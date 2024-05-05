«Каждый день переписывают ценники». Почему в России дорожает хлеб и ждать ли дефицита

Хлеб стал дорогим продуктом Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Хлеб в России продолжает дорожать. Производители признали, что были вынуждены поднять отпускные цены в среднем на 10–15%. Это связано с ростом затрат на логистику, которая составляет до 30% в себестоимости продукции (в том числе из-за дефицита водителей для хлебовозов, потребовавшего роста зарплат). Ранее основную часть расходов занимала закупка муки.



Проблему роста цен на хлеб даже пришлось обсуждать на недавнем совещании в Минсельхозе, на котором присутствовали крупные игроки рынка. Как прозвучало на совещании (оно проходило в закрытом от прессы режиме), отпускные цены на хлеб из пшеничной муки сейчас составляют в среднем 62,6 рубля за килограмм, а из ржано-пшеничной муки — 55,4 рубля за тот же объем. Средняя розничная цена хлебобулочных изделий по России к концу 2023 года составила 143 рубля за килограмм, что приблизительно на 9% больше, чем в 2022 году по данным компании NTech.



Минсельхоз заявляет, что контролирует ситуацию с ценами. Однако, например, в Национальном союзе хлебопечения отмечают, что хлебозаводам становится всё сложнее удерживать цены из-за опережающего роста себестоимости.



Россияне уже смогут оценить реальное подорожание выпечки на Пасху: по прогнозу проекта «Ценозавр», пасхальные куличи в этом году дороже прошлогодних на 9–11%. Подорожали все ингредиенты, только мука — на 6%. А еще сахар, яйца, масло, творог...



MSK1.RU спросила экономистов о том, а насколько вообще хлеб в России подорожает до конца года.



Дефицита хлеба не будет, но он точно подорожает осенью

Доцент Финансового университета при правительстве России Ольга Борисова:

— Начну с того, что мировые цены на пшеницу и кукурузу в этом году падают: в апреле они обновили трехлетний минимум за счет значительных объемов, предложенных Россией и США. Цена пшеницы за год сократилась на 25%, кукурузы — на 30%.



Казалось бы, у производителей хлеба не должно быть проблем с сырьем для производства.



Однако в Москве ржаной хлеб в среднем подорожал на 2,6%, в Санкт-Петербурге — на 19,8%. Пшеничный (белый) хлеб в Москве в среднем подорожал на 1,5%, в Санкт-Петербурге — на 14,3%.



При этом стоимость самой хлебопекарной муки в Москве снизилась на 0,5%, в Санкт-Петербурге — выросла на 0,8%, а, скажем, в Белгородской области — на 6,9%. Как видим, единая динамика при изменении стоимости муки отсутствует.



По нашим оценкам, подорожание хлеба было связано с ростом цен на отдельные продукты, из которых он делается. Например, яйца подорожали только за прошлый год почти на 60%. А также в цене возросла доставка, затраты на обслуживание машин, техники, кредиты и прочее.



Дальнейший рост цен на хлеб маловероятен. К концу весны и летом рост цен на основные хлебопекарные компоненты (яйца, молоко, масло, сахар и др.) традиционно снижается. При отсутствии сильной инфляции в эти месяцы производители смогут сохранить стоимость хлеба на текущем уровне.



Однако не стоит забывать, что у самих компаний выросли затраты на персонал, доставку товара, обслуживание техники и машин, а также обслуживание заемных средств.



В дальнейшем, осенью, рост цен вполне вероятен в пределах инфляции.



А вот дефицита хлеба точно не будет. Товарный рынок оперативно позволяет получить информацию о сокращении объема зерна на рынках. Даже в случае засухи и неурожая просто будут ограничены объемы зерна, продаваемые за границу.



Треть стоимости хлеба — это транспортные расходы

Профессор Российского экономического университета (РЭУ) Наталья Проданова:

— Магазины практически каждый день переписывают ценники. В случае с ценами на хлеб во главу угла ставят логистику. Транспортно-заготовительные расходы формируют практически треть стоимости булки хлеба. А ведь стоимость хлеба могла бы быть еще выше. Благо закупочные цены на сырье для производства хлеба в 2024 году снизились.



Прекрасно понимая, что хлеб — это один из основных социально значимых продуктов, ситуацию с его подорожанием власти уже взяли на особый контроль. Это уже хорошо.



Полагаю, динамика цен на хлеб в России в этом году не превысит уровень общей инфляции. О дефиците хлеба говорить рано, в прочем, как и о его резком подорожании в ближайшее время. Будет новый урожай, будет и повод прогнозировать цены на хлеб во втором полугодии.



Больше всего подорожает хлеб и выпечка у малого бизнеса

Ведущий научный сотрудник НИИ хлебопекарной промышленности Игорь Шапошников:

— По официальным данным Росстата, с начала года массовые сорта хлеба уже подорожали на 1–1,5% по России в целом. Темпы различаются в зависимости от сорта и региона. Но в целом подорожание происходит вследствие роста логистических расходов, стоимости упаковки и других ингредиентов. Цены на основное сырье — муку — тоже начали незначительно подрастать с конца прошлого года.



Существенные проблемы с кадровым обеспечением. Хлебопекарной отрасли приходится конкурировать, скажем, с оборонной промышленностью и даже логистическими компаниями, где постоянно создаются новые рабочие места в курьерских службах и складском хозяйстве. При этом зарплата в хлебопекарной отрасли на 25–30% ниже, чем в среднем по обрабатывающей промышленности.



Для сохранения кадров руководители хлебопекарных предприятий были вынуждены повысить зарплату на 30%. А по некоторым дефицитным профессиям — еще выше.



Также выросла стоимость кредитных ресурсов, привлекать которые необходимо для пополнения оборотных средств, ведь мука и другие ингредиенты приобретаются с определенным временным лагом.



Цены на хлеб растут примерно в пределах официально объявленной инфляции. Вместе с тем по сортам с высокой добавленной стоимостью (в частности, производимых в малом бизнесе) подорожание может быть выше. Ведь такой бизнес может существовать только при высокой (по сравнению с крупными, индустриальными, предприятиями) рентабельности.

