Кидались стульями, цветочными горшками и посудой: парень и девушка пострадали в потасовке в баре

Вечеринка в новосибирском баре закончилась шумной потасовкой
В ночь на субботу,
Около трех часов ночи в бар «Путч» на Красном проспекте ворвались несколько неизвестных мужчин и устроили погром. Они кричали, кидались стульями, цветочными горшками и посудой. Посетители заведения не остались в долгу и также стали бросать в дебоширов разные предметы. После этого молодые люди выбежали из бара, сели в белый Mercedes-Benz без госномеров и скрылись. По словам очевидцев, в результате происшествия пострадали парень и девушка.
— Степень тяжести вреда, причиненного их здоровью, будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Сейчас по данному факту сотрудники полиции организовали проверку. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, участвовавших в конфликте, — сообщили в пресс-службе
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В сентябре произошла потасовка в другом новосибирском баре — один из участников папал в больницу с ножевыми ранениями.