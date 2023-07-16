«Заражено около 80% планеты»: что вы знаете о вирусе папилломы человека? Пройдите тест

Причины многих онкологических заболеваний неизвестны, но есть один вид рака, от которого можно попытаться уберечься. Это рак шейки матки, который обычно возникает из-за вируса папилломы человека онкогенных типов. Чаще это ВПЧ 16-го и 18-го типов. Чтобы проверить, как хорошо вы разбираетесь в теме, и напомнить важную информацию, мы подготовили для вас этот тест.
ВПЧ — общее название группы вирусов.
Акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, руководитель отделения превентивной медицины «Здравицы» Олеся Холодова говорит, что ими заражено около 80% населения планеты, при этом большинство людей даже не подозревает об этом:
— Вирусы высокого онкогенного риска — ВПЧ 16-го и 18-го типов — в 99% случаев вызывают рак шейки матки. Самая уязвимая группа по этому раку — женщины наиболее сексуально активные, в возрасте
Таким образом, ответить на первый вопрос нашего теста, видимо, вам будет несложно.
Ранее мы рассказывали подробнее о раке шейки матки, которого в мире каждый год регистрируют более 500 тысяч новых случаев.