Собирают корзинами: новосибирские грибники ведрами везут из леса сморчковые шапочки — где они их находят

В Новосибирской области начался грибной сезон. Новосибирцы собирают первые весенние грибы — в основном это сморчковые шапочки. Кому-то удается набрать всего горстку, а кто-то возвращается из леса с целыми корзинами.

Своими находками грибники делятся в группе и чате «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» во «ВКонтакте» и в Telegram. Смотрим, что им удалось собрать, а самое главное — где.