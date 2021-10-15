«Район у нас элитный!» Бурная реакция жителей Новосибирска на репортаж из «наливайки» — 10 мнений

Как жители Новосибирска отреагировали на репортаж про «наливайку»
Сегодня на НГС вышел репортаж о посетителях типичной «наливайки», которая находится в Первомайском районе Новосибирска. Текст вызвал бурную дискуссию — людей зацепила не столько тема алкоголя, сколько образ Первомайки. Горожане начали спорить, почему люди пьют, происходит ли подобное в других жилмассивах, а местные жители стали неистово защищать родной район. Мы выбрали
Оскорбленные первомайцы
Местная жительница под ником vozdushnyi_prazdnik_nsk в ответ на репортаж написала в своем инстаграме целый ответный пост, который мы не можем опубликовать полностью из-за большого количества бранных слов. Она сравнила Первомайский район с центром города.
— У нас прекрасный район, с прекрасными людьми, природой и дорогами! Наша Первомайская улица куда круче той же Ядринцевской, Каменской, Гоголя и прочих центральных улиц с кучей дыр и неровностей! Так что завяньте там у себя в редакции и не *** [врите] про наш район, — написала она.
— Молодцы, чё нет! Район у нас элитный! Особенно это заметно, когда на Первомайке чистят улицы зимой, а в центре — нет, когда на Первомайке всегда припаркуешься, а в центре — нет, когда с мая по октябрь красота вокруг (зелень, цветочки и всё такое — и очень много!) а в центре — нет, когда всё в шаговой доступности… В общем говоря, у нас хорошо! И на Первомайке люди сами ее создают. Да, как в большой деревне — так говорим. А почему? Потому что у нас уютно! — пишет в комментариях к ответному посту девушка под ником marina_weyber.
— Первомайка — лучший район города, который предназначен именно для нормальной жизни, а не для выживания. В статье идет речь лишь о той части Первомайского района, которую, к сожалению, испортили бездумной застройкой, в результате чего эта часть района стала такой же, как и весь остальной город, — написал в комментариях к репортажу Гость.
— Уважаемая журналист, вы рассуждаете о микрорайоне, куда (как и вы) переселяются из других районов/городов/стран, как о всей Первомайке. И ваш репортаж в первую очередь именно об этих переселенцах в микрорайонах. Вот пусть у вас и у людей формируется правильное мнение об этих переселенцах, «понаехавших» в эти микрорайоны новостроек, которые лично я с самой Первомайкой никак не ассоциирую, хотя пьющих и здесь хватает, впрочем, как и везде, — пишет Анонимище.
«В центре что, всё зашибись?»
Некоторые комментаторы возмутились: почему речь идет только о Первомайке? По их словам, в других районах ситуация ничуть не лучше.
— Смысловая нагрузка где? На месте Первомайки мог быть любой другой район. На каждом шагу полно алкомаркетов и пивнушек, не говоря уже про ночники. И туда заходят разные люди. Ничего предосудительного нет, что люди покупают выпивку в подобных магазинах. Люди разного возраста и достатка, — пишет пользователь «Инстаграма» denis_oropay.
— По-моему, в любом районе нашего (да и не только нашего) города можно увидеть «наливайки», пьяных и бомжей, грязные дворы, разбитые дороги и прочее. Хотелось бы, чтобы автор видел не только негатив, но умел разглядеть хорошее: новые дома, площадки, кружки для детей, что-то еще. Первомайка меняется! А чистота в подъезде зависит от самих жителей, от степени их культуры и воспитанности. И у человека всегда есть выбор: где жить, чем дышать и с кем общаться, — размышляет ГостьЯ.
— Я не поняла, а при чем тут Первомайка? В центре что, всё зашибись? Я всю жизнь живу на Первомайке и никуда переезжать не собираюсь. Хватит писать гадости про район, напишите лучше, как всё прекрасно на левом берегу, — негодует комментатор под ником Житель Первомайки.
«В России отсутствует культура пития»
Некоторые комментаторы решили поразмышлять об алкоголизме как о явлении. Кто-то рассказал, какая ситуация в других странах, кто-то вспомнил, что происходило в нашей стране в конце прошлого века.
— Прочитал статью, ужаснулся: неужели у вас так плохо в стране с алкоголизмом? Ну я знал, что в России много пьют, но не настолько же! У нас, в Кыргызстане, да, выпивают. Выпивает в основном поколение
— У бабушки в пятиэтажке в подъезде всего
— Алкоголизм, описанный в статье, имеет более социальную, чем медицинскую природу. Жил одно время в Лондоне, в деловом квартале. Напротив отеля был паб, куда ходили в основном клерки из бизнес-центров поблизости. Пили они в основном на улице, вынося из бара по
— Нормальные, светлые, умные, с образованием и запросами быстро покидают Новосибирск и страну в целом. Они быстрее и яснее понимают, что без надежды на изменения здесь лучше не будет. Остаются люди двух контингентов: кому бутыль за 100 рублей и забыться хотя бы до завтра и те, кто им эти бутыли толкает. Выбирайте: на чьей вы стороне? — размышляет пользователь Яма.