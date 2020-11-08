Новосибирец сломал ребра жене — теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы

Новосибирец избил жену и сломал ей ребра
В Новосибирске полиция возбудила уголовное дело против 39-летнего сибиряка — он сильно избил свою жену. Инцидент произошел
— В медицинское учреждение бригадой скорой помощи была доставлена 35-летняя женщина с ушибом мягких тканей головы и переломом ребра, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Врачи передали сообщение о пациентке в полицию.
— Подозреваемого задержали сотрудники ППС, прибывшие по месту проживания потерпевшей. Полицейские установили, что между женщиной и ее супругом возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес своей супруге телесные повреждения. Известно, что
Против мужчины уже возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Его отпустили под подписку о невыезде. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.
Вчера стало известно, что Новосибирск присоединился к федеральному проекту по защите женщин от домогательств «Позовите Галю». Его создатели хотят защитить женщин от нежелательного внимания и сделать город безопаснее.