«Все пятеро начали бить ногами»: в Новосибирске подростки жестоко избили мужчину

В Новосибирске полиция ищет подростков, которые избили человека
Рано утром в четверг, 12 ноября, в Октябрьском районе около дома по адресу улица Виталия Потылицына,1 пятеро молодых людей напали на мужчину.
— Муж вышел раньше меня. Обычно я всегда выхожу вместе с ним. Он сказал: «Танюш, сиди дома. Я пока машину заведу, пока она прогреется». Было 7:10. Я вышла с подъезда. Муж паркуется со стороны дороги прямо возле нашего балкона. Захожу на тротуар в сторону машины и слышу — мужчина какой-то кричит. Я не узнала мужа по голосу. Потом только поняла, что это он. Он позвонил сразу в полицию, назвал наш адрес. Там его соединили со скорой. Потом муж рассказал, что завел машину, закрыл. Со спины подошли пять человек и начали сразу избивать, повалили на землю. Все пятеро начали бить ногами. Им было по 16–18 лет. Он спросил: «Вы что делаете? Вам что от меня надо?» Они говорят: «Деньги давай, 5 тысяч!» Муж ничего не дал, — рассказала корреспонденту НГС жена пострадавшего Татьяна.
Нападавшие не стали грабить мужчину, а взяли только капюшон и кепку. По словам женщины, мимо ее мужа проезжали машины, но никто не остановился. А вот скорая помощь приехала достаточно быстро. Сначала мужчину доставили в Городскую больницу № 1, где ему диагностировали контузию левого глаза и перелом ушной орбиты. Затем, в отделении челюстно-лицевой хирургии больницы № 34, пострадавшему зашили разорванную рану верхней и нижней губы, а также диагностировали вывих зубов.
В ГУ МВД по Новосибирской области факт обращения по данному факту подтвердили.
— В отдел полиции № 6 «Октябрьский» Управления МВД России по городу Новосибирску поступило заявление от гражданина 1971 года рождения о том, что 12 ноября в 7:15 у дома № 1 по улице Виталия Потылицына ему нанесли телесные повреждения несколько молодых людей (на вид 16–18 лет). В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщили в ведомстве.
Сейчас полиция ведет поиски подозреваемых.
На прошлой неделе мужчина сломал ребра своей жене — теперь ему грозит 8 лет тюрьмы.