«Давид, прекращай!»: Бузова на шоу попросила Даву показать запястье и заплакала — в чем она его обвинила

Ольга Бузова на шоу «Сокровища императора» попросила своего экс-возлюбленного блогера из Новосибирска Даву (Давида Манукяна) показать руку, чтобы проверить парное тату. Отрывок выпуска, который должны показать сегодня, 5 мая, в 19:00 на ТНТ опубликовали на страничке телеканала во «ВКонтакте».

Оказалось, что Ольга и Давид, когда встречались, сделали парные тату — знак бесконечности. Дава к нему еще и добавил имя Ольга. Несмотря на то, что пара рассталась несколько лет назад, татуировки никто из них не свел. У Бузовой на запястье знак бесконечности тоже до сих пор есть.