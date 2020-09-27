«Видели только окровавленное тело»: в новосибирском баре произошла потасовка

Мужчина попал в больницу с двумя ножевыми ранениями после потасовки в ресторане Mishkin & Mishkin. Как рассказали очевидцы, драка произошла в ночь на 27 сентября.

— Мы видели только искровавленное тело молодого человека, я лично увидела почти внутренние органы, и как его несли на носилках, — рассказала одна из свидетельниц.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт драки и сообщили, что у пострадавшего зафиксированы ножевые ранения.

— Произошла потасовка, в полицию поступила информация из медицинского учреждения. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают подозреваемых, которые скрылись, — сообщили в пресс-службе полиции.