26-летняя девушка, которой разбили лицо в баре в центре Новосибирска, рассказала подробности драки

Жительница Новосибирска 26-летняя Наталья Кондрашова подала заявление в полицию по факту ее избиения в баре «Путч», а также будет проходить медицинское освидетельствование, чтобы зафиксировать тяжесть полученных травм.
Напомним, потасовка в пивном баре «Путч» на Красном
— Был конфликт у кого-то с кем-то не из этого бара. Человек просто пришел, начал возмущаться, что ему внешний вид не нравится. Потом они залетели, матерились, орали. В меня полетели какие-то предметы, потом еще шлифанули по затылку стулом. Я потеряла сознание. Говорят, что они, возможно, в соседнем заведении были, там кальянная, по-моему, — рассказывает Наталья Кондрашова.
Кальянная, о которой говорит девушка, это, вероятно, центр паровых коктейлей DaBro, расположенный в этом же здании. После потасовки нападавшие уселись в белый внедорожник
— Меня чуть не убили в центре города, неизвестные напали на заведение, и я попала под раздачу, они же скрылись на машине без номеров, что вообще удивительно для центра города. У меня перелом носа со смещением, ушибленная рана головы, раны от разбитого стекла на спине, обезображенное лицо. Полиция бездействует, всё в лучших традициях фразы «когда убьют, тогда и приходите», — жалуется Наталья.
Заявление от потерпевшей принято
— Сейчас по данному факту сотрудники полиции организовали проверку. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, участвовавших в конфликте, — ранее уточняли в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.