Врачи бесплатно проверят родинки новосибирцев на рак — когда это произойдет и как записаться на прием

Врач при подозрении на онкологию сразу возьмет материал на исследование Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске 4 мая в Новосибирском онкодиспансере врачи бесплатно проверят родинки на рак. Об этом сообщает учреждение в своем официальном телеграм-канале.

Акция «День диагностики новообразований кожи» пройдет 4 мая с 9:00 до 16:00, но для посещения нужна будет предварительная запись. Записаться можно по телефону: 8 800 234-08-04.

— При выявлении подозрительного новообразования в этот же день будет назначено иссечение родинки с последующей гистологией. Осмотр, консультация и иссечение будет проводиться бесплатно, — добавили в Новосибирском онкодиспансере.