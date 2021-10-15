«Район у нас элитный!» Бурная реакция жителей Новосибирска на репортаж из «наливайки» — 10 мнений

— У нас прекрасный район, с прекрасными людьми, природой и дорогами! Наша Первомайская улица куда круче той же Ядринцевской, Каменской, Гоголя и прочих центральных улиц с кучей дыр и неровностей! Так что завяньте там у себя в редакции и не *** [врите] про наш район, — написала она.



— Молодцы, чё нет! Район у нас элитный! Особенно это заметно, когда на Первомайке чистят улицы зимой, а в центре — нет, когда на Первомайке всегда припаркуешься, а в центре — нет, когда с мая по октябрь красота вокруг (зелень, цветочки и всё такое — и очень много!) а в центре — нет, когда всё в шаговой доступности… В общем говоря, у нас хорошо! И на Первомайке люди сами ее создают. Да, как в большой деревне — так говорим. А почему? Потому что у нас уютно! — пишет в комментариях к ответному посту девушка под ником marina_weyber.



— Первомайка — лучший район города, который предназначен именно для нормальной жизни, а не для выживания. В статье идет речь лишь о той части Первомайского района, которую, к сожалению, испортили бездумной застройкой, в результате чего эта часть района стала такой же, как и весь остальной город, — написал в комментариях к репортажу Гость.

