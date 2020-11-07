Новосибирск присоединился к проекту по защите от домогательств. Объясняем, как он работает

Сервис защиты женщин от домогательств запустили в Новосибирске
Новосибирск присоединился к федеральному проекту по защите женщин от домогательств «Позовите Галю». Его создатели хотят защитить женщин от нежелательного внимания и сделать город безопаснее.
Сервис «Позовите Галю» работает в Санкт-Петербурге, Москве, Рязани, Туле и других городах:
— У нас есть две цели: главная и глобальная. Главная: подстраховать тебя на случай неудачного свидания. Глобальная: сделать города безопаснее. Наш сервис объединяет общественные пространства и точки общепита, где тебе бесплатно и быстро помогут, — рассказывают авторы проекта.
У сервиса есть специальный сайт с картой — на ней отмечены заведения, где работает кодовая фраза: «Позовите Галю». Женщины, столкнувшиеся с домогательствами или преследованием в отмеченных кафе, ресторанах и барах могут произнести эту фразу и получить помощь. Сотрудники заведения вызовут полицию и отведут их в безопасное место.
В Новосибирске к сервису подключились два заведения — на Урицкого, 37 и на Галущака, 2а.
На сайте проекта указан алгоритм действий на случай, если вашей безопасности что-то угрожает: нужно открыть карту сервиса и найти ближайшее место, помеченное специальным значком, дойти до него, обратиться к любому сотруднику и сказать кодовую фразу: «Позовите Галю». После этого сотрудник вызовет полицию, отведет вас в безопасное место или покажет запасной выход из заведения.
Если поблизости нет партнеров «Позовите Галю», можно позвонить знакомым, в полицию или обратиться к прохожим, чтобы дойти вместе с ними до безопасного места.
С домогательствами можно столкнуться не только в барах и кафе, но и на работе. Более 30% новосибирцев, опрошенных порталом по поиску работу Зарплата.ру, сталкивались с сексуальными домогательствами со стороны коллег.