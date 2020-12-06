Появилось видео погони за пьяными подростками, которые избили женщину в Первомайском районе

В Новосибирске задержали подростков, избивших девушку
Появилась видеозапись погони за бандой подростков, которые избили женщину-таксиста в Первомайском районе Новосибирска. Видео выложила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
Как мы писали сегодня, ночью с 3 на 4 декабря четверо пьяных подростков напали на 43-летнюю женщину — водителя такси около ночного киоска. Молодые люди избили женщину, а после затащили ее в собственную машину и увезли в неизвестном направлении.
Продавщица киоска вызвала полицию:
— По словам продавца, женщину избили, нанеся множество ударов по лицу и телу, после чего она в испуганном состоянии вместе со злоумышленниками села в свой автомобиль, который скрылся в неизвестном направлении. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции для проведения неотложных действий и изъятия следов, оставленных фигурантами, — сообщили в пресс-службе полиции.
С помощью ориентировки, которую составила продавщица киоска, сотрудники ГИБДД смогли обнаружить автомобиль преступников и начали погоню:
— Водитель увидел патрульный автомобиль и увеличил скорость. Автоинспекторы организовали преследование, в ходе которого при помощи громкоговорящего устройства неоднократно обращались к водителю с требованием об остановке, однако тот не реагировал и продолжал движение по частному сектору Первомайского района. В ходе преследования водитель угнанного автомобиля не справился с управлением, выехал на обочину в районе дома
В машине были четверо нападавших подростков и пострадавшая женщина — ей оказали помощь, а молодых людей задержали.
СК возбудил уголовное дело против подростков, сейчас они в СИЗО.
Мы поговорили с сестрой водителя такси Ольгой — она рассказала, в каком состоянии сейчас пострадавшая.