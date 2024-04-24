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Весна По грибы, по ягоды «Чаши лесных эльфов»: сибиряк нашел в лесу странные черные грибы — можно ли их есть

«Чаши лесных эльфов»: сибиряк нашел в лесу странные черные грибы — можно ли их есть

Сейчас их хорошо видно, потому что нет высокой травы

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3 комментария
Грибы выглядят очень эффектно

Новосибирский биолог Ринат Султанов нашел в лесу редкие и необычные грибы — они черного цвета и напоминают блюдца. Он наткнулся на них 22 апреля в сосновом лесу в Тогучинском районе.

— Это псевдоплектания черноватая. Растут целыми полянками на участках, покрытых мхом. Привлекают внимание своим «сказочным» видом чаш лесных эльфов, похожих на известные ранние весенние грибы европейской части России саркосцифу алую, которая у нас в Новосибирской области не растет, — объяснил биолог.

Псевдоплектания черноватая прорастает в конце апреля

Биолог добавил, что, в отличие от саркосцифы, псевдоплектания черноватая в пищу не используется.

— Остается только ею любоваться, черных грибов у нас растет не так уж много, — подчеркнул Ринат Султанов.

Уже найден первый съедобный гриб этого сезона, а снега в лесах остается всё меньше. Скоро можно будет собирать сморчки и сморчковые шапочки. Но в мае есть и другие грибы, которыми можно будет полакомиться.

ПО ТЕМЕ
Грибы Тихая охота Тогучинский район Лес
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