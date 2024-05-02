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Здоровье Врачи бесплатно проверят родинки новосибирцев на рак — когда это произойдет и как записаться на прием

Врачи бесплатно проверят родинки новосибирцев на рак — когда это произойдет и как записаться на прием

Для посещения нужна предварительная запись

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Врач при подозрении на онкологию сразу возьмет материал на исследование

В Новосибирске 4 мая в Новосибирском онкодиспансере врачи бесплатно проверят родинки на рак. Об этом сообщает учреждение в своем официальном телеграм-канале.

Акция «День диагностики новообразований кожи» пройдет 4 мая с 9:00 до 16:00, но для посещения нужна будет предварительная запись. Записаться можно по телефону: 8 800 234-08-04.

— При выявлении подозрительного новообразования в этот же день будет назначено иссечение родинки с последующей гистологией. Осмотр, консультация и иссечение будет проводиться бесплатно, — добавили в Новосибирском онкодиспансере.

Во всем мире растет заболеваемость раком, и причин для этого много: от ухудшающейся экологии до распространения скринингов. При этом от одного из очень агрессивных видов опухолей, от которого умирают чаще всего молодые женщины и даже мужчины, есть прививка.

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