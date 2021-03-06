Кидались стульями, цветочными горшками и посудой: парень и девушка пострадали в потасовке в баре

В ночь на субботу, 6 марта , несколько дебоширов устроили потасовку в одном из баров в центре Новосибирска.



Около трех часов ночи в бар «Путч» на Красном проспекте ворвались несколько неизвестных мужчин и устроили погром. Они кричали, кидались стульями, цветочными горшками и посудой. Посетители заведения не остались в долгу и также стали бросать в дебоширов разные предметы. После этого молодые люди выбежали из бара, сели в белый Mercedes-Benz без госномеров и скрылись. По словам очевидцев, в результате происшествия пострадали парень и девушка.