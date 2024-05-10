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Он и она истории «Детский лепет, типа ходить за ручку, мне не нужен»: как живет девушка, родившая в 13 лет, — о травле в школе и втором ребенке

«Детский лепет, типа ходить за ручку, мне не нужен»: как живет девушка, родившая в 13 лет, — о травле в школе и втором ребенке

Полина Фетисова не стала отказываться от детей, хотя с их отцами отношения не сложились

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В свои 19 лет Полина Фетисова воспитывает уже двух детей

Молодые мамы нередко терпят насмешки и издевательства, а у Полины Фетисовой из Среднеуральска особый случай: первенца она родила в 13 лет, а второго ребенка — в 17. Девушку затравили сверстники, от нее отвернулись отцы обоих детей, но она не опустила руки. И, в отличие от многих несовершеннолетних родителей, не пошла на всевозможные ток-шоу зарабатывать скандальную популярность. Она дала лишь одно большое интервью, в котором рассказала Елене Погребижской, как выживает с двумя детьми на руках и почему считает себя хорошей матерью.

Как появился ребенок

В шестом классе Полина познакомилась с Ильей — мальчиком из параллели. Сначала дети общались только по переписке, а потом стали видеться вживую. Через два месяца после знакомства Илья признался Фетисовой в любви. Им было по 13 лет.

— Тогда уже начался, видимо, у меня переходный возраст, когда свои гормоны, свои чувства контролировать я уже не могла, — рассказывала Полина. — Мы встречались, то есть просто ходили за ручку. Я даже не целовалась с ним в этот момент, я даже не умела этого. Так наши отношения продолжались около года.

Однажды Полина и Илья остались одни у него дома, и мальчик начал приставать к возлюбленной.

— Я говорю: «Илья, нет», — вспоминает молодая мама. — Во-первых, у меня родители строгие. Во-вторых, у меня начинается переход в седьмой класс, там медкомиссия, то есть просмотр гинеколога. Вдруг узнают, что я не девочка? В итоге он приставал, приставал, ну и вот в моменте этих чувств я ему уже и поддалась.

Полина Фетисова забеременела, когда сама была еще ребенком

Дети знали, что нужно предохраняться, но Илья говорил, что презервативы ему не продают из-за возраста. Почти сразу после этого случая школьники расстались, а Илья заблокировал девушку в соцсетях. Через четыре месяца Фетисова узнала, что беременна.

— Когда ребенок зашевелился, я поняла, что что-то не то, — вспоминала девушка в интервью. — Сделала тест, а там яркие две полоски, и всё.

Полина испугалась и решила рассказать Илье о ситуации. Юноша не только открестился от ребенка, но еще и ударил бывшую девушку по голове деревяшкой на глазах у сверстников. После этого Полину в школе стали травить, а она сама начала избегать Илью. Чтобы скрыть от чужих глаз округлившийся живот, она носила мешковатую одежду. В итоге девушка, и без того не имевшая много друзей, стала изгоем.

— У меня была одна единственная подруга, с которой я дружила со второго по седьмой класс. А потом вот такая ситуация произошла, что я забеременела, ей стало стыдно с такой подружкой общаться. И всё, больше я ни с кем не общалась, — вспоминала Полина.

От родителей прятать беременность получалось куда лучше: они узнали обо всём в последний момент. Мама с папой не стали кричать на дочь, а поддержали ее и повезли на обследование, чтобы узнать срок. Оказалось, что уже через месяц Полина родит.

Беременность Фетисовой оказалась неожиданностью для ее родителей

В роддоме не верили, что молодая мама оставит себе будущего ребенка.


— К нам пришла заведующая отделением и даже не спросила, будем мы оставлять ребенка, не будем мы оставлять. Она просто сказала: «Ну что, давайте оформлять документы, ребенка же вы как бы оставляете здесь?» Мама просто в полном ужасе говорит: «Нет, мы ребенка забираем, то есть мы его никуда не отставим», — рассказала молодая мама в интервью.

В итоге Полина родила дочь, которую назвали Ульяной. Когда Фетисовы связались с родителями Ильи, те отказались участвовать в воспитании ребенка.

Будни 13-летней матери

Первого ребенка Фетисова родила, еще учась в школе

Восьмой класс Полина проучилась дистанционно: так она могла быть рядом с дочерью и не терпеть насмешки одноклассников.

— После восьмого класса было принято решение, что мне нужно вернуться всё-таки в девятый класс уже полноценно, потому что там начинаются экзамены. Мне нужно готовиться, в общем, полноценно учиться. Мы отдали Ульяну в частный садик, ей был год и один месяц, — рассказывала молодая мама.

