«Чаши лесных эльфов»: сибиряк нашел в лесу странные черные грибы — можно ли их есть

Новосибирский биолог Ринат Султанов нашел в лесу редкие и необычные грибы — они черного цвета и напоминают блюдца. Он наткнулся на них 22 апреля в сосновом лесу в Тогучинском районе.
— Это псевдоплектания черноватая. Растут целыми полянками на участках, покрытых мхом. Привлекают внимание своим «сказочным» видом чаш лесных эльфов, похожих на известные ранние весенние грибы европейской части России саркосцифу алую, которая у нас в Новосибирской области не растет, — объяснил биолог.
Биолог добавил, что, в отличие от саркосцифы, псевдоплектания черноватая в пищу не используется.
— Остается только ею любоваться, черных грибов у нас растет не так уж много, — подчеркнул Ринат Султанов.
Уже найден первый съедобный гриб этого сезона, а снега в лесах остается всё меньше. Скоро можно будет собирать сморчки и сморчковые шапочки. Но в мае есть и другие грибы, которыми можно будет полакомиться.