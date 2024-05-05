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Развлечения «Давид, прекращай!»: Бузова на шоу попросила Даву показать запястье и заплакала — в чем она его обвинила

«Давид, прекращай!»: Бузова на шоу попросила Даву показать запястье и заплакала — в чем она его обвинила

Она обвинила блогера, что при расставании они так и не выяснили отношения

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Между бывшими возлюбленными состоялся напряженный диалог

Ольга Бузова на шоу «Сокровища императора» попросила своего экс-возлюбленного блогера из Новосибирска Даву (Давида Манукяна) показать руку, чтобы проверить парное тату. Отрывок выпуска, который должны показать сегодня, 5 мая, в 19:00 на ТНТ опубликовали на страничке телеканала во «ВКонтакте».

Оказалось, что Ольга и Давид, когда встречались, сделали парные тату — знак бесконечности. Дава к нему еще и добавил имя Ольга. Несмотря на то, что пара рассталась несколько лет назад, татуировки никто из них не свел. У Бузовой на запястье знак бесконечности тоже до сих пор есть.

В итоге на программе между Ольга и Давидом произошел напряженный разговор.

— Я не буду эту тему обсуждать, Давид, прекращай, — почти заплакала певица.

Одна из участниц шоу отметила, что после этого повисла интригующая тишина и собравшиеся с интересом наблюдали, что же будет дальше.

— Ты знаешь, мне тяжело видеть тебя здесь. Ты можешь вообще это представить хотя бы на секундочку? — спросила Бузова.

— Представляю, Оль, — ответил Давид.

— Мы с тобой не виделись два года, — заплакала Ольга. — У нас даже так не состоялся разговор об этом.

Чем в итоге закончился диалог, пока неизвестно.

Ранее Бузова уже делала двусмысленные предложения Даве. Недавно популярная певица сменила имидж.

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Ольга Бузова Давид Манукян DAVA Сокровища императора
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