freedom
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 2/10
usd 90.12
eur 101.20
Тема дняВ Новосибирске пропал 35-летний мужчина
Все новости
Все новости
Подробности

«Заражено около 80% планеты»: что вы знаете о вирусе папилломы человека? Пройдите тест

Как вы думаете, можно ли делать прививку, если уже обнаружили вирус?

932

Основной путь передачи вируса папилломы человека — половой. Он может быть и у мужчин, и у женщин и, как правило, никак себя не проявляет. Но бывают типы, при которых на теле появляются папилломы

Поделиться

Причины многих онкологических заболеваний неизвестны, но есть один вид рака, от которого можно попытаться уберечься. Это рак шейки матки, который обычно возникает из-за вируса папилломы человека онкогенных типов. Чаще это ВПЧ 16-го и 18-го типов. Чтобы проверить, как хорошо вы разбираетесь в теме, и напомнить важную информацию, мы подготовили для вас этот тест.

ВПЧ — общее название группы вирусов.

Акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, руководитель отделения превентивной медицины «Здравицы» Олеся Холодова говорит, что ими заражено около 80% населения планеты, при этом большинство людей даже не подозревает об этом:

— Вирусы высокого онкогенного риска — ВПЧ 16-го и 18-го типов — в 99% случаев вызывают рак шейки матки. Самая уязвимая группа по этому раку — женщины наиболее сексуально активные, в возрасте 25–35 лет. Самый надежный способ избежать вирусной инфекции — вовремя привиться от ВПЧ.

Таким образом, ответить на первый вопрос нашего теста, видимо, вам будет несложно.

Ранее мы рассказывали подробнее о раке шейки матки, которого в мире каждый год регистрируют более 500 тысяч новых случаев.

По теме

ВПЧВирус папилломы человекаВрачиВакцинаРак
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter