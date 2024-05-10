«В добрый путь, малышка»: найденного под Новосибирском медвежонка отправили в другой регион — он улетел на самолете

Медведицу согласился принять центр реабилитации медвежат сирот Пажетновых Источник: «ГБР_ZOO_НСК» во «ВКонтакте»











Волонтеры отправили в центр реабилитации медвежонка, которого в начале мая обнаружили в Новосибирской области. Об этом сообщили в группе «ГБР_ZOO_НСК» во «ВКонтакте».



В сообщении сказано, что медведицу согласился принять центр реабилитации медвежат сирот Пажетновых. На сайте организации указано, что он находится в Тверской области.



— Первый раз к нам на кураторство попал дикий, не контактирующий с человеком медвежонок. Это тот редкий случай, когда возможна реабилитация и выпуск обратно в природу, — сообщили в паблике.



Животное отправили в другой регион накануне, 9 мая. По информации волонтеров, с воскресенье по четверг специалисты выполняли требования центра: «никого контакта, условия, близкие к естественным».



— После реабилитации Миша вернётся в Новосибирскую область, выпуск произведут в заповедную зону, — сказано в сообщении. — В добрый путь, малышка. Ждём твоего возвращения.

Детеныша отправили в другой регион на самолете Источник: «ГБР_ZOO_НСК»//vk.com

Волонтер «ГБР_ZOO_НСК» Стася рассказала НГС, что медвежонка отправили из Новосибирской области в другой регион на самолете.



— Отправили вчера, улетела она на рейсе в 19.20 часов, по-моему, вылет был. Новосибирский зоопарк предоставил специальный транспортировочный бокс, — сказала Стася. — Малышка уехала в удовлетворительном состоянии, мы полностью выполнили все условия центра Пажетновых.



По словам волонтера, медвежонок был максимально ограничен в общении с людьми и находился в среде, максимально приближенной к естественной. Кроме того, специалистам проводили консультации, связанные с том числе с питанием животного.



—К нам раньше попадали в руки три медвежонка, и они все были абсолютно ручными. То есть их до этого, там, две недели в деревне жители подкармливали, они уже любили сгущенку и так далее. Здесь совсем другой случай: абсолютно дикая, сильная, очень своенравная, с характером — потрясающий просто медвежонок. Будет просто шикарная медведица, очень сильная, — уточнила волонтер.



Стася сообщила, что уже сейчас медведица находится в центре. Животное встретили в Москве и на машине отвезли в Тверскую область. Детеныш прибыл в пункт назначения поздно ночью.



В пресс-службе министерства природных ресурсов НГС подтвердили, что медвежонка отправили в реабилитационный центр.



— По программе реабилитации должен вернуться в итоге для проживания в естественной среде в пределах особо охраняемой природной территории государственного заказника, где запрещается охота, — сообщили в министерстве.



В министерстве выразили надежду на то, что программа реабилитации пройдет успешно и медвежонок вернется в естественную среду обитания. В нем отметили, что подобных историй достаточно много — не все из них хорошо заканчиваются.



— Чаще всего после контакта с человеком животное уже не способно жить в дикой природе. Сейчас шансы есть, поскольку были приняты все меры. Надеемся, что этот шанс получится реализовать, — сообщили в министерстве.



В телеграм-канале центра спасения медвежат-сирот также появилось сообщение о животном. Из какого региона медведь прибыл к специалистам, не уточняется.



— Буквально 40 минут назад мы вернулись домой и привезли ещё одного медвежьего малыша, который прилетел к нам на самолете, — сказано в сообщении.

