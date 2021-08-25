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Суд вынес приговор четырем парням, жестоко избившим таксистку в Первомайском районе

Самый большой срок получил 23-летний Игорь Маренков — ему дали 5 лет колонии строгого режима

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Четверо парней били и пинали женщину, а затем угнали ее машину

Четверо парней били и пинали женщину, а затем угнали ее машину

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25 августа Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении четырех парней, избивших таксистку в декабре 2020 года.

Как сообщили в суде, четверых признали виновными по ч. 4 ст. 166 УК РФ. Трех несовершеннолетних отправили в воспитательную колонию на 3 года, 4 года и 4 года 1 месяц. 23-летнему Игорю Маренкову дали 5 лет колонии строгого режима.

— Маренков также обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 150 УК РФ — вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления, — добавили в суде. — По этой статье он признан невиновным.

Всем лицам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Приговор не вступил в силу.

Инцидент произошел ночью с 3 на 4 декабря прошлого года в Первомайском районе Новосибирска, недалеко от остановки «Гимназия № 8». Женщина-таксист ночью вышла из машины, чтобы купить сигарет. Подростки сначала жестоко избили ее, потом затащили в ее же автомобиль и поехали кататься по городу. Продавец из киоска позвонила в полицию, задержать угонщиков удалось с помощью сотрудников ГИБДД.

Жестокое избиение попало на видео.

Единственный совершеннолетний в компании — 23-летний Игорь. В декабре 2017 года волонтеры попросили помощи в поисках Игоря, тогда он ушел из дома в легкой одежде и пропал. Мужчину активно искала супруга, в марте его остановили полицейские в метро — оказалось, что всё с ним хорошо, парень просто загулял. Вскоре после этого Игорь развелся, его жена отказалась обсуждать с корреспондентом НГС причины развода. От этого брака у него остался ребенок.

В марте полиция в Новосибирске задержала подозреваемого в жестоком избиении пенсионера на улице Бориса Богаткова. Конфликт произошел ночью 20 марта, 55-летнего мужчину доставили с травмами в нейрохирургию.

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