«В Турцию полетим»: 12 красивых сибирячек на майских праздниках — о планах на лето и любимых местах в городе

Мы выяснили, где любят отдыхать сибирячки. Расскажите и вы о своих любимых местах в городе — напишите свое мнение в комментариях под статьей Источник: Алина Скитович











Праздник Дня Победы в этом году порадовал сибиряков погодой — народ гурьбой высыпал в центр на площадь Ленина. Тут и там счастливые семьи, пары, подруги и одиноко прогуливающиеся на солнышке горожане. Атмосфера в городе расслабленная — наконец-то можно отдыхать и не думать о дедлайнах и задачах. Корреспонденты НГС тоже накануне прошлись по улицам и пообщались с жительницами Новосибирска о том, где они любят проводить время, в какие заведения ходят, а заодно выяснили их планы на длинные выходные и лето.

Вероника и Таня — студентки. Вчера у них был выходной — девушки выбрались прогуляться по центру и насладиться погодой. В остальные дни обе планируют заниматься подготовкой к экзаменам, ведь на носу сессия.

Чаще девушки гуляют в центре города Источник: Алина Скитович











— О том, где потанцевать, я вам не скажу, а вот поесть — пожалуйста. Были в «Жерарне» — очень вкусно, красивый интерьер и приятное место. Нравится «У Беллуччи круче» — это проверенное место, — уверенно отвечает Вероника.



— Кофейня «Куба» — универсальное место для завтраков, — добавляет Таня.

Подруги любят ходить по заведениям и открывать новые места, а для пеших городских прогулок выбирают Тихий центр, сквер у НОВАТа, Заельцовский парк или Михайловскую набережную.

Снежана и Татьяна любят прогуливаться по центру со стаканчиком кофе. Вкусно поесть подруги ходят в ресторан «Коробок», а если хочется танцев, то идут в бар «Маверик». Отдохнуть у подруг особо не выйдет: один-единственный выходной на 9 Мая, а дальше — работа.

Один выходной в честь праздника, а дальше — работа Источник: Алина Скитович











Луиза сегодня отдыхает, остальные дни выдаются рабочими. Сибирячка вышла немного прогуляться, а вечер планирует провести дома.

— Потанцевать — в топе бар «Харатс», поесть — с этим прекрасно справляется «Гастро-корт», — говорит Луиза.

Планы на лето у Луизы пока не определены, говорит — хочется в Сочи или на Алтай, а лучше и туда, и туда Источник: Алина Скитович











Юлия и Мила работают в театре, обе натуры творческие, предпочитающие культурно-просветительский отдых. К примеру, особенно высоко они ценят кинотеатр «Победа», любят его за атмосферу, эстетику и интересные программы. На выходных они собираются пойти на лекцию художника Александра Таирова в «Дом да Винчи», а после планируют заглянуть в Художественный музей на выставку кукол.



— Сейчас мы идем в кофейню «Вова варит», а если хотим поесть, то отправляемся на «Гастро-корт», — говорят подруги.

Еще подруги поделились, что хотят прокатиться на теплоходе по Оби Источник: Алина Скитович











Полине и Насте тоже не удастся отдохнуть на длинных майских праздниках — девушки будут работать.



— Сегодня с удовольствием выбрались, погода прекрасная, наконец-то наступило лето, можно гулять без куртки. Даже не верится, — улыбается Полина.

Девушки предпочитают гулять в Заельцовском парке или на набережной, а поесть ходят в «Ламбик» или «Сарай» — уверяют, что и там, и там очень вкусно Источник: Алина Скитович











Мария и Алина не строили конкретных планов и просто вышли погулять. Подруги вкусно пообедали в баре «Мейби Рислинг» — и остались довольны. В списках лучших у них рестораны «Сибирь-Сибирь», «Сыроварня» и «Южане горожане» — последняя локация, по их мнению, удобна для работы.



Вчера в планах у Марии и Алины была импровизация Источник: Алина Скитович











— Танцевать ходим в «Маверик» или «Крышу». Первое выбираем, если хочется закрытой атмосферы для своих, а второе — если идем компанией с друзьями, — делятся подруги.



Времени на отдых у девушек нет — впереди работа. Впрочем, лето длинное — впереди поездки за город, бассейны и прочие форматы.

— В Турцию полетим точно, а дальше — посмотрим, — улыбается Мария.

Люба много времени проводит в офисе, оттого в планах на лето постараться чаще выбираться в парки, например в Заельцовский — кататься на велосипеде.

Вчера днем Люба хотела недолго прогуляться, а вечером пойти заниматься в зал, где как раз должно было быть свободно и малолюдно











— Люблю гулять в центре, поесть захожу в «Коробок» или «Поке Топ» — там качественные продукты и вкусно. Нравится «Инст» — интересный формат, днем как ресторан или кофейня, а вечером играет диджей — музыка качественная, обстановка заряжает, — рассказывает сибирячка.



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