«Заражено около 80% планеты»: что вы знаете о вирусе папилломы человека? Пройдите тест

Причины многих онкологических заболеваний неизвестны, но есть один вид рака, от которого можно попытаться уберечься. Это рак шейки матки, который обычно возникает из-за вируса папилломы человека онкогенных типов. Чаще это ВПЧ 16-го и 18-го типов. Чтобы проверить, как хорошо вы разбираетесь в теме, и напомнить важную информацию, мы подготовили для вас этот тест.

