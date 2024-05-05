Собирают корзинами: новосибирские грибники ведрами везут из леса сморчковые шапочки — где они их находят

В Новосибирской области начался грибной сезон. Новосибирцы собирают первые весенние грибы — в основном это сморчковые шапочки. Кому-то удается набрать всего горстку, а кто-то возвращается из леса с целыми корзинами.
Своими находками грибники делятся в группе и чате «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» во «ВКонтакте» и в Telegram. Смотрим, что им удалось собрать, а самое главное — где.
Пользователю группы Константину Зеленцову удалось 3 мая собрать за 2,5 часа два ведерка и корзинку грибов. Он отметил, что пока в лесах еще сыро.
Грибы можно найти не только за городом, но и в самом Новосибирске. Например, в лесах Первомайского района.
Ранее в лесу нашли необычные черные «чаши эльфов». Грибники собирают сморчки и сморчковые шапочки. Но в мае есть и другие грибы, которыми можно будет полакомиться.
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