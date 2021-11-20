Лучшие и худшие жилмассивы Новосибирска — рейтинг микрорайонов глазами жителей

Жилмассив Энергостроителей стал лучшим в Новосибирске по отзывам в 2ГИС
В этом году мэрия определила лучшие и худшие для жизни районы Новосибирска. В топе — Калининский, а в аутсайдерах — Октябрьский и Дзержинский районы. Народное мнение от рейтинга властей несколько отличается: сами новосибирцы считают Дзержинку одним из лучших мест в городе, а негативно оценивают левобережье и Октябрьский район. Но жизнь в большом городском районе весьма разнородна — тот же Октябрьский начинается в прилизанной центральной части Новосибирска, а заканчивается жуткой окраиной со свалкой. А потому мы решили взглянуть на оценки пользователей 2ГИС, которые они дают жилмассивам и микрорайонам. Какое место жители называют «раковой опухолью на теле города», а в какое рекомендуют приезжать на прогулки? Где, по мнению горожан, самые убитые дороги, а где — красивый реликтовый сосновый бор? Подробности — в обзоре Ксении Лысенко.
Девятка лучших
Оговоримся сразу, в обзор попали далеко не все жилмассивы, впрочем, это было бы и невозможно: в Новосибирске, если верить сайту мэрии, их насчитывается более 70. Не у всех есть оценки в 2ГИС, а тем более развернутые отзывы. Мы же отобрали те места города, к которым оставили не менее трех содержательных отзывов. В итоге в нашей подборке оказался 21 микрорайон и жилмассив, их оценки распределились от уверенной пятерки до рекордных 1,8 балла. Группа лучших оказалась самой многочисленной: сюда попали сразу 9 жилмассивов с оценками от 5 до 4 баллов.
Пятерку поставили жилмассиву, о существовании которого, наверняка, знают далеко не многие новосибирцы, — это жилмассив Энергостроителей, расположившийся у стен пединститута. В комментариях единодушны и отмечают чистоту, уют и наличие бора рядом.
— На экологической карте города район — один из самых чистых, даже несмотря на близость ТЭЦ. Роза ветров расположена так, что ветер всегда дует в противоположную сторону. А как построили Бугринский мост, добраться до левого берега стало возможно за считаные минуты. Пробки бывают в определенные часы, да и то ненадолго. Те, кто живет здесь давно, знают варианты, как можно миновать заторы. На машине до центра доезжаю за 10–12 минут, — пишет пользователь Александр Милин.
Высокие баллы получили Тихий центр (улицы Коммунистическая, Урицкого, Ленина) и Весенний (Первомайский район) — жилмассивы оценили на 4,8 балла. Их хвалят за красоту и наличие мест для прогулок, а Тихий центр еще и называют идеальным местом для прогулки с собаками.
— Райончик действительно тихий, спокойный, уютный, и при этом в двух шагах от основных магистралей городов, в нескольких шагах от метро. Здесь тихие улочки, много зелени и старые дома, многие еще дореволюционной постройки. Здесь приятно гулять, здесь есть на что посмотреть! — пишет Кирилл Кудряшов о микрорайоне Тихий центр.
Про Весенний микрорайон говорят, что он «отличается от серого Новосибирска», и особенно хвалят обилие зелени. Поругать тоже есть за что: добраться до центра бывает проблематично.
— Отличный район, чистый воздух, рядом — река, качественная застройка, хорошо развита инфраструктура, достаточное количество транспорта, а также электричка — огромный плюс, — резюмирует пользователь под ником Жемчужная.
Немного уступила Верхняя зона Академгородка (район НГУ и Технопарка, улицы Академика Лаврентьева, Терешковой, Морской проспект), которую оценили на 4,5 балла. В отзывах ее называют самым «безопасным и культурным» местом города и отмечают, что вокруг «очень много зелени и академиков». Замечания к микрорайону тоже есть: единицу ему поставили за отсутствие инфраструктуры.
— Прекрасный район, где так замечательно сочетается будущее и прошлое, человек и природа. Будущее здесь — в обилии научных центров, внутри которых рождается что-то новое и значимое. Прошлое — в милых улочках и добрых жителях, словно вышедших из старого советского фильма, где все верят в добро и светлое будущее и, не задумываясь, помогают друг другу во всём. Здесь это не искусственная маска, а реальность, — хвалит микрорайон поэтически настроенный пользователь Алексей Чистяков.
