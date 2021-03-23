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Полиция нашла подозреваемого в избиении мужчины на улице Бориса Богаткова в Новосибирске

24-летний житель Октябрьского района прежде уже был судим за грабеж

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Драка началась рядом с вестибюлем кафе

Драка началась рядом с вестибюлем кафе

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Полиция в Новосибирске задержала подозреваемого в избиении пенсионера на улице Бориса Богаткова. Конфликт произошел ночью 20 марта, 55-летнего мужчину доставили с травмами в нейрохирургию.

По данным полиции, семья из четырех человек находилась тем вечером в кафе. 55-летний член семьи рядом с вестибюлем поссорился с тремя мужчинами, в результате началась драка. Когда полиция прибыла на место, участников конфликта уже не было.

— В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый за грабеж 24-летний житель Октябрьского района города Новосибирска, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело из-за умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 111 УК РФ). Сейчас решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого, расследование продолжается.

Другая массовая драка ночью на 21 марта произошла на улице Беловежской. В ней пострадали минимум два человека.

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Бориса Богатковадракаконфликтподозреваемыйполиция
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