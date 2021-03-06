6 марта суббота
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 3/10
usd 74.43
eur 88.93

Все новости

Все новости

Кидались стульями, цветочными горшками и посудой: парень и девушка пострадали в потасовке в баре

Теперь полиция разыскивает дебоширов

1 359
17Обсудить

Поделиться

Посетители бара не оставили нападки дебоширов без ответа и сами стали бросать в них разные предметы

Посетители бара не оставили нападки дебоширов без ответа и сами стали бросать в них разные предметы

Поделиться

Вечеринка в новосибирском баре закончилась шумной потасовкой

В ночь на субботу, 6 марта, несколько дебоширов устроили потасовку в одном из баров в центре Новосибирска.

Около трех часов ночи в бар «Путч» на Красном проспекте ворвались несколько неизвестных мужчин и устроили погром. Они кричали, кидались стульями, цветочными горшками и посудой. Посетители заведения не остались в долгу и также стали бросать в дебоширов разные предметы. После этого молодые люди выбежали из бара, сели в белый Mercedes-Benz без госномеров и скрылись. По словам очевидцев, в результате происшествия пострадали парень и девушка.

— Степень тяжести вреда, причиненного их здоровью, будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Сейчас по данному факту сотрудники полиции организовали проверку. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, участвовавших в конфликте, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Если вы стали свидетелем этого инцидента, вы или ваши знакомые были участниками этой драки — сообщите нам на почту news@ngs.ru или по редакционному номеру +7 923 157–00–00 через Whats App или Telegram.

В сентябре произошла потасовка в другом новосибирском баре — один из участников папал в больницу с ножевыми ранениями.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Центральный районпотасовкапотасовка в баре
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (17)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...