Опасный вирус убивает по одной женщине каждые три минуты. От него можно спастись в детстве — как это сделать в Новосибирске

ВПЧ — причина не только раздражающих бородавок, но и рака, который уносит жизни молодых женщин Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Во всём мире растет заболеваемость раком, и причин для этого много: от ухудшающейся экологии до распространения скринингов. При этом от одного из очень агрессивных видов опухолей, от которого умирают чаще всего молодые женщины и даже мужчины, есть прививка. Доказано, что два типа ВПЧ — вируса папилломы человека — вызывают рак шейки матки. Могут они стать и причиной ряда других онкологий. Мы поговорили с врачами, стоит ли прививаться от ВПЧ. А также узнали, кому в Новосибирской области вакцину поставят бесплатно, и когда, наконец, ее внесут в Национальный календарь прививок, что сделает ее доступной для всех.

Что такое ВПЧ и при чём здесь рак шейки матки

ВПЧ — вирус папилломы человека. Сейчас, по данным ВОЗ, установлено примерно 200 типов этого вируса, из которых только около 40 атакуют слизистые оболочки. Остальные проявляются на коже — например, в виде бородавок. ВПЧ можно разделить на две большие группы: высокого и низкого онкогенного риска.

Чаще всего рак шейки матки вызывает ВПЧ 16-го и 18-го серотипов. Люди передают ВПЧ друг другу в основном при половом контакте, при этом использование презервативов — не гарантия того, что не произойдет заражение. Кондиломы могут быть и в месте, не защищенном барьерной контрацепцией. Передается ВПЧ и при оральном сексе.

По данным ВОЗ, именно ВПЧ-инфекция вызывает около 5% всех онкологических заболеваний в мире. Ежегодно регистрируется более 600 тысяч случаев рака у женщин из-за этого вируса.

— Очень высокая запущенность: в основном приходят с третьей, четвертой стадиями. Часто пациентки с таким диагнозом погибают: каждые три минуты в мире погибает одна женщина от рака шейки матки. Основная причина смерти — почечная недостаточность: сдавливаются мочеточники, больные перестают мочиться, — объяснил Сергей Красильников, врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор.

По разным данным, в России от рака шейки матки каждый день умирают 17–18 женщин.



На рак шейки матки и яичников в 2022 году в НСО пришлось 6,8% случаев Источник: Юрий Орлов











Как именно выявить рак шейки матки и какие обследования нужно проходить, врач объяснял в отдельном материале. Так как ВПЧ — это вирус, то были разработаны прививки, которые могут уберечь женщин от рака.



— Для меня как для хирурга, который регулярно оперирует пациенток с раком шейки матки, вообще не стоит вопрос, прививаться или нет. Как можно не использовать свой шанс на защиту от такого заболевания? Мое мнение — конечно, надо ставить прививку. Случаев рака шейки матки сегодня очень много, и страшно даже не то, что многие из них запущенные, а нужно отметить, что операбельным является только рак шейки матки 1–2-й стадии, и то это достаточно калечащие операции, после которых женщина, как правило, уже не может рожать. Страшно то, что основная масса пациенток с этим онкологическим диагнозом — это молодые девушки: 22, 24, 25 лет, — перечислил Михаил Крылышкин, хирург-онколог НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина.

Специалист добавил, что рак шейки матки может быть и в 70 лет, но большая часть пациенток с раком этой локализации — до 30 лет.



Прививка от рака

В Национальный календарь профилактических прививок вакцинация от ВПЧ сейчас в России не входит Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Данные по заражению ВПЧ в полной мере не собираются, поэтому точно сказать, сколько человек являются носителями, невозможно. В 2010 году на основе метаанализа ВОЗ сообщал, что ВПЧ есть у 12% женщин в мире. Это было установлено в соскобах с шейки матки. В Африке вирус нашли у каждой пятой женщины. Среди мужчин в мире тогда распространенность ВПЧ была выше — 21%. С тех пор прошло 14 лет. Часть врачей сейчас заявляет, что ВПЧ того или иного типа можно встретить у 80% населения Земли.



