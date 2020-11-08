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Новосибирец сломал ребра жене — теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы

Сейчас женщина находится в больнице

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Пострадавшая попала в больницу, откуда врачи передали сообщение в полицию

Пострадавшая попала в больницу, откуда врачи передали сообщение в полицию

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Новосибирец избил жену и сломал ей ребра

В Новосибирске полиция возбудила уголовное дело против 39-летнего сибиряка — он сильно избил свою жену. Инцидент произошел 7 ноября около часа ночи на улице Залесского.

— В медицинское учреждение бригадой скорой помощи была доставлена 35-летняя женщина с ушибом мягких тканей головы и переломом ребра, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Врачи передали сообщение о пациентке в полицию.

— Подозреваемого задержали сотрудники ППС, прибывшие по месту проживания потерпевшей. Полицейские установили, что между женщиной и ее супругом возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес своей супруге телесные повреждения. Известно, что 39-летний мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности, — добавили в ведомстве.

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Против мужчины уже возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Его отпустили под подписку о невыезде. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Вчера стало известно, что Новосибирск присоединился к федеральному проекту по защите женщин от домогательств «Позовите Галю». Его создатели хотят защитить женщин от нежелательного внимания и сделать город безопаснее.

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