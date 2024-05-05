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Весна По грибы, по ягоды Собирают корзинами: новосибирские грибники ведрами везут из леса сморчковые шапочки — где они их находят

Собирают корзинами: новосибирские грибники ведрами везут из леса сморчковые шапочки — где они их находят

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Эти грибы удалось собрать в Морозово

В Новосибирской области начался грибной сезон. Новосибирцы собирают первые весенние грибы — в основном это сморчковые шапочки. Кому-то удается набрать всего горстку, а кто-то возвращается из леса с целыми корзинами.

Своими находками грибники делятся в группе и чате «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» во «ВКонтакте» и в Telegram. Смотрим, что им удалось собрать, а самое главное — где.

В Мошковском районе грибы появились еще в конце апреля

Пользователю группы Константину Зеленцову удалось 3 мая собрать за 2,5 часа два ведерка и корзинку грибов. Он отметил, что пока в лесах еще сыро.

Грибы появились в Искитимском районе
В Колыванском районе пока находят только единичные грибы

Грибы можно найти не только за городом, но и в самом Новосибирске. Например, в лесах Первомайского района.

Грибочки уже встречаются жителям Первомайки
Мошковский район в этом году радует грибников
Вот такое красивое фото сделала подписчица группы и поздравила грибников не только с открытием сезона, но и с Пасхой

Ранее в лесу нашли необычные черные «чаши эльфов». Грибники собирают сморчки и сморчковые шапочки. Но в мае есть и другие грибы, которыми можно будет полакомиться.

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