В 2020 году ВОЗ приняла «Глобальную стратегию по ускорению ликвидации рака шейки матки как проблемы общественного здравоохранения». В ней были поставлены три главные цели, среди которых полная вакцинация против ВПЧ 90% девочек к 15 годам.

В России сейчас можно выбрать одну из двух прививок — «Церварикс» или «Гардасил». Первая — двухвалентная, защищает от ВПЧ 16-го и 18-го серотипов, вторая — четырехвалентная от ВПЧ 6-го, 11-го, 16-го, 18-го типов. Готовится к регистрации девятивалентная вакцина, но пока сделать ее в России нет возможности. Ученые добавляют новые типы, так как ВПЧ может вызывать не только рак шейки матки, но и другие онкологические заболевания. Наши ученые сейчас разрабатывают собственные вакцины.

В Национальный календарь профилактических прививок вакцинация от ВПЧ в России не входит. А это значит, что бесплатно сделать ее можно только по региональной программе или выложить немалые деньги в частном медцентре. Ранее сообщалось, что прививку должны включить в календарь уже в 2024 году, но по распоряжению Правительства РФ № 343-р от 15 февраля 2023 года срок сдвинули на 2026 год.

Как сделать прививку бесплатно

Всего в нескольких регионах России есть собственные программы по бесплатной вакцинации от ВПЧ. Помимо Москвы и Московской области такая действует и в Новосибирской области.

— У программы есть ограничения по возрасту. Сделать прививку нужно до начала половой жизни, — отметил Рэм Волков, главный акушер-гинеколог Новосибирской области. — Вакцинация очень важна. Данных по необходимости ревакцинации пока нет, потому что применяется вакцина не так давно, около 25 лет. Нужно гордиться, что Новосибирская область имеет такую программу, ни одни наши соседи не могут похвастаться этим.

Бесплатно прививку поставят не всем. Есть определенные критерии.

Источник: Юрий Орлов











— Бесплатно прививку можно сделать по месту жительства в детской поликлинике по направлению гинеколога или педиатра. Вакцинации против вируса папилломы человека подлежат девочки в возрасте 9–13 лет из групп повышенного риска, — объяснила корреспонденту НГС Людмила Пивень, заведующая гинекологическим отделением, главный детский гинеколог СФО, врач акушер-гинеколог. — Курс вакцинации состоит из двух доз с разницей в 6 месяцев.



Специалист сообщила, что на 2024 год закуплено 400 доз «Гардасила», на 200 девочек, и 1200 доз «Церварикса», на 600 девочек.

Сколько стоит сделать прививки от ВПЧ платно

В Новосибирске чаще всего можно встретить предложения о вакцинации именно «Гардасилом». «Церварикс» тоже можно найти, но он достаточно редкий и защищает всего от двух типов ВПЧ.

Рекомендуемый курс вакцинации состоит из 3 доз и проводится с интервалом 2 месяца. По назначению врача может быть проведена вакцинация двумя дозами с интервалом в полгода.

Источник: Юрий Орлов











В среднем частные клиники в Новосибирске предлагают поставить вакцину за 12 000 за дозу. При этом потребуется еще осмотр педиатра для допуска к процедуре. В итоге за полный курс придется выложить от 24 до 36 тысяч рублей и больше.



Нужно ли вакцинировать мальчиков? Какой еще рак может вызвать ВПЧ

ВПЧ вызывает не только рак шейки матки. Ежегодно, по данным ВОЗ, он приводит к раку более чем у 69 тысяч мужчин.

— Инфицирование ВПЧ также является причиной определенной доли случаев рака ануса, вульвы, влагалища, полового члена, головы и шеи (чаще всего с локализацией в ротоглотке). ВПЧ 16-го и 18-го типов, которые вызывают рак шейки матки, связаны с 85% случаев ВПЧ-ассоциированных онкологических заболеваний головы и шеи и с 87% случаев анального рака, которые по распространенности стоят на втором и третьем месте среди онкологических заболеваний, — говорится в докладе ВОЗ.

Врачи утверждают, что вакцинацию от ВПЧ нужно проводить и у мальчиков также до наступления половой жизни, чтобы снизить риски рака и у них.