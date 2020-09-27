27 сентября воскресенье
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 2/10
usd 76.82
eur 89.66
Тема дняПодробности ночной потасовки в новосибирском баре

Все новости

Все новости

«Видели только окровавленное тело»: в новосибирском баре произошла потасовка

Один из участников в больнице с ножевыми ранениями

14 883
74Обсудить

Поделиться

Драка произошла поздно ночью

Драка произошла поздно ночью

Новосибирец попал в больницу с ножевыми ранениями после потасовки в баре

Мужчина попал в больницу с двумя ножевыми ранениями после потасовки в ресторане Mishkin & Mishkin. Как рассказали очевидцы, драка произошла в ночь на 27 сентября.

— Мы видели только искровавленное тело молодого человека, я лично увидела почти внутренние органы, и как его несли на носилках, — рассказала одна из свидетельниц.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт драки и сообщили, что у пострадавшего зафиксированы ножевые ранения.

— Произошла потасовка, в полицию поступила информация из медицинского учреждения. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают подозреваемых, которые скрылись, — сообщили в пресс-службе полиции.

В самом баре сообщили, что не могут комментировать ситуацию, так как руководителя нет на месте.

Если вы стали свидетелем этого инцидента, вы или ваши знакомые были участниками этой драки — сообщите нам на почту news@ngs.ru или по редакционному номеру +7 923 157–00–00 через Whats App или Telegram.

В барах Новосибирска часто вспыхивают конфликты — иногда даже доходит до убийства. В конце июля неизвестный выстрелил из травматического пистолета в посетителя ночного клуба. После этого пострадавшего увезли в больницу.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ10
  • ПЕЧАЛЬ5

Поделиться

Поделиться

дракапоножовщина
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (74)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!