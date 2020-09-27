«Видели только окровавленное тело»: в новосибирском баре произошла потасовка

Новосибирец попал в больницу с ножевыми ранениями после потасовки в баре
Мужчина попал в больницу с двумя ножевыми ранениями после потасовки в ресторане Mishkin & Mishkin. Как рассказали очевидцы, драка произошла в ночь на 27 сентября.
— Мы видели только искровавленное тело молодого человека, я лично увидела почти внутренние органы, и как его несли на носилках, — рассказала одна из свидетельниц.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт драки и сообщили, что у пострадавшего зафиксированы ножевые ранения.
— Произошла потасовка, в полицию поступила информация из медицинского учреждения. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают подозреваемых, которые скрылись, — сообщили в пресс-службе полиции.
В самом баре сообщили, что не могут комментировать ситуацию, так как руководителя нет на месте.
Если вы стали свидетелем этого инцидента, вы или ваши знакомые были участниками этой драки — сообщите нам на почту news@ngs.ru или по редакционному номеру +7 923 157–00–00 через Whats App или Telegram.
В барах Новосибирска часто вспыхивают конфликты — иногда даже доходит до убийства. В конце июля неизвестный выстрелил из травматического пистолета в посетителя ночного клуба. После этого пострадавшего увезли в больницу.