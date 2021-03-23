Полиция нашла подозреваемого в избиении мужчины на улице Бориса Богаткова в Новосибирске

Полиция в Новосибирске задержала подозреваемого в избиении пенсионера на улице Бориса Богаткова. Конфликт произошел ночью
По данным полиции, семья из четырех человек находилась тем вечером в кафе. 55-летний член семьи рядом с вестибюлем поссорился с тремя мужчинами, в результате началась драка. Когда полиция прибыла на место, участников конфликта уже не было.
— В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый за грабеж 24-летний житель Октябрьского района города Новосибирска, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело из-за умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (
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