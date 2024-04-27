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Бузова сделала двусмысленное предложение Даве

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Развлечения Построить все заново: Бузова сделала двусмысленное предложение новосибирскому блогеру Даве

Построить все заново: Бузова сделала двусмысленное предложение новосибирскому блогеру Даве

Сердечные страсти разгораются параллельно с борьбой за миллион юаней

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Новый выпуск шоу покажут на телеканале ТНТ 28 апреля

Известная певица и блогер Ольга Бузова на шоу «Сокровища императора» на ТНТ сделала весьма двусмысленное предложение блогеру из Новосибирска Даве (Давиду Манукяну). Слова Бузовой уже вызвали бурную реакцию её поклонников в социальных сетях.

Как рассказала пресс-служба телеканала ТНТ, в выпуске, который выйдет на экраны 28 апреля, Даве придется пройти новые испытания. Его команда то балансирует на грани вылета из шоу, то неожиданно вырывается в лидеры. Новосибирец не теряет оптимизма, несмотря на трудности.

В новом выпуске ведущий Михаил Галустян отметил, что как только Ольга Бузова обращает внимание на Даву, то он включается в работу. Сам Давид также признавал, что поддержка со стороны Ольги Бузовой ему помогает. В выпуске Галустян попросил Ольгу снова поддержать Манукяна.

— Давид, разбитую чашу сложно склеить. Может быть, лучше построить заново все?, — высказалась блогер и певица.

Слова Бузовой вызвали бурную реакцию среди поклонников — некоторые начали строить догадки о её возможном воссоединении с Манукяном. Действительно ли между экс-возлюбленными вновь вспыхнули чувства — узнаем из нового выпуска «Сокровищ императора» 28 апреля.

Ранее блогер Дава опубликовал кадры с отдыха на Мальдивах с новой девушкой. Он поселился в вилле за 400 тысяч рублей за ночь.

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Новосибирск Ольга Бузова DAVA ТНТ
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