Кстати, 4,5 балла и у Родников (улицы Краузе, Тюленина, Гребенщикова). Но тут не всё так радужно: жителям нравится застройка, но очень не нравятся пробки, поэтому выехать отсюда по утрам, как они сами замечают, — настоящий подвиг.
— Хороший микрорайон. Прожил там свое детство, раньше такой застройки не было, начиная от улицы Свечникова были только лес и болото. Сейчас много домов построили, магазинов, всё благоустроено, что не может не радовать. Но поставлю 4 из-за дорог: что 15 лет назад, что сейчас — большие пробки, ни уехать, ни приехать, — критикует Wolf 547.
И Нижнюю Ельцовку (улицы Зоологическая и Лесосечная), и ОбьГЭС (недалеко от Краснообска, Советский район) оценивают одинаково — по 4,2 балла каждому микрорайону. Первый критикуют за отсутствие школ, а вот хвалят за реликтовый сосновый бор в двух шагах от домов.
— Замечательный жилмассив, живу здесь более 20 лет. Здесь всегда тихо, даже когда Россия обыграла Испанию, тут стояла тишина. Лишь где-то вдалеке прогремел салют. Вокруг района — лес, воздух здесь чистый, соседи хорошие. Даже свой пруд с утками есть. Рекомендую! — добавляет Борис Долгих.
ОбьГЭС тоже высоко оценивают за природу рядом, красивые поля и отличный вид на звезды, но при этом активно критикуют. Например, за сильные ветра, дующие круглый год, и низкий уровень медицины.
— Ужасный неблагополучный район. Медицина здесь — на уровне села. В школах — много детей из неблагополучных семей, — говорит Иван А.
Последние в группе лучших два жилмассива с оценками в 4 балла — Снегири (улицы Рассветная, Курчатова, Красных зорь) и КСМ (Первомайский район, улицы Одоевского, Березовая). В отзывах всё неоднозначно: хватает как критики, так и восторженных комментариев. Например, на Снегирях отмечают брежневки, которые называют хорошими советскими домами, но тут же их критикуют («обычный спальный жилмассив из советских панелек, ничего интересного»).
— В
КСМ получил низкие оценки из-за невысокого качества домов и отсутствия парков. Детские площадки, как отмечают пользователи, есть, но там «по три качели». Но главный минус — проблемы с транспортом, который приходится долго ждать на остановках. Из плюсов — экология, сосновый бор поблизости, школы и магазины.
— Муравейник, ужасное качество домов, специфический контингент, — категоричен пользователь под ником М.
«Троечники» — жилмассивы с оценками от 3,9 до 3,7 балла
Немного не хватило жилмассиву на Богдашке (улицы Богдана Хмельницкого, 25 лет Октября, Учительская) до лидеров списка — у него 3,9 балла. В отзывах к нему пользователи 2ГИС отмечают уют и тишину, а также вспоминают о том, как было раньше, до тех пор, пока не снесли здания Дома спорта и клуба «Отдых». Из негатива — нечищеные дороги, неухоженный мост к школе
— Уберите долбанутых голубей! Около дома 25 лет Октября, 28 между киосками! — возмущается Алена Троевольцева.
В 3,8 балла оценили два микрорайона. О Нижней зоне Академгородка (Иванова, Арбузова, Российская) есть полярные мнения: кто-то называет микрорайон лучшим местом города, а кто-то философски замечает: «Не Бали, ни хорошо, ни плохо». А еще Нижнюю зону регулярно сравнивают с Верхней, но не в пользу первой — удручают состояние хрущевок и дорог.
— Это место для реальных «академовских», кто здесь родился и живет. Вышел из подъезда и всех знаешь, люди очень отзывчивые. А кто залетные, вам не сюда, — категорично отмечает Ольга Б.
Такую же оценку получил Северо-Чемской жилмассив, раскинувшийся в Кировском районе (улицы Герцена, Комсомольская). Отзывов о нем немного, самый емкий — «стремно тут как-то, одни девятиэтажки» (пользователь Роман Сибиряков-Гвардейцев). А еще пользователь Денис Владимирович вспомнил о Северо-Чемском одну мистическую городскую легенду:
— Северо-Чемской жилмассив среди любителей страшных баек знаменит тем, что там вдоль железной дороги бродит Серая Дева. Говорят, что здесь когда-то изнасиловали и убили девушку, дух которой периодически появляется по вечерам и уводит с собой тех, кому не посчастливилось встретить ее.
