Появилось видео погони за пьяными подростками, которые избили женщину в Первомайском районе

Появилась видеозапись погони за бандой подростков, которые избили женщину-таксиста в Первомайском районе Новосибирска. Видео выложила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Как мы писали сегодня, ночью с 3 на 4 декабря четверо пьяных подростков напали на 43-летнюю женщину — водителя такси около ночного киоска. Молодые люди избили женщину, а после затащили ее в собственную машину и увезли в неизвестном направлении.

Продавщица киоска вызвала полицию:

— По словам продавца, женщину избили, нанеся множество ударов по лицу и телу, после чего она в испуганном состоянии вместе со злоумышленниками села в свой автомобиль, который скрылся в неизвестном направлении. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции для проведения неотложных действий и изъятия следов, оставленных фигурантами, — сообщили в пресс-службе полиции.