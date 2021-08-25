Суд вынес приговор четырем парням, жестоко избившим таксистку в Первомайском районе

25 августа Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении четырех парней, избивших таксистку в декабре 2020 года.
Как сообщили в суде, четверых признали виновными по
— Маренков также обвинялся в совершении преступления, предусмотренного
Всем лицам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Приговор не вступил в силу.
Инцидент произошел ночью с 3 на 4 декабря прошлого года в Первомайском районе Новосибирска, недалеко от остановки «Гимназия
Жестокое избиение попало на видео.
Единственный совершеннолетний в компании — 23-летний Игорь. В декабре 2017 года волонтеры попросили помощи в поисках Игоря, тогда он ушел из дома в легкой одежде и пропал. Мужчину активно искала супруга, в марте его остановили полицейские в метро — оказалось, что всё с ним хорошо, парень просто загулял. Вскоре после этого Игорь развелся, его жена отказалась обсуждать с корреспондентом НГС причины развода. От этого брака у него остался ребенок.
В марте полиция в Новосибирске задержала подозреваемого в жестоком избиении пенсионера на улице Бориса Богаткова. Конфликт произошел ночью 20 марта, 55-летнего мужчину доставили с травмами в нейрохирургию.