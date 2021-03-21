21 марта воскресенье
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 3/10
usd 74.14
eur 88.43

Все новости

Все новости

«Напали толпой»: в Новосибирске на видео попала ночная массовая драка на улице Беловежской

Нескольким пострадавшим пришлось обратиться в больницу

1 503
16Обсудить

Поделиться

Экипаж полиции в итоге разминулся с пострадавшими, но проверка инцидента уже идет

Экипаж полиции в итоге разминулся с пострадавшими, но проверка инцидента уже идет

Поделиться

Ночью в Новосибирске произошла массовая драка

Этой ночью, 21 марта, в Новосибирске произошла массовая потасовка на улице Беловежской. В конфликте пострадали как минимум два человека.

Ссора попала на видео.

— Напала толпа молодых людей. Избили, пришлось обращаться в хирургию, зашивать раны, — рассказала корреспонденту НГС одна из пострадавших.

Она также добавила, что полицейские отказались приехать на место происшествия, но позже выяснилось, что экипаж в итоге просто разминулся с пострадавшими. Девушка провела в очереди в травмпункте около четырех часов.

— В 03:09 поступило заявление о драке. В 03:30 экипаж прибыл на место, но уже разминулся с пострадавшими. Связались с ними. Они были в больнице. В данный момент сотрудники связались с женой пострадавшего. Опросят ее и мужа. Сейчас проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В начале марта жительница Новосибирска 26-летняя Наталья Кондрашова подала заявление в полицию по факту ее избиения в баре «Путч». Потасовка в пивном баре на Красном проспекте, 33 произошла в ночь с 5 на 6 марта. Неизвестные зашли в заведение, где проходила тематическая тату-вечеринка. Якобы им не понравился внешний вид посетителей вечеринки — налетчики стали кидаться стеклянными стаканами и стульями.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

дракаполиция
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (16)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...