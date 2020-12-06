Толпа пьяных подростков избила женщину-таксиста в Первомайском районе

В Новосибирске толпа подростков избила женщину
Ночью с 3 на 4 декабря в Первомайском районе Новосибирска, недалеко от остановки «Гимназия
Как рассказала сестра пострадавшей Ольга, инцидент произошел примерно в
— Она работает в такси, подъехала к магазину купить сигареты. Магазин работает через окошко. А эти неадекватные ребята подошли и давай долбить в дверь, а она рядом стояла. Сказала: «Подождите». Ну и пошло-поехало. Сейчас она дома, но состояние шоковое. Лица просто нет, глаза не открываются, всё синее, — рассказала Ольга.
По словам Ольги, после того как подростки избили Ирину, они затащили женщину в ее же машину и поехали кататься:
— Там была погоня. Они катались, их начал преследовать патруль, в итоге 5 или
Сейчас, по словам Ольги, парней задержали и заключили под стражу. Их было четверо — самому младшему
У Ирины диагностированы ушибы и разрыв века, точнее диагнозы установит судебно-медицинская экспертиза.
В пресс-службе ГУ МВД рассказали, что полицию действительно вызвала продавщица из ночного магазина. По её ориентировке сотрудники ГИБДД смогли найти автомобиль, который угнали подростки:
— В течение часа после получения информации указанный автомобиль был замечен сотрудниками ГИБДД на улице Твардовского. Водитель увидел патрульный автомобиль и увеличил скорость. Автоинспекторы организовали преследование, в ходе которого при помощи громкоговорящего устройства неоднократно обращались к водителю с требованием об остановке, однако тот не реагировал и продолжал движение по частному сектору Первомайского района, — сообщили в пресс-службе МВД.
Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, против подростков возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 166 УК РФ (угон автомобиля, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья).
— По данным следствия, 4 декабря 2020 года в ночное время 23-летний молодой человек совместно с двумя 15-летними и одним 16-летним подростками, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около продуктового магазина в Первомайском районе по улице Одоевского, с целью угона автомобиля Honda Fit, припаркованного у магазина, с силой нанесли множественные, не менее 20 ударов ногами и руками по голове, телу и конечностям хозяйке автомобиля. После чего, действуя группой лиц по предварительному сговору, они неправомерно завладели автомобилем. Непродолжительное время злоумышленники передвигались на автомобиле по Первомайскому району, а после того как, не справившись с управлением, машина въехала в сугроб, подозреваемые были задержаны сотрудниками ГИБДД, — сообщила Анастасия Кулешова.
В Следственном комитете подтвердили, что всех четверых парней заключили под стражу.
Осенью в Октябрьском районе Новосибирска пятеро подростков избили мужчину. Нападавшие не стали грабить мужчину, а взяли только капюшон и кепку. У пострадавшего диагностировали контузию левого глаза и серьезное повреждение уха, а также разорванную рану верхней и нижней губы и зубов.