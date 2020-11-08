Новосибирец сломал ребра жене — теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы

В Новосибирске полиция возбудила уголовное дело против 39-летнего сибиряка — он сильно избил свою жену. Инцидент произошел 7 ноября около часа ночи на улице Залесского.

— В медицинское учреждение бригадой скорой помощи была доставлена 35-летняя женщина с ушибом мягких тканей головы и переломом ребра, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Врачи передали сообщение о пациентке в полицию.