«Пропилась — и ничего, нормальная». Репортаж из «наливайки» в Первомайском районе, где люди пьют водку за 100 рублей

«Ты мое пиво спер, мужик?»

Интересно, как людей «преображает» алкоголь. Вот вроде есть обыкновенный человек, а потом видишь его пьяным — и всё меняется. Например, с моей дочерью в садик ходили две близняшки, мама у них вполне обычная. И вот где-то год назад зашла я в «наливайку», слышу, кто-то кричит:



— Дайте мне как многодетной скидку, а? Ну мне же больше всех надо!



Как вы догадались, орала именно эта вдрабадан пьяная мама. С одной стороны у нее стояли дочки, с другой — компания местных алкашей. Кажется, она меня даже узнала и на мгновенье смутилась. Но только на мгновенье. Потом они удалились, а когда вышла я, один из этих пьяниц около входа в «наливайку» пытался выстрелить из травматического оружия в обидчика. Дети всё так же стояли рядом.



— Это же Света! Она всегда такая, очень громкая, — объяснила мне потом Вика. — Она, кстати, управляющей в магазине работает, просто как напьется — меняется очень.



Есть еще история, как меня чуть не побил гопник, который решил, что я своровала у него пиво. Дело было по зиме, на мне типичный первомайский прикид — пуховик, черная шапка, спортивные штаны. Я стояла около магазина, когда кто-то схватил меня за плечи и начал трясти.



— Ты мое пиво спер, мужик? Я здесь его оставил! — заплетающимся языком заорал пьяный человек.



Пока я пыталась понять, что ответить, он вдруг вгляделся и понял, что я не мужик. Это ошеломило его настолько, что он вдруг начал меня обнимать, преисполненный какой-то непонятной радости. Куда делось пиво и было ли оно вообще — никто так и не понял.



Или вот недавно подруга из другого района жаловалась, что у них в доме сутки не работает лифт. Именно в этот день у нас под окнами почти целый день лежал труп мужчины, который выпал с седьмого этажа, в маленьком лифте кто-то нагадил, но я не жаловалась. Потому что вообще перестала удивляться или возмущаться подобным вещам.



Я не хочу сказать, что у меня на районе живут только алкоголики. Нет. Я знаю десятки отличных людей, которые работают, не пьют, занимаются детьми, а на выходных устраивают пикники. Но всё же пьющих очень много. Наверное, дело в плотности населения, живущего в маленьких студиях нашего района. От этого процент неадекватности выше. И всё же, знаете, грустно, что из всех возможных путей, будь то работа, путешествия или настольные игры по вечерам вместо застолья, многие выбирают водку по сто рублей.



***

Как-то раз вечером прошлой зимой в мороз я пошла в магазин. Передо мной по подъезду медленно плыла очень веселая женщина в расстегнутой куртке с синим фингалом под левым глазом. Она расправила руки и кружилась в танце с безмерно радостным лицом под песню, орущую из ее разбитого телефона.



— Несмотря на милое личико, алкоголичка, алкоголичка…



И я до сих пор не знаю, смеяться ли над этой историей или плакать.

