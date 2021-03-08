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26-летняя девушка, которой разбили лицо в баре в центре Новосибирска, рассказала подробности драки

Пострадавшая Наталья Кондрашова написала заявление в полицию и требует найти налетчиков

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Пострадавшая&nbsp;Наталья Кондрашова

Пострадавшая Наталья Кондрашова

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Жительница Новосибирска 26-летняя Наталья Кондрашова подала заявление в полицию по факту ее избиения в баре «Путч», а также будет проходить медицинское освидетельствование, чтобы зафиксировать тяжесть полученных травм.

Напомним, потасовка в пивном баре «Путч» на Красном проспекте, 33 произошла в ночь с 5 на 6 марта. Неизвестные зашли в заведение, где проходила тематическая тату-вечеринка. Якобы им не понравился внешний вид посетителей вечеринки — налетчики стали кидаться стеклянными стаканами и стульями.

— Был конфликт у кого-то с кем-то не из этого бара. Человек просто пришел, начал возмущаться, что ему внешний вид не нравится. Потом они залетели, матерились, орали. В меня полетели какие-то предметы, потом еще шлифанули по затылку стулом. Я потеряла сознание. Говорят, что они, возможно, в соседнем заведении были, там кальянная, по-моему, — рассказывает Наталья Кондрашова.

Один из нападавших

Один из нападавших

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Кальянная, о которой говорит девушка, это, вероятно, центр паровых коктейлей DaBro, расположенный в этом же здании. После потасовки нападавшие уселись в белый внедорожник Mercedes GL без государственных номеров и скрылись с места происшествия.

— Меня чуть не убили в центре города, неизвестные напали на заведение, и я попала под раздачу, они же скрылись на машине без номеров, что вообще удивительно для центра города. У меня перелом носа со смещением, ушибленная рана головы, раны от разбитого стекла на спине, обезображенное лицо. Полиция бездействует, всё в лучших традициях фразы «когда убьют, тогда и приходите», — жалуется Наталья.

Заявление от потерпевшей принято 6 марта Центральным отделом полиции УВД Новосибирска, учетный номер 5308. Пока нападавшие не установлены, уголовное дело не возбуждено, проводится проверка.

— Сейчас по данному факту сотрудники полиции организовали проверку. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, участвовавших в конфликте, — ранее уточняли в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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дракаполиция
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