Зато большое количество отзывов оставили о Затулинском жилмассиве (улицы Зорге, Громова, Сибиряков-Гвардейцев), в целом, его оценили на 3,7 балла. Хватает восторженных комментариев: людей устраивает транспортная доступность, красивые аллеи, наличие магазинов и школ рядом. А некоторые даже посвящают этому месту стихи.
— Затулинка — огонь! 10/10 местечко.
От площади Кирова до Полевой,
От администрации и до «Рассвета»
Раскинулся наш массивчик жилой,
Роднее которого в городе нету, — декламирует Comrade Zed.
А теперь о минусах. Пользователи возмущаются огромным числом пивных точек: Иван Добров пишет, что их на жилмассиве 90. Недовольство вызывают и некоторые местные жители («район, полный быдла, алкашей, наркоманов»).
— Район весьма неплохой для проживания. Всё необходимое имеется в нем. Однако с каждым годом всё сложнее выехать и заехать в район. Постоянные пробки по Сибиряков-Гвардейцев, начиная с пл. Кирова и вплоть до «СовСибири». Ситуация с каждым годом всё больше усугубляется в связи с массовым строительством нового жилья. А дорога как была одна до Маркса, так и осталась. Из-за неудобства в плане транспорта ставлю району 3 звезды, — отмечает пользователь под ником Ultra Sexy.
Микрорайон Сад Кирова (площадь Труда, Станиславского, Котовского) тоже получил 3,7 балла. Самая главная претензия — к постоянным пробкам. Микрорайон и раньше славился своими заторами, но после начала строительства четвертого моста быстро миновать площадь стало невозможно. Поэтому в отзывах Сад Кирова именуют «девятым кругом ада» и даже указывают время, в которое сюда лучше не соваться из-за заторов.
Впрочем, есть и оптимистично настроенные жители:
— Очень комфортное место для жизни. Хорошие дороги, скоро будет новый мост, до центра рукой подать. Также вокзал есть, как метро в принципе, сел — и в центре. Мне нравится гулять здесь, всё для людей, — пишет Nondj Yddj.
Лучшим жилмассивом левобережья пользователи 2ГИС называют Юго-Западный (3,7 балла), расположенный в Ленинском районе недалеко от улиц Хилокской и Толмачевской. В отзывах рассказывают о том, как переехали сюда несколько лет назад и остались всем довольны: и развязками, и детскими площадками, и обилием магазинов, и инфраструктурой в целом. Негатив тоже присутствует: жителей не устраивают убитые дороги и местный контингент.
— Отстойный массив, наравне с Западным. Серые унылые панельки, пропитые рожи и нарки. Обочина города, — подытоживает Ro U.
Шестерка худших (оценки от 3,3 до 1,8)
В последней части нашего списка оказались шесть жилмассивов с самыми низкими оценками, но весьма красноречивыми отзывами.
Например, про Плющихинский жилмассив (улицы Татьяны Снежиной, Виталия Потылицына, Высоцкого), получивший 3,3 балла, говорят: «Это синоним слова "гетто"». Припоминают ему отсутствие магазинов, широких дорог и развязок, неудовлетворительную уборку снега и пробки. Вообще некоторые отзывы, которые есть об этом месте, мы не можем опубликовать: есть риск попасть под статью 282 УК РФ («возбуждение ненависти или вражды»). Но вот, пожалуй, общее мнение тех, кто ставит низкие оценки Плющихинскому:
— Ни заехать вечером, ни выехать утром. Контингент сомнительный, район выглядит, будто на лет 15 отмотали назад (Алексей Малахов).
А теперь — о плюсах (они тоже есть!):
— Те, кто негатив пишут, мне интересно, вы адекватные? Цена квартир — мечта нищеброда. Вы когда приятной цене радовались, на что надеялись? На мраморные фонтаны во дворах? 5 звезд застройщику за доступные цены для таких, как я, приезжих. Надеюсь, когда стройка закончится, дороги сделают шире и метро проведут (Ева Иванова).
Южно-Чемской микрорайон, получивший 3,2 балла (улицы Виктора Шевелева, Бронная, Петухова) скромно называют «раковой опухолью на теле города». «Ни развязок, ни толковых парковочных мест», «качество строительства наихудшее», «вокруг строительный мусор, нищета, алкоголизм» — это всё тоже о нем.
