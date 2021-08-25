Суд вынес приговор четырем парням, жестоко избившим таксистку в Первомайском районе

Всем лицам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Приговор не вступил в силу.

Инцидент произошел ночью с 3 на 4 декабря прошлого года в Первомайском районе Новосибирска, недалеко от остановки «Гимназия № 8 ». Женщина-таксист ночью вышла из машины, чтобы купить сигарет. Подростки сначала жестоко избили ее, потом затащили в ее же автомобиль и поехали кататься по городу. Продавец из киоска позвонила в полицию, задержать угонщиков удалось с помощью сотрудников ГИБДД.

Жестокое избиение попало на видео.

Единственный совершеннолетний в компании — 23-летний Игорь. В декабре 2017 года волонтеры попросили помощи в поисках Игоря, тогда он ушел из дома в легкой одежде и пропал. Мужчину активно искала супруга, в марте его остановили полицейские в метро — оказалось, что всё с ним хорошо, парень просто загулял. Вскоре после этого Игорь развелся, его жена отказалась обсуждать с корреспондентом НГС причины развода. От этого брака у него остался ребенок.