Новые перестановки в Минобороны, один регион сделал ЕГЭ добровольным: главные новости за 20 мая

Школьникам в Севастополе предложили выбрать форму государственной аттестации Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 20 мая.



Путин заменил замминистра обороны

Владимир Путин освободил от должности руководителя аппарата министра обороны Юрия Садовенко, занимавшего этот пост с 2013 года. Садовенко был ближайшим соратником экс-министра обороны Сергея Шойгу — работал под его руководством 2002 по 2024 год.

На место Садовенко президент назначил Олега Савельева, который в последние годы был аудитором Счетной палаты, а в 2014–2015 годах занимал должность министра по делам Крыма. По образованию Савельев экономист, как и его начальник, новый министр обороны Андрей Белоусов.

Гибель президента Ирана подтвердилась

20 мая стало известно, что поисково-спасательные отряды нашли вертолет президента Ирана Эбрахим Раиси, который разбился накануне. Красный Полумесяц Ирана сообщил, что все пассажиры и экипаж погибли. По данным иранского информагентства IRNA, причиной крушения вертолета, могла стать техническая неисправность.

Вице-президент сообщил, что церемония прощания и похороны Раиси пройдут в Мешхеде 23 мая.

Регистрация кандидатов на президентские выборы в Иране начнется 28 мая.

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в «Крокусе»

Несколько пострадавших во время теракта в «Крокусе» все еще находятся под наблюдением врачей. Об этом сообщили в Минздраве.



— В стационарах федеральных центров Минздрава России и города Москвы продолжают получать лечение шесть пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», — цитирует ТАСС помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова. — Это пациенты, получившие серьезные травмы. Двое из них — в тяжелом состоянии, состояние остальных — средней степени тяжести.

В Севастополе сдачу ОГЭ и ЕГЭ сделали добровольной

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что выпускники смогут выбрать форму государственной итоговой аттестации и получить аттестаты за 9 и 11 классы по результатам ОГЭ, ЕГЭ или промежуточной аттестации в школе. Такая мера была принята из-за неспокойной обстановки в городе — за прошлую неделю Севастополь был атакован четыре раза.

В вузы выпускники смогут поступать по результатам ЕГЭ, а также на основании внутренних вступительных экзаменов.

Тимура Булатова оштрафовали за дискредитацию армии

Суд оштрафовал активиста из Санкт-Петербурга Тимура Булатова за дискредитацию армии. Ранее в разговоре с «Фонтанкой» Булатов, называющий себя «гееборцем», говорил, что не писал ничего, что могло бы дискредитировать армию, в то время как по его заявлениям напротив было возбуждено несколько уголовных дел о фейках. Среди прочих он перечислил дело художницы Саши Скочиленко.

Поводом для штрафа послужил репост с критикой Марины Овсянниковой, к нему была прикреплена картинка с бывшей сотрудницей Первого канала и плакатом, с которым она вышла в эфир. В тексте на ее плакате увидели дискредитацию. Согласно карточке суда, дело рассмотрено 20 мая, назначено административное наказание.

И к другим новостям

Апелляционный военный суд отказался ужесточать приговор Дарье Треповой, осужденной по делу об убийстве блогера Владлена Татарского. Ранее суд приговорил ее к 27 годам колонии, Генпрокуратура считает приговор «излишне мягким».



Тверской суд Москвы оштрафовал мужчину из-за волос, окрашенных в цвета украинского флага. Как сообщает РИА Новости, по мнению суда он таким образом «демонстрировал средство наглядной агитации» и «совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ». Фигурант в письменном виде объяснил, что экспериментирует с цветом волос с 2017 года и ничего не планировал выражать своей прической.