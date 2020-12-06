Толпа пьяных подростков избила женщину-таксиста в Первомайском районе

Ночью с 3 на 4 декабря в Первомайском районе Новосибирска, недалеко от остановки «Гимназия № 8 », четверо парней избили женщину.

Как рассказала сестра пострадавшей Ольга, инцидент произошел примерно в 3 часа ночи. Ее сестра Ирина работает водителем такси. Она остановилась около ночного ларька, чтобы купить сигарет, и там встретила подростков:

— Она работает в такси, подъехала к магазину купить сигареты. Магазин работает через окошко. А эти неадекватные ребята подошли и давай долбить в дверь, а она рядом стояла. Сказала: «Подождите». Ну и пошло-поехало. Сейчас она дома, но состояние шоковое. Лица просто нет, глаза не открываются, всё синее, — рассказала Ольга.

