra Sexy.



Микрорайон Сад Кирова (площадь Труда, Станиславского, Котовского) тоже получил 3,7 балла. Самая главная претензия — к постоянным пробкам. Микрорайон и раньше славился своими заторами, но после начала строительства четвертого моста быстро миновать площадь стало невозможно. Поэтому в отзывах Сад Кирова именуют «девятым кругом ада» и даже указывают время, в которое сюда лучше не соваться из-за заторов.



Впрочем, есть и оптимистично настроенные жители:



— Очень комфортное место для жизни. Хорошие дороги, скоро будет новый мост, до центра рукой подать. Также вокзал есть, как метро в принципе, сел — и в центре. Мне нравится гулять здесь, всё для людей, — пишет Nondj Yddj.



Лучшим жилмассивом левобережья пользователи 2ГИС называют Юго-Западный (3,7 балла), расположенный в Ленинском районе недалеко от улиц Хилокской и Толмачевской. В отзывах рассказывают о том, как переехали сюда несколько лет назад и остались всем довольны: и развязками, и детскими площадками, и обилием магазинов, и инфраструктурой в целом. Негатив тоже присутствует: жителей не устраивают убитые дороги и местный контингент.



— Отстойный массив, наравне с Западным. Серые унылые панельки, пропитые рожи и нарки. Обочина города, — подытоживает Ro U.



Шестерка худших (оценки от 3,3 до 1,8)



В последней части нашего списка оказались шесть жилмассивов с самыми низкими оценками, но весьма красноречивыми отзывами.



Например, про Плющихинский жилмассив (улицы Татьяны Снежиной, Виталия Потылицына, Высоцкого), получивший 3,3 балла, говорят: «Это синоним слова "гетто"». Припоминают ему отсутствие магазинов, широких дорог и развязок, неудовлетворительную уборку снега и пробки. Вообще некоторые отзывы, которые есть об этом месте, мы не можем опубликовать: есть риск попасть под статью 282 УК РФ («возбуждение ненависти или вражды»). Но вот, пожалуй, общее мнение тех, кто ставит низкие оценки Плющихинскому:



— Ни заехать вечером, ни выехать утром. Контингент сомнительный, район выглядит, будто на лет 15 отмотали назад (Алексей Малахов).



А теперь — о плюсах (они тоже есть!):

— Те, кто негатив пишут, мне интересно, вы адекватные? Цена квартир — мечта нищеброда. Вы когда приятной цене радовались, на что надеялись? На мраморные фонтаны во дворах? 5 звезд застройщику за доступные цены для таких, как я, приезжих. Надеюсь, когда стройка закончится, дороги сделают шире и метро проведут (Ева Иванова).



Южно-Чемской микрорайон, получивший 3,2 балла (улицы Виктора Шевелева, Бронная, Петухова) скромно называют «раковой опухолью на теле города». «Ни развязок, ни толковых парковочных мест», «качество строительства наихудшее», «вокруг строительный мусор, нищета, алкоголизм» — это всё тоже о нем.



— В микрорайоне ни развязок, ни адекватных толковых парковочных мест, куча алкашей и забулдыг, которые продали свои халупы где-то в деревне и купили себе здесь хату. Куча пивнух, в пиве можно утонуть. Если этот район и затопит, то только алкоголем всех сортов. Кто говорит, что здесь хорошо жить, просто не видели лучшей жизни (говорю это не с целью кого-то обидеть или оскорбить), но, как мне кажется, смешно сдавать дома с пластиковыми дверями без домофона и с «парковками» прямо в грязи. А потом жильцы дома должны всё это докупать и достраивать, — возмущается Danil Dd.



Но и положительные отзывы тоже есть: комментаторы хвалят детские площадки и чистый воздух.



— Переехали с Северо-Чемского на Южно-Чемской, мне нравится! Быстро развивающийся микрорайон, постоянно движение, то новые дороги строят, то красивые аллеи высаживают, то новые магазины открывают! А что на выезде пробки по утрам и вечерам, так эти дороги строили тогда, когда этого микрорайона даже в проекте еще не было. Думаю, со временем и это как-то решат, — оптимистично замечает Наталья Семенова.



Еще хуже пользователи оценивают Горский жилмассив (улицы Выставочная, Горский микрорайон, Стартовая) — на 3,1 балла. Их не устраивают скользкие, нечищеные тротуары, а дома здесь называют «страшными трущобами» и муравейниками.



— Ужасный район, самое настоящее гетто! Если возле парка еще нормально, то возле домов, где «Ярче», страшно гулять. Очень много пугающих личностей, — пишет Ксения Бирюкова.