— В микрорайоне ни развязок, ни адекватных толковых парковочных мест, куча алкашей и забулдыг, которые продали свои халупы где-то в деревне и купили себе здесь хату. Куча пивнух, в пиве можно утонуть. Если этот район и затопит, то только алкоголем всех сортов. Кто говорит, что здесь хорошо жить, просто не видели лучшей жизни (говорю это не с целью кого-то обидеть или оскорбить), но, как мне кажется, смешно сдавать дома с пластиковыми дверями без домофона и с «парковками» прямо в грязи. А потом жильцы дома должны всё это докупать и достраивать, — возмущается Danil Dd.
Но и положительные отзывы тоже есть: комментаторы хвалят детские площадки и чистый воздух.
— Переехали с Северо-Чемского на Южно-Чемской, мне нравится! Быстро развивающийся микрорайон, постоянно движение, то новые дороги строят, то красивые аллеи высаживают, то новые магазины открывают! А что на выезде пробки по утрам и вечерам, так эти дороги строили тогда, когда этого микрорайона даже в проекте еще не было. Думаю, со временем и это как-то решат, — оптимистично замечает Наталья Семенова.
Еще хуже пользователи оценивают Горский жилмассив (улицы Выставочная, Горский микрорайон, Стартовая) — на 3,1 балла. Их не устраивают скользкие, нечищеные тротуары, а дома здесь называют «страшными трущобами» и муравейниками.
— Ужасный район, самое настоящее гетто! Если возле парка еще нормально, то возле домов, где «Ярче», страшно гулять. Очень много пугающих личностей, — пишет Ксения Бирюкова.
Из плюсов жизни на Горском — парк с фонтаном и беседкой среди домов.
— Горский микрорайон большой и разный. Мы живем в той части, что возле парка. Нас всё устраивает: дома не муравейники, этажей по 11, и квартиры немаленькие, расстояния между домами нормальные, рядом — парк. Есть подземные гаражи. Рядом — всё необходимое для жизни, в том числе школы, садики, всякие развивашки для детей. Нравится пешая доступность метро и ж/д станции. Из минусов — дороги и тротуары уже требуют ремонта, дорогие гаражи, мало автобусов, — резюмирует пользователь под ником Altay Estete.
О Северном микрорайоне (улицы Фадеева, Игарская, Окружная), которому поставили 2,8 балла, вообще сложно сказать что-то положительное: пользователи не скупятся на негатив, припоминая нечищеные дороги и странно работающие светофоры. В единственном содержательном положительном отзыве говорят о школе поблизости, гипермаркете и нескольких детских площадках. На этом плюсы заканчиваются.
— Ходить невозможно. Конечная остановка не оборудована, фуры регулярно создают проблемы и пробки. Недавно пришлось из-за фур идти пешком до центра, так как движение по дороге было заблокировано в обе стороны. Но так как тропинок для пешеходов вдоль трассы нет, мое путешествие, а также всех пенсионеров, не дождавшихся своего автобуса, и просто взрослых людей с детьми, пролегало через рыхлый снег на обочине и сугробы попеременно с дорогой, — возмущается Шеметова Анастасия.
2 балла поставили микрорайону на Палласа (Кировский район, улицы Петухова и Палласа). О нем немного отзывов, а претензии одни и те же: вечные пробки, отсутствие горячей воды месяцами.
— Отсутствие общественного транспорта, вечные пробки, выбраться отсюда проблематично — это же элитный район, без своей машины можно не надеяться уехать отсюда. Магазинов нет, горячей воды нет 2 из З летних месяцев, частенько аварии и нет электричества, либо какие-то скачки напряжения. Это ничего страшного, мы же в элитном районе, новую бытовую технику можем купить себе. Приятный бонус — полные дворы гостей из ближнего зарубежья, как будто на Хилокском рынке живешь, — пишет пользователь под ником 112.
А на последнем месте оказался жилмассив МЖК (улицы Лазурная и Высоцкого), который оценили в 1,8 балла. Единственный отзыв на четыре звезды из пяти («зелени маловато, а в остальном нормально») тонет в негативе.
— Всё ужасное в Новосибирске находится именно здесь, — замечает Соня Миронова.
И согласных с ней хватает: есть претензии к дорогам и пробкам.
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