После девятого класса Полина решила не поступать в колледж, а пошла работать продавцом в магазин. Всё свободное время посвящала Ульяне. Когда дочери было два года, Фетисова начала вести свой видеоблог о жизни молодой матери.


— Сейчас я начинаю делать свои замечательные уроки, в кавычках замечательные. Так мой вечер и проходит: уроки, Ульяна, уроки, Ульяна, — рассказывала Полина в блоге о своем типичном вечере.

В комментариях под роликами многие стали поддерживать Фетисову.

— В основном поддержку писали мне мамочки, которые уже родили, воспитывают своих детей и понимают, как это нелегко, — отмечала блогерша.

Нашлись у Полины и хейтеры.

— Кто-то писал, что бедная моя мама, что я повесила ребенка на маму. Кто-то писал, что вот я такая девушка легкого поведения, нагулялась, повесила ребенка на родителей и сама где-то дальше гуляю, — рассказывала девушка.

В своих роликах молодая мама рассказывала о своей беременности и о том, как проводит время с детьми

Ролики Полины стали набирать миллионы просмотров, и вскоре ее позвали к себе ведущие нескольких ток-шоу. В программах «ДНК», «Пусть говорят» и «Мужское / Женское» Полина не появилась из-за своего отца: он запретил ей участвовать в них.


— Он боялся за мою безопасность, — рассказывала Фетисова. — Как потом люди на меня будут смотреть, может, где-то подкараулят, убьют. Он считал, что не нужно рассказывать об этом на всю страну.

Втайне от папы молодая мама всё-таки снялась в шоу «Бородина против Бузовой» (16+) — и пожалела об этом.

— Мои ожидания от программы не подтвердились. Людям лишь бы давить морально и психологически словами: «Ты не нужна была родителям, они от тебя просто откупались». В общем, негативное впечатление от всего этого, ушла без настроения, никого не хотела видеть, — делилась девушка в соцсетях.

Ютьюб-канал девушка в итоге забросила, удалив оттуда почти все видео, и сосредоточилась на продвижении других своих соцсетей.

Вторые роды и новые отношения

Молодые мамы нередко становятся частыми гостями ТВ-передач, но Полина появилась в эфире лишь однажды

Второй роман у Фетисовой произошел с Андреем — женатым мужчиной, которого она встретила на фудкорте в торговом центре. Вскоре Полина забеременела, снова случайно, но в этот раз решила ничего не прятать от родителей и сразу рассказала им о своем положении.


И мама, и папа советовали девушке сделать аборт, но Фетисова решила сохранить ребенка. В итоге 17-летняя Полина родила во второй раз. На этот раз мальчика, которого назвала Кириллом. С отцом Кирилла девушка довольно скоро рассталась и стала воспитывать теперь уже двух детей.

Сейчас Полине 19 лет. Вместе с детьми она живет у своего папы, который следит за тратами молодой мамы и учит ее торговать на бирже. Девушка пока нигде не работает и живет на детские пособия — 45 тысяч рублей в месяц на двух детей — и собственные сбережения.

Становиться многодетной матерью она пока не планирует. Сначала хочет построить серьезные отношения с мужчиной, которому сможет довериться.

— У меня двое детей, и детский лепет, типа ходить за ручку, видеться раз в неделю, мне это не нужно абсолютно, — объясняет мама двоих детей. — Естественно, мне нужно что-то уже более серьезное. Если и строить какие-то отношения, то с перспективой, что это будет семья. Мужчины, как правило, на это сейчас не готовы, не хотят брать ответственность.

Недавно у Полины появился новый парень — Ильгар. Девушка не рассказывает много о своих новых отношениях, только выкладывает в соцсети фотографии с молодым человеком и просит подписчиков просто порадоваться за их счастье.

Недавно у Полины начались новые отношения, о чем она рассказала в соцсетях

Фетисова считает себя хорошей матерью. По словам девушки, она может лишний раз не купить себе одежду или косметику, но порадовать детей игрушками.


— Я отдам всё им. Это, конечно, не только в финансовом плане. Я всё время посвящаю им, всю свою жизнь. У меня дочь скоро пойдет в школу, мы с ней занимаемся, с сыном занимаемся, — рассказывает Полина.

В планах у 19-летней матери взять ипотеку и купить Ульяне и Кириллу по квартире. А еще пойти в вечернюю школу и получить профессию. Но даже это, говорит Полина, она сделает не для себя, а для детей, чтобы показать им: в жизни можно решить любую ситуацию, главное — не опускать руки и двигаться дальше.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

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