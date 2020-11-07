Новосибирск присоединился к проекту по защите от домогательств. Объясняем, как он работает

Новосибирск присоединился к федеральному проекту по защите женщин от домогательств «Позовите Галю». Его создатели хотят защитить женщин от нежелательного внимания и сделать город безопаснее.



Сервис «Позовите Галю» работает в Санкт-Петербурге, Москве, Рязани, Туле и других городах:

— У нас есть две цели: главная и глобальная. Главная: подстраховать тебя на случай неудачного свидания. Глобальная: сделать города безопаснее. Наш сервис объединяет общественные пространства и точки общепита, где тебе бесплатно и быстро помогут, — рассказывают авторы проекта.