26-летняя девушка, которой разбили лицо в баре в центре Новосибирска, рассказала подробности драки

Жительница Новосибирска 26-летняя Наталья Кондрашова подала заявление в полицию по факту ее избиения в баре «Путч», а также будет проходить медицинское освидетельствование, чтобы зафиксировать тяжесть полученных травм.

Напомним, потасовка в пивном баре «Путч» на Красном проспекте, 33 произошла в ночь с 5 на 6 марта . Неизвестные зашли в заведение, где проходила тематическая тату-вечеринка. Якобы им не понравился внешний вид посетителей вечеринки — налетчики стали кидаться стеклянными стаканами и стульями.