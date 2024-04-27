Построить все заново: Бузова сделала двусмысленное предложение новосибирскому блогеру Даве

Новый выпуск шоу покажут на телеканале ТНТ 28 апреля Источник: пресс-служба телеканала ТНТ











Известная певица и блогер Ольга Бузова на шоу «Сокровища императора» на ТНТ сделала весьма двусмысленное предложение блогеру из Новосибирска Даве (Давиду Манукяну). Слова Бузовой уже вызвали бурную реакцию её поклонников в социальных сетях.



Как рассказала пресс-служба телеканала ТНТ, в выпуске, который выйдет на экраны 28 апреля, Даве придется пройти новые испытания. Его команда то балансирует на грани вылета из шоу, то неожиданно вырывается в лидеры. Новосибирец не теряет оптимизма, несмотря на трудности.



В новом выпуске ведущий Михаил Галустян отметил, что как только Ольга Бузова обращает внимание на Даву, то он включается в работу. Сам Давид также признавал, что поддержка со стороны Ольги Бузовой ему помогает. В выпуске Галустян попросил Ольгу снова поддержать Манукяна.



— Давид, разбитую чашу сложно склеить. Может быть, лучше построить заново все?, — высказалась блогер и певица.



Слова Бузовой вызвали бурную реакцию среди поклонников — некоторые начали строить догадки о её возможном воссоединении с Манукяном. Действительно ли между экс-возлюбленными вновь вспыхнули чувства — узнаем из нового выпуска «Сокровищ императора» 28 апреля.

