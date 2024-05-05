«Давид, прекращай!»: Бузова на шоу попросила Даву показать запястье и заплакала — в чем она его обвинила

Ольга Бузова на шоу «Сокровища императора» попросила своего экс-возлюбленного блогера из Новосибирска Даву (Давида Манукяна) показать руку, чтобы проверить парное тату. Отрывок выпуска, который должны показать сегодня, 5 мая, в 19:00 на ТНТ опубликовали на страничке телеканала во «ВКонтакте».
Оказалось, что Ольга и Давид, когда встречались, сделали парные тату — знак бесконечности. Дава к нему еще и добавил имя Ольга. Несмотря на то, что пара рассталась несколько лет назад, татуировки никто из них не свел. У Бузовой на запястье знак бесконечности тоже до сих пор есть.
В итоге на программе между Ольга и Давидом произошел напряженный разговор.
— Я не буду эту тему обсуждать, Давид, прекращай, — почти заплакала певица.
Одна из участниц шоу отметила, что после этого повисла интригующая тишина и собравшиеся с интересом наблюдали, что же будет дальше.
— Ты знаешь, мне тяжело видеть тебя здесь. Ты можешь вообще это представить хотя бы на секундочку? — спросила Бузова.
— Представляю, Оль, — ответил Давид.
— Мы с тобой не виделись два года, — заплакала Ольга. — У нас даже так не состоялся разговор об этом.
Чем в итоге закончился диалог, пока неизвестно.
Ранее Бузова уже делала двусмысленные предложения Даве. Недавно популярная певица сменила имидж.