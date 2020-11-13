«Все пятеро начали бить ногами»: в Новосибирске подростки жестоко избили мужчину

Рано утром в четверг, 12 ноября, в Октябрьском районе около дома по адресу улица Виталия Потылицына,1 пятеро молодых людей напали на мужчину.

— Муж вышел раньше меня. Обычно я всегда выхожу вместе с ним. Он сказал: «Танюш, сиди дома. Я пока машину заведу, пока она прогреется». Было 7:10. Я вышла с подъезда. Муж паркуется со стороны дороги прямо возле нашего балкона. Захожу на тротуар в сторону машины и слышу — мужчина какой-то кричит. Я не узнала мужа по голосу. Потом только поняла, что это он. Он позвонил сразу в полицию, назвал наш адрес. Там его соединили со скорой. Потом муж рассказал, что завел машину, закрыл. Со спины подошли пять человек и начали сразу избивать, повалили на землю. Все пятеро начали бить ногами. Им было по 16–18 лет. Он спросил: «Вы что делаете? Вам что от меня надо?» Они говорят: «Деньги давай, 5 тысяч!» Муж ничего не дал, — рассказала корреспонденту НГС жена пострадавшего Татьяна.